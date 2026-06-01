Gói thầu Xây dựng Cầu Thị Cư xã Vĩnh Tuy trị giá 2,6 tỷ, tiết kiệm 165 triệu

Ngày 26/05/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Tuy Lê Minh Quân đã ký Quyết định số 84/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Xây dựng mới, thuộc công trình: Cầu Thị Cư. Đây là gói thầu quy mô nhỏ thuộc lĩnh vực xây lắp, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng đơn giá cố định.

Việc triển khai tổ chức đấu thầu dựa trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-PKT ngày 22/04/2026 và Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-PKT ngày 04/05/2026. Nguồn vốn thực hiện gói thầu được xác định từ vốn ngân sách địa phương, thời gian tổ chức thi công xây dựng là 270 ngày.

Quyết định số 84/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu số 01: Xây dựng mới có giá gói thầu được duyệt là 2.852.494.473 đồng. Sau quá trình mở thầu và tiến hành các bước đánh giá chi tiết, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty Cổ phần Giao thông Cơ khí Cần Thơ. Doanh nghiệp này đề xuất giá đề nghị trúng thầu (sau khi tính toán giá trị giảm giá 6,5% ghi trong đơn dự thầu) là 2.686.983.361 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua hoạt động đấu thầu công khai đạt 165.511.111 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm thầu đạt mức 5,8023%.

Lý do trượt thầu của đối thủ

Theo biên bản mở thầu ngày 13/5/2026 gói thầu đã thu hút tổng cộng 4 nhà thầu độc lập tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Tuy nhiên, ngoại trừ đơn vị trúng thầu, 3 nhà thầu còn lại đều lần lượt bị loại ở các giai đoạn đánh giá khác nhau do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại hồ sơ mời thầu.

Đầu tiên là trường hợp của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Lâm Thành Đô, nhà thầu này bị loại ngay từ bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Theo báo cáo đánh giá, ngày 18/05/2026, bên mời thầu đã phát hành Công văn số 51/CV-PKT yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, đề nghị nhà thầu bổ sung các tài liệu liên quan đến hợp đồng tương tự để chứng minh kinh nghiệm thực hiện. Dù vậy, đến hết ngày 22/05/2026, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Lâm Thành Đô đã không gửi văn bản phản hồi hay cung cấp tài liệu bổ sung, dẫn đến việc hồ sơ bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn năng lực.

Kế tiếp, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Công ty Cổ phần ALPHA VIETNAM cũng phải dừng bước. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp này không thuyết minh đề xuất nội dung tại "Mục 5: Các yếu tố thân thiện môi trường" bao gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền hay công nghệ thi công đầy đủ theo đúng các yêu cầu bắt buộc nêu trong hồ sơ mời thầu.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất với đơn vị trúng thầu ở bước đánh giá tài chính là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Lục Thọ Phát. Dù hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này được đánh giá vượt qua các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm cũng như đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tuy nhiên do không áp dụng chính sách giảm giá, mức giá dự thầu 2.741.618.934,7183 đồng của nhà thầu này cao hơn giá sau giảm giá của đơn vị trúng thầu, khiến hồ sơ bị xếp hạng thứ 2 và không được lựa chọn.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Giao thông Cơ khí Cần Thơ (mã số doanh nghiệp 1801608218) có địa chỉ trụ sở đăng ký sau khi thực hiện sáp nhập tại số 166, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bình Thủy, Cần Thơ., được thành lập năm 2018, do ông Lê Quang Sang làm người đại diện pháp luật. Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính là xây lắp công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 24 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó ghi nhận kết quả trúng 15 gói và trượt 9 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng tính chung đạt 25.820.584.691 đồng. Trong số đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 10.402.606.132 đồng và tổng giá trị tham gia trúng thầu với vai trò thành viên liên danh đạt 15.417.978.559 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này thường dao động ở mức 91,86%.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý chuyên sâu về công tác đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, kết quả đánh giá hồ sơ tại gói thầu này phản ánh xu hướng siết chặt tính pháp lý và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các bên tham gia. Việc nhà thầu bị loại do không phối hợp làm rõ hồ sơ năng lực hoặc thiếu giải pháp bảo vệ môi trường là lời cảnh tỉnh lớn về việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, việc lồng ghép các tiêu chí thân thiện với môi trường vào tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của hồ sơ mời thầu là bước đi đồng bộ với các định hướng về đấu thầu vững quy định tại hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng không chỉ giúp tiết giảm tối đa thời gian, chi phí mà còn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin công bằng cho mọi cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trước các cơ quan quản lý nhà nước.