Buffet sầu riêng gây sốt, vé luôn trong tình trạng "cháy chỗ"

Không còn đơn thuần là mua vài ký sầu riêng mang về nhà, nhiều người tiêu dùng tại TP HCM đang sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm mô hình buffet sầu riêng không giới hạn. Những ngày cuối tuần qua, chương trình buffet sầu riêng do Vina T&T tổ chức đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi liên tục ghi nhận tình trạng hết vé và lượng khách đổ về đông hơn dự kiến.

Theo đơn vị tổ chức, chương trình chỉ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với mức giá 229.000 đồng/lượt. Trong khoảng thời gian một giờ, thực khách được thưởng thức sầu riêng Ri6 chuẩn xuất khẩu không giới hạn. Toàn bộ số vé mở bán đều được khách hàng đăng ký hết trước khi sự kiện diễn ra. Gần 400 lượt khách đã tham gia trong hai ngày cuối tuần, buộc đơn vị tổ chức phải chuẩn bị gần 3 tấn sầu riêng để phục vụ nhu cầu tăng cao.

Không khí tại điểm tổ chức luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều khách đến trước giờ mở cửa từ 15-20 phút để chờ vào khung buffet kế tiếp. Một số người thậm chí di chuyển hàng chục kilomet từ các khu vực khác của TP HCM để tham gia trải nghiệm đang gây sốt này.

Sức hút của chương trình không chỉ nằm ở việc được ăn sầu riêng thoải mái mà còn đến từ chất lượng sản phẩm. Theo đơn vị tổ chức, toàn bộ sầu riêng phục vụ khách là giống Ri6 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ vùng trồng và kiểm tra độ chín trước khi đưa ra quầy phục vụ. Nhân viên liên tục khui quả mới, lựa chọn những múi đạt chất lượng tốt nhất để đảm bảo trải nghiệm đồng đều cho thực khách.

Chị Thùy Dương, một thực khách tham gia chương trình, cho biết gia đình quyết định đăng ký vì chồng là người rất yêu thích sầu riêng. Theo chị, chất lượng sầu riêng tại buffet khá đồng đều, cơm vàng, vị béo và thơm, tương xứng với số tiền bỏ ra. Chị cũng kỳ vọng trong những lần tổ chức tiếp theo sẽ có thêm nhiều giống sầu riêng khác để người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Trong khi đó, chị Hoa, lần đầu trải nghiệm buffet sầu riêng, cho rằng điều đáng giá không chỉ nằm ở số lượng được ăn mà còn là cảm giác yên tâm về chất lượng. Theo chị, thay vì mua sầu riêng ngoài thị trường với tâm lý "hên xui", tại đây từng múi sầu riêng đều được tuyển chọn kỹ càng và có người kiểm tra trước khi phục vụ.

Dù vậy, một số khách hàng cũng bày tỏ băn khoăn khi giá vé buffet năm nay tăng lên 229.000 đồng, cao hơn năm trước trong bối cảnh giá sầu riêng trên thị trường đang giảm. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết mức giá hiện tại phản ánh chất lượng sản phẩm và các chi phí liên quan đến khâu tuyển chọn, bảo quản, vận chuyển cũng như đội ngũ kỹ thuật kiểm tra chất lượng trước khi phục vụ khách.

Đáng chú ý, cơn sốt buffet sầu riêng diễn ra trong bối cảnh giá sầu riêng tại nhiều địa phương đang có xu hướng hạ nhiệt do nguồn cung tăng và xuất khẩu gặp không ít thách thức. Việc tổ chức các mô hình trải nghiệm trực tiếp được xem là cách doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng nội địa, đồng thời đưa các sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Theo giới kinh doanh nông sản, sự thành công của mô hình buffet sầu riêng cho thấy người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm mới lạ thay vì chỉ quan tâm đến giá bán. Với mức giá chưa đến 230.000 đồng cho một giờ thưởng thức không giới hạn, buffet sầu riêng đang trở thành sản phẩm tiêu dùng trải nghiệm độc đáo, góp phần tạo thêm đầu ra cho loại trái cây tỷ USD của Việt Nam.