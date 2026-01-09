Hà Nội

Xã hội

Cháy nhà dân ở Hải Phòng, một người bị thương

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về vụ cháy xảy ra trong ngõ 632 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn rạng sáng 9/1, khiến một người bị thương.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 0h7 ngày 9/1/2026, nhận được tin cháy từ Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực 2 kịp thời tới chữa cháy tại nhà dân ở trong ngõ 632 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng. Đến khoảng 00h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

76.jpg
Hình ảnh camera ghi lại vụ cháy.

Ban đầu xác định diện tích đám cháy khoảng 15m2, anh Đ.D.H, sinh năm 2001 bị bỏng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, cháy hỏng một số vật dụng gia đình.

Công an phường Phù Liễn và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân gây ra cháy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cháy tại xưởng sản xuất mút xốp ở TPHCM:

#cháy nhà #Hải Phòng #ngõ 632 Trần Tất Văn #cứu hỏa #nguyên nhân cháy #bỏng

