Gói thầu chiếu sáng tại xã Hiệp Thạnh: Tiết kiệm ngân sách hơn 720 triệu đồng

Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 114/QĐ-VP ngày 21/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đoạn đường dân sinh từ Cao tốc lên Miếu Ông. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy, doanh nghiệp có trụ sở tại Phường Xuân Hương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Công trình Nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đoạn đường dân sinh từ Cao tốc lên Miếu Ông có vai trò quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông và bảo đảm an ninh, an toàn cho cư dân địa phương. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 53/QĐ-VP ngày 26/03/2026, gói thầu có giá 3.999.945.835 đồng. Sau quá trình đấu thầu, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy trúng thầu với mức giá 3.279.000.000 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu ban đầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được hơn 720 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 18%. Thời gian thực hiện hợp đồng được xác định trong 70 ngày.

Quyết định số 114/QĐ-VP ngày 21/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đoạn đường dân sinh từ Cao tốc lên Miếu Ông. (Nguồn MSC)

Tại Biên bản mở thầu ngày 29/04/2026, quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra với 4 nhà thầu tham dự gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Chương Thiện, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng và Công ty TNHH Xây lắp và Trồng rừng Tạo Lập. Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Lê Nguyên thực hiện.

Kết quả đánh giá ghi nhận trường hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Chương Thiện không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá số 02A/GLN-TCG, hồ sơ mời thầu quy định yêu cầu thiết bị chủ chốt là "Máy khoan ngầm có định hướng" để thi công cáp ngầm, nhằm tránh việc đào xuyên qua đường gây ảnh hưởng tới công trình giao thông hiện hữu. Đây là yêu cầu kỹ thuật mang tính đặc thù nhằm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng đường bộ tại khu vực thi công. Tuy nhiên, tại bảng kê khai thiết bị, nhà thầu Chương Thiện đã kê khai và cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị là máy khoan đứng. Sau khi Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh phát hành văn bản số 97/VP ngày 11/05/2026 yêu cầu làm rõ, nhà thầu Chương Thiện không đề xuất được phương án thiết bị thay thế phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến hồ sơ bị loại.

Để bảo đảm tính khách quan, quá trình lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện thông qua các báo cáo thẩm định độc lập từ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng - Giao thông - Thủy lợi Lâm Đồng. Điều này cho thấy quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được kiểm soát qua nhiều lớp thẩm định, bảo đảm sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho chủ đầu tư.

Về năng lực của nhà thầu trúng thầu, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy (mã số thuế 5800309477) là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện và xây dựng công trình công ích. Lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này đã tham gia 59 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, với 33 gói trúng thầu, thể hiện năng lực cạnh tranh thực tế tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định, tình trạng nhà thầu bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về thiết bị thi công là bài học kinh nghiệm cần lưu ý cho các đơn vị dự thầu. Việc kê khai không đúng chủng loại thiết bị không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn trực tiếp tác động đến khả năng đáp ứng yêu cầu an toàn hạ tầng công trình. Trong đấu thầu qua mạng, tính chính xác và đầy đủ của tài liệu kỹ thuật là yếu tố then chốt để bảo đảm hồ sơ hợp lệ.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương khẳng định, tính minh bạch và công bằng trong đấu thầu không chỉ nằm ở khâu công khai thông tin mà còn ở khâu thẩm định năng lực kỹ thuật. Chủ đầu tư như Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh đã duy trì quy trình thẩm định chặt chẽ, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật được thiết lập dựa trên quy chuẩn ngành đồng thời tránh tạo lợi thế bất hợp pháp cho bất kỳ đơn vị nào.

Việc hoàn thành hệ thống đèn chiếu sáng không chỉ đáp ứng mục tiêu hạ tầng mà còn là minh chứng cho hiệu quả quản lý đầu tư công khi có sự cạnh tranh và tiết kiệm ngân sách hợp lý. Sau khi trúng thầu, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy cần tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ thi công 70 ngày, đồng thời thực hiện công tác giám sát chất lượng chặt chẽ nhằm đưa công trình vào sử dụng an toàn, ổn định.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

​