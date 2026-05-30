Mỹ phát triển băng gạc sinh học giúp vết thương mau lành

Các nhà khoa học Mỹ cho biết đã phát triển loại băng gạc sinh học giúp tăng tốc độ chữa lành ở nhiều loại vết thương khác nhau.

Tâm Anh (TH)

Các vết thương mãn tính vẫn là một thách thức lâm sàng đáng kể, một phần vì khó có thể cung cấp các tín hiệu miễn dịch cục bộ, bền vững để điều phối quá trình phục hồi mô. Mặc dù cytokine đóng vai trò trung tâm trong việc điều hòa viêm và lành vết thương, nhưng các phương pháp thông thường thường bị hạn chế bởi sự phân hủy nhanh chóng và khả năng giữ lại kém tại vị trí vết thương.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rice, với sự hỗ trợ của Rice Biotech Launch Pad, đã phát triển miếng dán "nhà máy cytokine" để giải quyết vấn đề trên bằng cách liên tục sản xuất và cung cấp các cytokine điều trị trực tiếp trong môi trường vết thương.

Phương pháp này được mô tả trong một nghiên cứu mới được bình duyệt và đã được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering. Miếng dán "nhà máy cytokine" sử dụng các tế bào được bao bọc và thiết kế đặc biệt làm "nhà máy" tại chỗ để tiết ra cytokine, các protein tín hiệu điều chỉnh hoạt động miễn dịch và tái tạo mô, trong thời gian dài. Bằng cách tập trung sản xuất cytokine tại vị trí vết thương, hệ thống được thiết kế để duy trì nồng độ điều trị của các phân tử này tại nơi cần thiết nhất.

Miếng dán "nhà máy cytokine". Ảnh: Jared Jones/histology slides courtesy of the Veiseh lab/Rice University.

Miếng dán, được phát triển từ phòng thí nghiệm của Giáo sư Omid Veiseh, bao bọc các tế bào ARPE-19 được thiết kế để tiết ra các cytokine cụ thể, bao gồm IL-10, IL-12 và TGF-β. Các tế bào này được đặt trong một ma trận tương thích sinh học cho phép chất dinh dưỡng và protein trị liệu đi qua trong khi bảo vệ các tế bào khỏi hệ thống miễn dịch của vật chủ.

Trong các thử nghiệm tiền lâm sàng, việc cung cấp cytokine bằng miếng dán đã đẩy nhanh quá trình lành vết thương ở các mô trên chuột và lợn. Điều này chứng minh tiềm năng của việc điều hòa miễn dịch cục bộ, kéo dài để tăng cường các quá trình sửa chữa tự nhiên.

“Những phát hiện này cho thấy việc cung cấp cytokine liên tục và cục bộ có thể hỗ trợ các con đường sinh học quan trọng liên quan đến quá trình phục hồi mô. Bằng cách duy trì sự hiện diện ổn định của các phân tử tín hiệu này tại vị trí vết thương, chúng ta có thể kích hoạt phản ứng chữa lành tự nhiên của cơ thể một cách hiệu quả hơn”, Giáo sư Veiseh tại Đại học Rice và là Giám đốc chương trình Rice Biotech Launch Pad cho biết.

Ở cấp độ tế bào, các tế bào được thiết kế đã thể hiện sự kích hoạt các con đường chữa lành vết thương quan trọng và đã được xác nhận thông qua giải trình tự RNA. Phân tích biểu hiện gene cho thấy sự điều hòa tăng đồng bộ các gene liên quan đến phục hồi mô và điều hòa miễn dịch, cung cấp cơ sở cho những cải thiện chức năng được quan sát.

Miếng dán "nhà máy cytokine" được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép các tế bào được thiết kế có thể được điều chỉnh để sản xuất các tổ hợp cytokine, yếu tố tăng trưởng hoặc các protein trị liệu khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng lâm sàng. Ngoài ra, miếng dán còn tích hợp chất nền hydrogel được tối ưu hóa hỗ trợ tích hợp với môi trường vết thương và có thể được điều chỉnh thêm để có thể kết hợp với các thành phần điện tử sinh học.

Ngoài việc chữa lành vết thương, miếng dán "nhà máy cytokine" còn có thể được ứng dụng rộng hơn trong việc cung cấp các protein trị liệu cục bộ, dựa trên tế bào, cho nhiều loại bệnh mà việc truyền tín hiệu liên tục, đặc hiệu tại chỗ là rất quan trọng.

Giới khoa học có bằng chứng mới về nguồn gốc sự sống trên Trái đất

Các nhà khoa học thông báo đã tìm thêm được bằng chứng cho thấy từ trường có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành sự sống.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Weizmann và Đại học Hebrew cho biết, có thể đã tiến gần tới lời giải cho một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học hiện đại là vì sao sự sống trên Trái đất chỉ "lựa chọn" một dạng phân tử đối xứng nhất định thay vì sử dụng đồng thời cả hai dạng "ảnh gương" giống nhau về mặt hóa học.

Theo nhóm nghiên cứu, các phân tử "đối quang" (chiral molecules) có thể tương tác khác nhau với electron và từ trường, qua đó tạo ra sự thiên lệch tự nhiên trong quá trình hình thành sự sống sơ khai.

Bụi Mặt trăng có đặc tính gì khiến các nhà khoa học lo lắng?

Bụi Mặt trăng gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Sự bám dính, hiện tượng nhiễm điện và hỗn loạn đang thách thức căn cứ đổ bộ trên Mặt trăng.

Bụi Mặt Trăng luôn là một vấn đề nan giải đối với các nhà thám hiểm không gian. Một nghiên cứu mới do TS Slava Turyshev thuộc Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA dẫn đầu đã cung cấp dữ liệu chính xác hơn về các đặc tính vật lý của bụi Mặt Trăng, mang lại những hiểu biết quan trọng cho các tàu thăm dò thế hệ tiếp theo và việc xây dựng các căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Không giống như Trái Đất, Mặt trăng không có chu trình nước và các hạt bụi của nó không giống như các hạt bụi trên Trái Đất có hình tròn, bụi Mặt trăng lại sắc nhọn và dễ bám vào quần áo, dụng cụ, thậm chí cả các bánh răng cơ khí, gây hư hại đáng kể. Turyshev chỉ ra rằng, lực Van der Waals (lực hút tĩnh điện) giữa các hạt bụi mạnh hơn lực hấp dẫn của Mặt Trăng hàng trăm triệu lần, khiến chúng gần như không thể loại bỏ một khi đã bám vào.

Vì sao chuột bạch là 'ứng viên số 1' của nghiên cứu khoa học?

Nhỏ bé, dễ nuôi và mang bộ gen gần gũi với con người, chuột nhắt bạch tạng đã trở thành “trợ thủ” không thể thiếu trong các phòng thí nghiệm.

Ngôi sao của nghiên cứu khoa học. Chuột nhắt bạch tạng, gọi ngắn gọn là chuột bạch, là loài động vật được sử dụng phổ biến nhất trong thí nghiệm sinh học và y học, giúp con người hiểu rõ hơn về di truyền, bệnh tật và thuốc. Ảnh: Flickr.
Màu trắng do đột biến gen. Chuột bạch có bộ lông trắng và mắt đỏ do thiếu sắc tố melanin, một đặc điểm di truyền khiến chúng khác biệt so với chuột hoang dã. Ảnh: pexels.com.
