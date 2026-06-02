Dự án đường cặp kênh trục 9 tại Ngọc Tố: Vì sao nhà thầu bỏ giá thấp vẫn trượt thầu?

Gói thầu xây lắp công trình đường cặp kênh trục 9 X02 có giá hơn 6,3 tỷ đồng vừa hoàn thành việc chọn nhà thầu. Điểm bất ngờ là nhà thầu bỏ giá thấp hơn lại bị loại vì lỗi kỹ thuật.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/5/2026 Trưởng phòng Kinh tế xã Ngọc Tố Huỳnh Văn Tú đã ban hành Quyết định số 10/QĐXD-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường cặp kênh trục 9 (X02), xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ. Theo quyết định đơn vị được công bố trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy.

Quyết định số 10/QĐXD-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Công trình này trước đó đã được Chủ tịch UBND xã Ngọc Tố Nguyễn Minh Trí phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 387/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư toàn kế hoạch là hơn 6,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất. Trong đó, giá gói thầu xây lắp số 01 được ấn định ở mức 6.307.491.620 đồng.

Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu

Căn cứ theo Biên bản mở thầu đã công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây lắp này ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu độc lập là Công ty TNHH Tâm Như và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy. Tại vòng mở thầu, cuộc cạnh tranh về giá diễn ra khá gay cấn khi Công ty TNHH Tâm Như đưa ra mức giá dự thầu là 5.530.985.418 đồng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy đề xuất mức giá dự thầu cao hơn, cụ thể là 5.955.253.979 đồng.

Dữ liệu tài chính cho thấy, phương án giá của Công ty TNHH Tâm Như thấp hơn đối thủ tới 424.268.561 đồng. Nếu xét thuần túy về mặt chi phí và áp dụng phương pháp giá thấp nhất, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Tâm Như rõ ràng sở hữu lợi thế rất lớn để mang lại hiệu quả tiết kiệm cao cho nguồn vốn đầu tư công. Thế nhưng, kết quả phê duyệt cuối cùng lại mang đến bất ngờ lớn cho dư luận khi đơn vị được xướng tên trúng thầu lại là nhà thầu bỏ giá cao hơn.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng số 01.16.5/2026/BC.DT do đại diện đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Trương Trí Thịnh lập đã làm sáng tỏ nguyên nhân của bước ngoặt này. Trái với sự kỳ vọng về một cuộc bám đuổi giá trị, Công ty TNHH Tâm Như đã bị ban tư vấn đánh giá kết luận không đạt ở nội dung năng lực kỹ thuật.

Hồ sơ đánh giá nêu rõ, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Tâm Như có thuyết minh khá chi tiết về các cách thức thực hiện thi công hạng mục. Tuy nhiên, tại khoản 10, mục III, chương V của hồ sơ mời thầu quy định rõ: giải pháp thi công là tổng thể, mang tính định hướng, còn biện pháp thi công là chi tiết, cụ thể. Do cách thức lập hồ sơ của doanh nghiệp đi sâu vào mô tả chi tiết, Tổ chuyên gia đã quyết định xem toàn bộ phần thuyết minh này là “Biện pháp thi công”. Hệ quả là Công ty TNHH Tâm Như bị chấm “Không Đạt” với lý do vô cùng hy hữu: không có nội dung thuyết minh cho Giải pháp thi công tổng thể.

Chưa dừng lại ở đó, nhà thầu này còn không nêu rõ giải pháp huy động các tiềm lực hiện có nhằm phục vụ công tác thi công xây dựng theo đúng yêu cầu. Đồng thời, tại biểu tiến độ, Công ty TNHH Tâm Như thuyết minh thời gian thực hiện là 150 ngày, mâu thuẫn trực tiếp với biểu tiến độ tổng thể vẽ ra 210 ngày, tạo nên sự không đồng nhất và thiếu tính khả thi trong phương án huy động thiết bị, nhân sự phục vụ gói thầu. Việc một hồ sơ dự thầu có mức giá cạnh tranh cao bị loại bỏ vì các sai sót cấu trúc và mâu thuẫn số liệu kỹ thuật ngay từ vòng ngoài đã khiến dư luận đặt ra nhiều băn khoăn về tính chuyên nghiệp của các nhà thầu khi tiếp cận hệ thống mạng đấu thầu.

Ở chiều hướng ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy dù có mức giá chào thầu cao hơn nhưng đã đáp ứng toàn diện các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Sau khi thực hiện quyền làm rõ hồ sơ và bổ sung các tài liệu minh chứng qua Công văn số 01/TLLR.26.PTH và Công văn số 02/TLLR.26.PTH vào giữa tháng 5/2026, doanh nghiệp này đã được Tổ chuyên gia chấm đạt tất cả các tiêu chí hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy chính thức trúng thầu với giá 5.955.253.979 đồng. Gói thầu có giá 6.307.491.620 đồng sau đấu thầu đã tiết kiệm được cho ngân sách địa phương số tiền 352.237.641 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,58%.

Năng lực nhà thầu Tuấn Huy

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Huy (có mã số thuế 2200671111) thành lập từ năm 2012, hiện đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 21B Đường Coluso, Phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, hoạt động dưới sự điều hành của Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Phan Quốc Huy.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 126 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng 105 gói, trượt 17 gói và 4 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh đạt 158.545.455.318 đồng. Trong đó, giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp trúng thầu với tư cách độc lập chiếm con số chủ đạo với tổng số tiền 88.965.550.936 đồng.

Tại Phòng Kinh tế xã Ngọc Tố ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì trước đó nhà thầu này còn trúng hai gói thi công xây dựng và tư vấn giám sát. Cụ thể: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Cầu kênh trục 3, xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ, trị giá 1.224.000.000 đồng, trúng tháng 03/2026; Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, trị giá 60.000.000 đồng, trúng tháng 03/2026

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra một hành lang pháp lý rất đồng bộ, chặt chẽ để đảm bảo mọi cuộc thầu công ích đều hướng tới tính công bằng và minh bạch. Cơ chế đấu thầu qua mạng cho phép các tiêu chí kỹ thuật được lượng hóa và chấm điểm một cách khách quan nhất. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu về giải pháp hoặc có mâu thuẫn nghiêm trọng về thông số tiến độ như tình huống của Công ty TNHH Tâm Như, việc Tổ chuyên gia và chủ đầu tư loại bỏ hồ sơ là hoàn toàn tuân thủ theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, nhằm bảo vệ chất lượng công trình lâu dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia đấu thầu cũng lưu ý, đối với các gói thầu có tính chất kỹ thuật thông dụng, các chủ đầu tư cần tăng cường trách nhiệm giải trình và hướng dẫn làm rõ hồ sơ một cách tối đa, nhằm tạo cơ hội cho các nhà thầu có lợi thế về giá được hoàn thiện các lỗi hình thức không nghiêm trọng, từ đó tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Về phía các doanh nghiệp, việc cẩn trọng, nghiêm túc trong khâu lập đề xuất kỹ thuật, thống nhất số liệu biểu mẫu là bài học xương máu để tránh những cú "ngã ngựa" đáng tiếc khi đi đấu thầu công.