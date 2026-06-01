Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu 1,6 tỷ tại xã D'Ran: Quân Tín Phát trúng thầu theo hình thức nào?

Với giá trúng thầu hơn 1,6 tỷ đồng, Công ty Quân Tín Phát đã được lựa chọn thực hiện gói thầu số 03 tại xã D'Ran theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đông Anh

Hoạt động đấu thầu tại xã D'Ran (tỉnh Lâm Đồng) thời gian qua cho thấy sự sôi động với hàng loạt dự án hạ tầng nông thôn được triển khai. Đặc biệt, trong tháng 5/2026, các dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông được Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran liên tục công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó, dự án "Nâng cấp, mở rộng đường vào Hội trường thôn Lạc Viên B" thu hút sự quan tâm của dư luận về tính minh bạch trong quy trình chỉ định thầu.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Hội trường thôn Lạc Viên B được UBND xã D'Ran phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 12/5/2026. Ngay sau đó, ngày 14/5/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran ban hành Quyết định số 124/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó gói thầu số 03 (Thi công xây dựng công trình) có giá dự toán là 1.651.732.000 đồng.

Chỉ 5 ngày sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 19/5/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran Nguyễn Ngọc Long đã ký Quyết định số 133/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Quân Tín Phát, với giá trúng thầu là 1.635.214.000 đồng. So với giá gói thầu, mức tiết kiệm ngân sách nhà nước đạt khoảng 16,5 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm gần 1%.

z7887197539568-44d01204dd71f1316af0d195d6adc0c0.jpg
Quyết định số 133/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Quân Tín Phát (mã số thuế 5801293519) trụ sở tại Thôn Phú An, xã Đức Trọng, Lâm Đồng, là đơn vị thường xuyên tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 5/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 18 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 123.220.235.849 đồng.

Theo chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là công cụ cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, tính ưu việt của hình thức này chỉ được phát huy nếu công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện khách quan, dựa trên năng lực thực tế.

Đối với các dự án hạ tầng nông thôn tại xã D'Ran, công tác giám sát, quản lý chất lượng thi công sau đấu thầu cần được đặt lên hàng đầu. Các cơ quan chức năng cần tăng cường hậu kiểm, đảm bảo rằng giá trúng thầu sát với giá dự toán không đồng nghĩa với việc "hạ chuẩn" chất lượng công trình. Đặc biệt, với các công trình giao thông nông thôn, sự tham gia giám sát của cộng đồng và các cơ quan quản lý báo chí là kênh thông tin quan trọng để ngăn chặn các dấu hiệu lãng phí hoặc kém hiệu quả.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

#Quy trình đấu thầu công khai #Hình thức chỉ định thầu rút gọn #Dự án hạ tầng nông thôn #Quản lý chất lượng thi công #Pháp lý và hạn mức chỉ định thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu gói xây lắp 1,4 tỷ tại xã Thọ Sơn: Có phải quy trình “ngược”?

Dự án sửa chữa trường học xã Thọ Sơn có giá trúng thầu sát dự toán, cùng nghi vấn về quy trình ban hành quyết định chỉ định thầu có trước khi phê duyệt dự án.

Hoạt động quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư công luôn đòi hỏi tuân thủ các quy trình thủ tục nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Các bước từ phê duyệt dự án, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu đều có mối quan hệ mang tính bắt buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý liên quan đến một gói thầu sửa chữa hạ tầng giáo dục tại xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) gần đây đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận do có sự không nhất quán về mặt thời gian ban hành văn bản hành chính.

Cụ thể, hồ sơ triển khai Gói thầu 01: Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị các trường học trên địa bàn xã đang cho thấy sự khó hiểu về mặt thời gian. Gói thầu này có tổng giá trị phê duyệt là 1.445.435.028 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách được phân bổ dựa trên Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Thọ Sơn về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng tại đây là chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát. Giá trúng thầu của doanh nghiệp được phê duyệt ở mức 1.430.000.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau công tác lựa chọn nhà thầu đạt mức 1,1%. Phương thức thực hiện hợp đồng là trọn gói với thời gian triển khai thi công xây lắp quy định là 90 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Hoàng Lân trúng gói thầu xây lắp hơn 8,9 tỷ đồng tại phường Minh Hưng

Quyết định phê duyệt của UBND phường Minh Hưng (tỉnh Đồng Nai) ghi nhận Công ty Hoàng Lân trúng gói thầu xây dựng hơn 8,9 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,77%.

Hoạt động đấu thầu đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, đảm bảo chất lượng các công trình hạ tầng cơ sở và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tại phường Minh Hưng (tỉnh Đồng Nai), công tác lựa chọn nhà thầu cho các dự án đầu tư công luôn được thực hiện với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Điển hình là quá trình xét thầu tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 59 (đường thuộc tổ 8A - tổ 8B), khu phố 3B, nơi hàng loạt tiêu chuẩn thi công và môi trường được đặt ra để sàng lọc năng lực thực tế của doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Phường Bảo Vinh: Lộ diện nhà thầu trúng gói thi công đường Hàm Nghi

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu thi công đường Hàm Nghi tại phường Bảo Vinh chỉ có duy nhất Công ty Kim Hoàng Nguyên tham dự, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,22%.

Hoạt động đấu thầu qua mạng nhằm mục đích cốt lõi là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Trên thực tế, tại không ít dự án, việc chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn đang thường xuyên xuất hiện. Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường Hàm Nghi (đoạn từ ngã ba Ông Phúc đến Trụ sở Đảng ủy phường) do Văn phòng HĐND - UBND phường Bảo Vinh làm chủ đầu tư là một minh chứng cụ thể.

Theo hồ sơ trích xuất, ngày 04/5/2026, ông Tạ Văn Hậu – Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND phường Bảo Vinh đã ký Quyết định số 41/QĐ-VP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Chỉ ít ngày sau, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) chính thức được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-VP. Đơn vị được giao trọng trách lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Gia Khánh. Trong khi đó, vai trò thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được giao cho Công ty TNHH TM TK XD Hoàng Phát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.