Xác minh danh tính của hai thi thể trôi trên lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

Người dân phát hiện 2 thi thể trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na xã Thông Thụ (Nghệ An) sau bão số 5.

Chiều 26/8, thông tin từ bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính và thân nhân của hai thi thể được phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na (bản Lốc, xã Thông Thụ).

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ. Sự việc nhanh chóng được báo chính quyền địa phương. Công an xã Thông Thụ phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Bước đầu, một thi thể được xác định là nữ giới, thi thể còn lại chưa rõ giới tính do đang trong tình trạng phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, làm rõ danh tính 2 nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

