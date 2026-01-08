Hà Nội

Xã hội

Xử lý trường hợp sử dụng AI, đăng tải video sai sự thật về di tích lịch sử

N.H.A khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích “câu like”, “câu view”.

Gia Đạt

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

capture-396.png
Video sử dụng AI có nội dung sai sự thật.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện một tài khoản facebook đăng tải video có tiêu đề “Truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi”, trong đó có hình ảnh một người ngồi trên 1 con trăn khổng lồ bơi trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ chủ tài khoản là N.H.A (SN: 1976; trú tại: phường Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Tại cơ quan Công an, N.H.A khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích “câu like”, “câu view”. N.H.A đã nhận thức việc đăng tải video AI có nội dung trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Thủ đô và cam kết sẽ không tái phạm.

image026.jpg
Người phụ nữ tại cơ quan Công an.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các sản phẩm từ AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận. Nghiêm cấm sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nguồn: ĐTHĐT.
