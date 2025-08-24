Phát hiện thi thể không nguyên vẹn gần bờ biển ở Lâm Đồng

Một người dân ở xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) phát hiện thi thể đang phân huỷ nằm trong lùm cây ở thôn Lâm Lộc 1, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Tối 24/8, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện một thi thể không nguyên vẹn gần bờ biển tại xã Phan Rí Cửa.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 24/8, một người dân địa phương trình báo phát hiện một thi thể nghi là nam giới nằm trong lùm cây cách bờ biển thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa khoảng hơn 50m.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Bước đầu xác định, thi thể bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen. Thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn trong đó hộp sọ nằm cạnh đùi phải, có một sợi dây treo ở cành cây gần đó.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

