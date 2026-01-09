Hà Nội

Xã hội

Mang gần 9 kg pháo nổ đi đường, nam thanh niên gặp công an

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một nam thanh niên về hành vi tàng trữ gần 9 kg pháo nổ, phát hiện khi tuần tra trên tuyến TL302.

Nguyễn Hinh

Ngày 9/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sằm Giang Nam (SN 2003, trú tại thôn Đồng Vầu, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

can-de-giam-dinh-phao-no.jpg
Tang vật trong vụ án.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường TL302, đoạn qua thôn 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Công an xã Bình Nguyên đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Sằm Giang Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng carton đối tượng mang theo có chứa 5 khối pháo nổ loại 49 nòng, trên bao bì có chữ nước ngoài, ghi xuất xứ Trung Quốc. Tổng khối lượng số pháo nổ là 8,822 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số pháo nổ trên. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật và bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo quy định của pháp luật, pháo nổ là mặt hàng bị cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng dưới mọi hình thức do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, gây mất an toàn cho tính mạng, sức khỏe con người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng mua bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
