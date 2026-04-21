Xã Vĩnh Hưng: Gói thầu láng nhựa đường kênh Cà Na về tay Công ty Minh Cường

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng gói thầu nâng cấp láng nhựa bờ Đông kênh Cà Na chỉ có duy nhất Công ty TNHH phát triển giao thông Minh Cường tham dự và trúng thầu.

Dấu ấn "độc diễn" tại gói thầu hơn 4 tỷ đồng

Mới đây, Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh) đã ký Quyết định số 729/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công Nâng cấp láng nhựa bờ Đông kênh Cà Na (đoạn 831E đến kênh Tập Đoàn 5). Theo đó, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH phát triển giao thông Minh Cường (Công ty Minh Cường).

Quyết định số 729/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu ngày 26/03/2026 cho thấy, dù gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty Minh Cường nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Việc "một mình một ngựa" đi đến đích giúp nhà thầu này trúng thầu với giá 4.037.000.000 đồng (giá dự toán gói thầu là 4.084.841.000 đồng). Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách xã chỉ đạt mức khiêm tốn khoảng 1,17%.

Chân dung nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Minh Cường (MSDN: vn1101939119) có địa chỉ trụ sở tại số 113, đường Tỉnh Lộ 831, ấp Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh, được thành lập năm 2020 do Trần Thanh Phương Nghi là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 29 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 11 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 106.704.320.228 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 31.171.788.000 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 75.532.532.228 đồng).

Trong giai đoạn 2025-2026 Công ty Minh Cường đã trúng một số gói thầu có giá trị lớn như:

Gói thầu: Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng, trị giá 16.109.632.228 đồng (tháng 04/2026)

Gói thầu: Thi công xây dựng Sửa chữa Trường TH và THCS Thái Trị (điểm cấp 2, điểm Thái Hoà) tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Trị, trị giá 2.476.175.000 đồng (tháng 06/2025)

Gói thầu: Thi công Nâng cấp láng nhựa đường giao thông nhánh tẻ ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A tại UBND xã Hưng Điền A, trị giá 2.029.994.000 đồng (tháng 06/2025)

Gói thầu xây lắp Trường TH&THCS Thạnh Hưng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng, trị giá 5.580.000.000 đồng (tháng 04/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về tình huống này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc xử lý tình huống trong đấu thầu. Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư có quyền gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc cho phép mở thầu ngay để đánh giá. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại một đơn vị mời thầu, cần xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) xem có các tiêu chí 'cài cắm' gây hạn chế nhà thầu hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, việc nâng cấp hạ tầng nông thôn là cần thiết, nhưng hiệu quả kinh tế thông qua đấu thầu phải được đặt lên hàng đầu. Một gói thầu hơn 4 tỷ đồng mà chỉ tiết kiệm được hơn 40 triệu đồng cho ngân sách xã là con số rất thấp trong bối cảnh đấu thầu qua mạng đang được đẩy mạnh để tăng tính cạnh tranh.