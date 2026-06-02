Cần Thơ: Gói thầu xây dựng trường mầm non Vĩnh Phước, tiết kiệm hơn 900 triệu

Diễn biến gói thầu Trường Mầm non Vĩnh Phước

Dự án Nâng cấp, mở rộng Trường Mầm Non Vĩnh Phước, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 13,511 tỷ đồng được UBND phường Vĩnh Phước phê duyệt tại 488/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 và giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Phước làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ngày 23/03/2026 do ông Châu Hoàng Du - Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Phước ký ban hành Quyết định số 29/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Theo kế hoạch gói thầu số 01 thuộc dự án có giá gần 10,143 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, tiền sử dụng đất và nguồn xổ số kiến thiết năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 210 ngày.

Đến ngày 20/05/2026, ông Châu Hoàng Du đại diện cho chủ đầu tư tiếp tục ký ban hành Quyết định số 47/QĐ-PKTHTĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Theo đó, đơn vị trúng thầu được công bố là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sang Phú Lộc với giá trúng thầu chính thức hơn 9,209 tỷ đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, công tác đấu thầu tại dự án này đã mang lại giá trị tiết kiệm cơ học cho ngân sách nhà nước số tiền 933.146.730 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 9,2%.

Quyết định số 47/QĐ-PKTHTĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc cạnh tranh giữa các nhà thầu và lỗi trượt kỹ thuật sơ đẳng

Theo biên bản mở thầu ngày 21/04/2026, gói thầu có 03 nhà thầu nộp hồ sơ tham gia cạnh tranh. Cụ thể,

Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành tham gia dự thầu với giá 10,067 tỷ đồng, đồng thời kèm theo thư giảm giá lên tới 14,79%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống mức rất thấp là 8,578 tỷ đồng.

Nhà thầu thứ hai là Công ty TNHH Chí Đặng tham gia cạnh tranh với mức giá dự thầu là 8,772 tỷ đồng và không đề xuất giảm giá.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sang Phú Lộc lại có mức bỏ giá cao nhất trong 03 đơn vị với số tiền 9.209.748.224 đồng.

Dù có lợi thế rất lớn về giá và có khả năng tăng cao tỷ lệ tiết kiệm cho gói thầu, cả hai nhà thầu Toàn Thành và Chí Đặng đều bất ngờ bị loại tại bước đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật. Căn cứ theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 06/BCĐG.2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát thiết lập ngày 12/05/2026, các chuyên gia đấu thầu đã bóc tách hàng loạt sai sót kỹ thuật sơ đẳng nhưng mang tính cốt lõi của hai doanh nghiệp này.

Đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành, hồ sơ dự thầu hoàn toàn không trình bày biện pháp tổ chức thi công cho các nội dung quan trọng liên quan đến công tác thi công cọc bê tông cốt thép (BTCT) như tổ chức thi công cọc, nối cọc, xử lý đầu cọc và thử tĩnh cọc xác định sức chịu tải trước khi ép đại trà. Điều này được đánh giá là ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tính an toàn bền vững của công trình trường học. Nghiêm trọng hơn, tại giải pháp thi công xây gạch, doanh nghiệp này đề xuất mạch vữa ngang trung bình dày từ 10 - 15 cm. Đây là một lỗi định mức sai lệch nghiêm trọng về mặt kỹ thuật kiến trúc, bởi tiêu chuẩn xây dựng quốc gia đối với mạch vữa thông thường chỉ dao động từ 10 - 15 mm. Việc nhầm lẫn đơn vị đo lường từ milimét sang centimét trong hồ sơ pháp lý khiến nhà thầu bị đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật tối thiểu.

Tương tự, Công ty TNHH Chí Đặng cũng không vượt qua được "rào cản" kỹ thuật khi bỏ sót toàn bộ biện pháp tổ chức thi công cọc BTCT tương tự nhà thầu Toàn Thành. Ngoài ra, tại hạng mục thi công móng, giằng móng, cổ cột, biện pháp thi công của doanh nghiệp nêu rõ: "Đổ bê tông lót móng đá 4x6, mác 100, dày 100". Tuy nhiên, đối chiếu với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được cơ quan chức năng phê duyệt, bê tông lót móng bắt buộc sử dụng đá 1x2, mác 150. Việc tự ý thay đổi chủng loại vật tư đầu vào không những làm giảm chất lượng chịu lực của cấu kiện móng mà còn vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra trong hồ sơ mời thầu. Kết quả, cả hai nhà thầu bỏ giá thấp đều bị loại, nhường cơ hội cho đơn vị có mức giá cao hơn nhưng đảm bảo sự đồng bộ về giải pháp kỹ thuật.

Chân dung của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sang Phú Lộc (có mã số thuế là 2200586201), được thành lập và hoạt động từ ngày 25/07/2011. Doanh nghiệp có trụ sở chính đăng ký tại Số 139, Ấp Xà Lan, Xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Trương Văn Khanh. Lĩnh vực hoạt động chính được đăng ký trên hệ thống bao gồm xây dựng nhà các loại, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Dữ liệu phân tích đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã từng tham gia tổng cộng 123 gói thầu, trong đó, trúng 78 gói thầu, trượt 37 gói thầu, 7 gói thầu chưa có kết quả và 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 351,125 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 241,008 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 110,116 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý và chuyên ngành đấu thầu, vụ việc loại bỏ hai nhà thầu bỏ giá thấp do lỗi kỹ thuật tại phường Vĩnh Phước mang lại nhiều bài học sâu sắc cho các bên tham gia dòng đời dự án. Việc phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức tuân thủ các quy định hiện hành là vô cùng cần thiết để thúc đẩy môi trường đấu thầu lành mạnh.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được thiết lập nhằm hướng tới mục tiêu tối thượng: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Chuyên gia nhấn mạnh, hiệu quả kinh tế của một cuộc thầu không thể chỉ nhìn nhận một chiều từ mức giá bỏ thầu thấp nhất, mà phải là sự tổng hòa giữa hiệu quả tài chính và tính khả thi về mặt kỹ thuật. Việc chủ đầu tư và tổ chuyên gia kiên quyết loại bỏ các hồ sơ dự thầu sai lệch định mức, bỏ sót giải pháp biện pháp thi công cốt lõi là hành động tuân thủ pháp luật, giúp phòng ngừa các rủi ro chậm tiến độ hoặc suy giảm chất lượng công trình khi đưa vào vận hành thực tế.

Dưới góc độ thực thi pháp luật báo chí và tuyên truyền pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo các quy định mới tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, trách nhiệm đăng tải thông tin và toàn quyền xem xét, phê duyệt các nội dung hồ sơ mời thầu hiện đã được chuyển giao hoàn toàn cho chủ đầu tư nhằm tối ưu hóa tính tự chịu trách nhiệm. Luật sư khuyến nghị, các doanh nghiệp khi tham gia thị trường đấu thầu công qua mạng cần loại bỏ tư duy chủ quan, phải xây dựng đội ngũ kỹ sư và chuyên gia lập hồ sơ thầu có năng lực chuyên môn cao, đọc kỹ các điều khoản mời thầu và hồ sơ thiết kế. Mọi sai sót dù là nhỏ nhất như nhầm lẫn đơn vị đo lường hay tự ý thay đổi chủng loại vật tư đầu vào đều có thể dẫn đến hậu quả bị loại bỏ tư cách tham gia, gây lãng phí chi phí cơ hội và nguồn lực của chính doanh nghiệp, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án hạ tầng an sinh xã hội.