Định Quán: Loại nhà thầu bỏ giá thấp do sai sót kỹ thuật tại gói thầu vỉa hè

Một kịch bản đấu thầu "dở khóc dở cười" vừa diễn ra tại xã Định Quán khi nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật khó tin: Đưa quy phạm đóng tàu thủy vào hồ sơ xây dựng đường bộ

Phòng kinh tế xã Định Quán vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán (Giai đoạn 4). Theo Quyết định số 59/QĐ-KT ngày 10/4/2026 do ông Hồ Cảnh Hoài ký phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thành Hưng Phúc. Đáng chú ý, quá trình xét thầu đã bộc lộ những sai sót khó tin từ phía nhà thầu đối thủ, dẫn đến việc bị loại ngay từ "vòng gửi xe" về kỹ thuật.

Quyết định số 59/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá thấp không cứu được hồ sơ "lỗi"

Theo Biên bản mở thầu ngày 27/3/2026, gói thầu có sự tham gia của 02 nhà thầu: Công ty TNHH Thành Hưng Phúc và Công ty CP đầu tư xây dựng Nghiệp Phát. Xét về tính kinh tế, Công ty CP đầu tư xây dựng Nghiệp Phát đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 13.246.280.988 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá 13.994.367.543 đồng của Công ty TNHH Thành Hưng Phúc.

Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá thấp chưa bao giờ là điều kiện đủ nếu năng lực kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Tại báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đấu thầu Đăng Khoa thực hiện, hồ sơ của nhà thầu Nghiệp Phát đã bị chấm "Không đạt" với hàng loạt lỗi sơ đẳng nhưng nghiêm trọng.

"Râu ông nọ cắm cằm bà kia"

Điểm hy hữu nhất trong hồ sơ của Công ty CP đầu tư xây dựng Nghiệp Phát nằm ở phần thuyết minh vật tư thiết bị. Để chứng minh tiêu chuẩn cho sản phẩm gạch bê tông tự chèn lát vỉa hè, nhà thầu này lại dẫn chiếu áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6474:1999. Qua đối chiếu hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, đây thực chất là tiêu chuẩn về "Tàu chứa dầu - Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép". Việc mang quy chuẩn đóng tàu biển áp dụng cho gạch lát đường bộ không chỉ cho thấy sự thiếu chỉn chu mà còn bộc lộ lỗ hổng lớn trong công tác lập hồ sơ của nhà thầu này.

Chưa dừng lại ở đó, về thiết bị thi công, trong khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) yêu cầu tối thiểu phải có 03 máy đào bánh lốp để đảm bảo tiến độ, nhà thầu Nghiệp Phát chỉ thể hiện trong biểu đồ huy động vỏn vẹn 02 máy. Các công tác quan trọng như thuyết minh biện pháp thi công ván khuôn bê tông, vỉa hè bồn cây cũng hoàn toàn bị bỏ trống hoặc thiếu bản vẽ chi tiết.

Chân dung đơn vị trúng thầu:

Công ty TNHH Thành Hưng Phúc: (MSDN: vn3600659671), có địa chỉ tại Quốc Lộ 20, Xã Định Quán, Đồng Nai, được thành lập năm 2011 do Phạm Phương là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu này đã tham gia 115 gói thầu, trong đó trúng 91 gói, trượt 16 gói, 2 chưa có kết quả, 6 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 2.242.204.981.826 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 982.027.650.071 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 1.260.177.331.755 đồng).

Trước khi trúng gói thầu này, trong năm 2025 nhà thầu này cũng đã từng trúng 2 gói xây lắp với vai trò liên danh phụ. Cụ thể: Gói thầu số 01 (Xây lắp) tại Ban Quản lý Dự án Khu vực 04, trị giá 17.851.682.000 đồng (tháng 07/2025); Gói thầu số 09 (xây dựng và mua sắm hàng hóa): Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hạng mục di dời điện, giao thông và thoát nước tại Ban Quản lý dự án khu vực 10, trị giá 68.723.904.000 đồng (tháng 02/2025).

Góc nhìn chuyên gia:

Trao đổi về sự việc này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: "Căn cứ theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ phải đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Một nhà thầu không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản, thậm chí nhầm lẫn tai hại về quy chuẩn vật tư, thì không thể đảm bảo chất lượng công trình khi triển khai thực tế. Việc Tổ chuyên gia loại bỏ hồ sơ này là hoàn toàn đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư và hiệu quả đầu tư công."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định, kết quả này là minh chứng cho việc thực thi nghiêm túc các quy định mới tại Thông tư 79/2025/TT-BTC. Các nhà thầu cần phải thay đổi tư duy, không thể chỉ dựa vào việc bỏ giá thấp mà phải thực sự đầu tư vào chất lượng hồ sơ và năng lực kỹ thuật thực tế.

Với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 70,3 triệu đồng (tương đương 0,5%), Công ty tnhh Thành Hưng Phúc đã chính thức trúng thầu và sẽ có 180 ngày để hoàn thành việc nâng cấp bộ mặt đô thị tại các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán. Dư luận kỳ vọng đơn vị trúng thầu sẽ triển khai thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng như những gì đã cam kết trong hồ sơ.