Buffet sầu riêng gây sốt, vé luôn trong tình trạng "cháy chỗ"

Không giới hạn lượng ăn với giá 229.000 đồng/người, buffet sầu riêng tại TP HCM liên tục cháy chỗ, thu hút đông đảo người yêu thích loại quả này.

Thiên Anh

Không còn đơn thuần là mua vài ký sầu riêng mang về nhà, nhiều người tiêu dùng tại TP HCM đang sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm mô hình buffet sầu riêng không giới hạn. Những ngày cuối tuần qua, chương trình buffet sầu riêng do Vina T&T tổ chức đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi liên tục ghi nhận tình trạng hết vé và lượng khách đổ về đông hơn dự kiến.

Buffet sầu riêng được tổ chức tại TP HCM.

Theo đơn vị tổ chức, chương trình chỉ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với mức giá 229.000 đồng/lượt. Trong khoảng thời gian một giờ, thực khách được thưởng thức sầu riêng Ri6 chuẩn xuất khẩu không giới hạn. Toàn bộ số vé mở bán đều được khách hàng đăng ký hết trước khi sự kiện diễn ra. Gần 400 lượt khách đã tham gia trong hai ngày cuối tuần, buộc đơn vị tổ chức phải chuẩn bị gần 3 tấn sầu riêng để phục vụ nhu cầu tăng cao.

Không khí tại điểm tổ chức luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều khách đến trước giờ mở cửa từ 15-20 phút để chờ vào khung buffet kế tiếp. Một số người thậm chí di chuyển hàng chục kilomet từ các khu vực khác của TP HCM để tham gia trải nghiệm đang gây sốt này.

Sức hút của chương trình không chỉ nằm ở việc được ăn sầu riêng thoải mái mà còn đến từ chất lượng sản phẩm. Theo đơn vị tổ chức, toàn bộ sầu riêng phục vụ khách là giống Ri6 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ vùng trồng và kiểm tra độ chín trước khi đưa ra quầy phục vụ. Nhân viên liên tục khui quả mới, lựa chọn những múi đạt chất lượng tốt nhất để đảm bảo trải nghiệm đồng đều cho thực khách.

Nhiều người cảm thấy thú vị khi tham gia bữa buffet sầu riêng.

Chị Thùy Dương, một thực khách tham gia chương trình, cho biết gia đình quyết định đăng ký vì chồng là người rất yêu thích sầu riêng. Theo chị, chất lượng sầu riêng tại buffet khá đồng đều, cơm vàng, vị béo và thơm, tương xứng với số tiền bỏ ra. Chị cũng kỳ vọng trong những lần tổ chức tiếp theo sẽ có thêm nhiều giống sầu riêng khác để người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Trong khi đó, chị Hoa, lần đầu trải nghiệm buffet sầu riêng, cho rằng điều đáng giá không chỉ nằm ở số lượng được ăn mà còn là cảm giác yên tâm về chất lượng. Theo chị, thay vì mua sầu riêng ngoài thị trường với tâm lý "hên xui", tại đây từng múi sầu riêng đều được tuyển chọn kỹ càng và có người kiểm tra trước khi phục vụ.

Dù vậy, một số khách hàng cũng bày tỏ băn khoăn khi giá vé buffet năm nay tăng lên 229.000 đồng, cao hơn năm trước trong bối cảnh giá sầu riêng trên thị trường đang giảm. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết mức giá hiện tại phản ánh chất lượng sản phẩm và các chi phí liên quan đến khâu tuyển chọn, bảo quản, vận chuyển cũng như đội ngũ kỹ thuật kiểm tra chất lượng trước khi phục vụ khách.

Đơn vị tổ chức đã chuẩn bị gần 3 tấn sầu riêng để phục vụ cho sự kiện trong 2 ngày.

Đáng chú ý, cơn sốt buffet sầu riêng diễn ra trong bối cảnh giá sầu riêng tại nhiều địa phương đang có xu hướng hạ nhiệt do nguồn cung tăng và xuất khẩu gặp không ít thách thức. Việc tổ chức các mô hình trải nghiệm trực tiếp được xem là cách doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng nội địa, đồng thời đưa các sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Theo giới kinh doanh nông sản, sự thành công của mô hình buffet sầu riêng cho thấy người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm mới lạ thay vì chỉ quan tâm đến giá bán. Với mức giá chưa đến 230.000 đồng cho một giờ thưởng thức không giới hạn, buffet sầu riêng đang trở thành sản phẩm tiêu dùng trải nghiệm độc đáo, góp phần tạo thêm đầu ra cho loại trái cây tỷ USD của Việt Nam.

Sầu riêng giá rẻ tràn vỉa hè TP.HCM, người mua vẫn thấp thỏm lo chất lượng

Giá sầu riêng giảm sâu nhưng không ít người tiêu dùng vẫn hoài nghi về chất lượng của những trái sầu riêng bán ngoài vỉa hè.

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM như Trường Chinh, Phan Huy Ích, Phạm Văn Bạch, Quốc lộ 13..., các điểm bán sầu riêng vỉa hè mọc lên dày đặc với những tấm biển quảng cáo gây chú ý như "sầu riêng giá sốc", "sầu riêng tận vườn", "35.000 đồng/kg", "50.000 đồng/kg".

Giá sầu riêng bật tăng cuối vụ, nhà vườn kỳ vọng xuất khẩu khởi sắc

Sau giai đoạn lao dốc vì khó khăn xuất khẩu, giá sầu riêng tại ĐBSCL đang tăng trở lại nhờ thông quan thuận lợi và nhu cầu thị trường phục hồi.

Giá sầu riêng tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận xu hướng phục hồi sau thời gian dài giảm sâu khiến người trồng lo lắng. Động lực chính đến từ sự cải thiện của hoạt động xuất khẩu cùng nguồn cung bước vào giai đoạn cuối vụ.

Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm ở TP Cần Thơ, những ngày gần đây thương lái đã tăng cường thu mua trở lại. Giá sầu riêng xô tại vườn hiện dao động khoảng 25.000-35.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với thời điểm đầu vụ. Trong đó, giống Ri6 tăng thêm khoảng 7.000-10.000 đồng/kg, còn sầu riêng Monthong (sầu riêng Thái) được giao dịch quanh mức 50.000-60.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6 miền Tây rớt giá tại vườn, giá bán lẻ vẫn neo cao chót vót

Mức giá sầu riêng Ri6 tại vườn giảm mạnh nhưng giá bán lẻ tại chợ, siêu thị vẫn cao do phí vận chuyển và tỷ lệ hao hụt đẩy nghịch lý nông sản tái diễn.

Thị trường sầu riêng miền Tây đang chứng kiến đợt lao dốc mạnh khi giá thu mua tại vườn giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, sầu riêng Ri6 xô hiện được thương lái thu mua đồng giá cả lô chỉ còn từ 23.000-28.000 đồng/kg.

Dù vậy, mức giá này hoàn toàn trái ngược với thực tế tại các kênh bán lẻ. Khi đến tay người tiêu dùng tại siêu thị hay các cửa hàng trái cây, sầu riêng Ri6 vẫn neo ở mức cao, dao động từ 50.000-100.000 đồng/kg, thậm chí vượt ngưỡng này đối với hàng tuyển chọn.

Chuyện 'muối trải bạt' ở An Ngãi

Từ nghề làm muối thủ công, diêm dân đang từng bước chuyển mình với công nghệ muối trải bạt hiện đại giúp hạt muối sạch hơn, năng suất cao hơn

