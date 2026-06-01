Vai trò của tư vấn và "hệ sinh thái" nhà thầu quen mặt tại xã Long Hà [Kỳ 3]

Từ khâu lập hồ sơ đến thẩm định, một danh sách các công ty quen thuộc liên tục xoay vòng nhận thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, qua trích xuất dữ liệu từ các Quyết định phê duyệt tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai), có một danh sách các doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu chỉ định. Đáng chú ý, các đơn vị này thường xuyên "bắt cặp" và lặp lại vai trò của mình trong nhiều dự án khác nhau.

Ở khâu tổ chức đấu thầu, Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu F16 và Công ty TNHH tư vấn An HCM là hai cái tên quen thuộc được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Chẳng hạn, Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu F16 thực hiện đánh giá cho dự án Xây dựng 04 phòng học lầu trường Long Tân và dự án Ủi phóng tuyến 02 KCN. Trong khi đó, Công ty TNHH tư vấn An HCM thực hiện lập và đánh giá hồ sơ dự án Nâng cấp đường NT24.

Ảnh minh họa

Bám sát ngay sau các đơn vị lập hồ sơ là Công ty TNHH xây dựng Triệu Sơn Bình Phước và Công ty TNHH tư vấn AN HCM trong vai trò đơn vị Thẩm định. Đơn cử, Báo cáo đánh giá của Công ty TNHH tư vấn An HCM tại dự án đường NT24 lại do Công ty TNHH xây dựng Triệu Sơn Bình Phước thẩm định. Sự xuất hiện song hành giữa nhóm Lập hồ sơ và nhóm Thẩm định diễn ra khá thường xuyên.

Ở các gói thầu phi tư vấn, Công ty Bảo Minh Bình Phước liên tiếp được xướng tên trúng thầu tại các gói Bảo hiểm thi công của các dự án: Nâng cấp đường NT24 (15.176.000 đồng); Ủi phóng tuyến 02 KCN (10.048.000 đồng); Xây dựng 04 phòng học lầu (2.719.000 đồng) thông qua các Quyết định số 102, 111, 115/QĐ-VPUBND được ký trong tháng 5/2026.

Tương tự, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Đạc cũng "bỏ túi" liên tiếp các gói thầu đo đạc, chỉnh lý, cắm mốc ranh giới như gói 340.000.000 đồng tại dự án Ủi phóng tuyến 02 KCN (QĐ 88/QĐ-VPUBND) và gói 61.000.000 đồng tại dự án Láng nhựa đường kết nối (QĐ 90/QĐ-VPUBND) được ký cùng ngày 04/05/2026.

Trong mảng xây lắp, Công ty TNHH xây dựng cầu đường Tuấn Tú tham dự gói thầu Nâng cấp đường NT24 nhưng bị đánh trượt ngay vòng kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà thầu này lại là đơn vị trúng thầu tại dự án Xây dựng 04 phòng học lầu trường Tiểu học Long Tân.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: "Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh. Các đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ, thẩm định kết quả bắt buộc phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư và với nhau. Việc một hệ sinh thái các nhà thầu liên tục xoay vòng nhận chỉ định thầu tại cùng một địa phương dễ tạo ra nguy cơ thao túng kết quả. Các cơ quan chức năng cần rà soát mối quan hệ giữa các công ty tư vấn này nhằm đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Trách nhiệm người đứng đầu trong việc phê duyệt gói thầu tại xã Long Hà

Tính độc lập của nhà thầu tư vấn và đánh giá

Nhằm ngăn chặn tình trạng dàn xếp kết quả, Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập hồ sơ mời thầu và độc lập với chủ đầu tư. Các công ty này không được có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau. Quy định này đảm bảo sự khách quan tuyệt đối trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

#đấu thầu #nhà thầu #tư vấn #Long Hà #cạnh tranh

Đấu thầu tại xã Long Hà: Nhiều dự án có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Dù đấu thầu qua mạng hay chỉ định thầu, nhiều gói thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà lại (TP Đồng Nai) có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, thậm chí 0 đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, công tác đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) trong những tháng đầu năm 2026 diễn ra rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, đằng sau hàng loạt quyết định phê duyệt trúng thầu là những con số về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất đáng suy ngẫm.

Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thế nhưng, tại nhiều gói thầu do ông Phạm Đình Mùi, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) ký duyệt, tiêu chí "hiệu quả kinh tế" dường như chưa được thể hiện rõ nét.

Dấu hỏi "chia nhỏ" dự án tại xã Long Hà để chỉ định thầu [Kỳ 2]

Thay vì đấu thầu rộng rãi, nhiều dự án tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà lại được chia thành hàng loạt gói thầu nhỏ dưới hạn mức để chỉ định thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các dự án hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) đang áp dụng một phương thức khá tương đồng: Tách một dự án thành một gói xây lắp và rất nhiều gói dịch vụ tư vấn, phi tư vấn có giá trị nhỏ.

Bằng chứng rõ nét nhất nằm ở dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT24, đoạn từ thửa đất ông Nguyễn Văn Mạnh đến đường dọc sông Bé. Căn cứ Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VPUBND ngày 20/04/2026 do Phó Chánh Văn phòng Phạm Đình Mùi ký, dự án này có tổng cộng 9 gói thầu. Ngoài gói xây lắp chính được đấu thầu rộng rãi, 8 gói thầu còn lại đều được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" hoặc "Chỉ định thầu theo quy định của Bộ Quốc phòng".

Đối thủ bị loại, Công ty Ngọc Trà trúng gói thầu trường học tại xã Long Hà

Dù thu hút hai nhà thầu tham gia nhưng kết quả tại gói thầu xây lắp phòng hành chính trường Tiểu học Long Hà B tại xã Long Hà lại có tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Việc ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng giáo dục và các công trình phụ trợ học đường luôn được xem là nhiệm vụ chiến lược tại các địa phương nhằm bảo đảm môi trường sư phạm an toàn, hiện đại cho thế hệ trẻ. Đi đôi với mục tiêu dân sinh đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các dự án trường học bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thúc đẩy tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/5/2026 Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà, TP Đồng Nai đã ký Quyết định số 116/QĐ-VPUBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp chính thuộc dự án Xây dựng 06 phòng Hành chính và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Long Hà B.

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.

