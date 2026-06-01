Vai trò của tư vấn và "hệ sinh thái" nhà thầu quen mặt tại xã Long Hà [Kỳ 3]

Từ khâu lập hồ sơ đến thẩm định, một danh sách các công ty quen thuộc liên tục xoay vòng nhận thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, qua trích xuất dữ liệu từ các Quyết định phê duyệt tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai), có một danh sách các doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu chỉ định. Đáng chú ý, các đơn vị này thường xuyên "bắt cặp" và lặp lại vai trò của mình trong nhiều dự án khác nhau.

Ở khâu tổ chức đấu thầu, Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu F16 và Công ty TNHH tư vấn An HCM là hai cái tên quen thuộc được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Chẳng hạn, Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu F16 thực hiện đánh giá cho dự án Xây dựng 04 phòng học lầu trường Long Tân và dự án Ủi phóng tuyến 02 KCN. Trong khi đó, Công ty TNHH tư vấn An HCM thực hiện lập và đánh giá hồ sơ dự án Nâng cấp đường NT24.

Bám sát ngay sau các đơn vị lập hồ sơ là Công ty TNHH xây dựng Triệu Sơn Bình Phước và Công ty TNHH tư vấn AN HCM trong vai trò đơn vị Thẩm định. Đơn cử, Báo cáo đánh giá của Công ty TNHH tư vấn An HCM tại dự án đường NT24 lại do Công ty TNHH xây dựng Triệu Sơn Bình Phước thẩm định. Sự xuất hiện song hành giữa nhóm Lập hồ sơ và nhóm Thẩm định diễn ra khá thường xuyên.

Ở các gói thầu phi tư vấn, Công ty Bảo Minh Bình Phước liên tiếp được xướng tên trúng thầu tại các gói Bảo hiểm thi công của các dự án: Nâng cấp đường NT24 (15.176.000 đồng); Ủi phóng tuyến 02 KCN (10.048.000 đồng); Xây dựng 04 phòng học lầu (2.719.000 đồng) thông qua các Quyết định số 102, 111, 115/QĐ-VPUBND được ký trong tháng 5/2026.

Tương tự, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Đạc cũng "bỏ túi" liên tiếp các gói thầu đo đạc, chỉnh lý, cắm mốc ranh giới như gói 340.000.000 đồng tại dự án Ủi phóng tuyến 02 KCN (QĐ 88/QĐ-VPUBND) và gói 61.000.000 đồng tại dự án Láng nhựa đường kết nối (QĐ 90/QĐ-VPUBND) được ký cùng ngày 04/05/2026.

Trong mảng xây lắp, Công ty TNHH xây dựng cầu đường Tuấn Tú tham dự gói thầu Nâng cấp đường NT24 nhưng bị đánh trượt ngay vòng kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà thầu này lại là đơn vị trúng thầu tại dự án Xây dựng 04 phòng học lầu trường Tiểu học Long Tân.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: "Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh. Các đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ, thẩm định kết quả bắt buộc phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư và với nhau. Việc một hệ sinh thái các nhà thầu liên tục xoay vòng nhận chỉ định thầu tại cùng một địa phương dễ tạo ra nguy cơ thao túng kết quả. Các cơ quan chức năng cần rà soát mối quan hệ giữa các công ty tư vấn này nhằm đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

