Cuộc cạnh tranh tại gói thầu 13 tỷ đồng ở xã Ka Đô: Ai chiến thắng?

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ kỹ thuật và tài chính, Công ty Tú Thọ Lộc đã vượt qua đối thủ để giành quyền thực hiện gói thầu xây lắp giá 13 tỷ tại xã Ka Đô.

Công trình xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng từ cụm công nghiệp vào trung tâm xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng là một dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm nhằm cải thiện mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng đời sống cho cư dân địa phương. Sau thời gian chuẩn bị và triển khai các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định, Văn phòng HĐND và UBND xã Ka Đô đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-VP ngày 25/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Xây lắp công trình. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Tú Thọ Lộc, doanh nghiệp có địa chỉ tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-VP ngày 31/03/2026 và Quyết định số 28/QĐ-VP ngày 11/05/2026 về phê duyệt E-HSMT, Gói thầu số 05 có giá dự toán gần 13,355 tỷ đồng. Dự án được triển khai dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Kết quả, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc đã trúng thầu với mức giá 13,062 tỷ đồng. Như vậy, so với giá gói thầu ban đầu, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được khoảng 292,371 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 2%. Thời gian thực hiện dự kiến là 10 tháng.

Một phần Quyết định số 30/QĐ-VP ngày 25/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Xây lắp công trình. (Nguồn MSC)

Tại Biên bản mở thầu ngày 21/05/2026 ghi nhận hai nhà thầu tham gia dự thầu. Bao gồm Công ty TNHH Tú Thọ Lộc và Liên danh xây dựng vỉa hè xã Ka Đô. Sau các bước đánh giá, Liên danh xây dựng vỉa hè xã Ka Đô với giá dự thầu 13,154 tỷ đồng bị loại với lý do là nhà thầu xếp hạng 2.

Dự án tại xã Ka Đô có quy mô đầu tư lớn với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, được UBND xã Ka Đô phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 29/01/2026. Phạm vi công trình bao gồm nhiều đoạn đường: từ cụm công nghiệp vào trung tâm xã, từ trung tâm xã đi Nhà văn hóa và từ trung tâm xã đi Trường tiểu học Ka Đô. Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống vỉa hè là lát gạch Terrazzo, kết cấu bê tông xi măng M250, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời công suất 150W, trụ đèn cao 7m, cần vươn từ 1,5m-2m nhằm bảo đảm tiêu chuẩn mỹ quan nông thôn mới.

Việc lựa chọn đơn vị thi công được thực hiện nghiêm ngặt dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2405/BCĐG-BAP ngày 24/05/2026 của Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng và báo cáo thẩm định số 2505/BCTĐ-SV ngày 25/05/2026 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Sao Vệ. Công tác thẩm định độc lập từ bên thứ ba đã bảo đảm tính khách quan, minh bạch cho quy trình lựa chọn nhà thầu, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho phía chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND xã Ka Đô.

Đối với nhà thầu trúng thầu, dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Tú Thọ Lộc (MST: 5801221232) là một doanh nghiệp đã tham gia 98 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 69 gói. Nhà thầu này có sự am hiểu về địa bàn và các yêu cầu kỹ thuật đặc thù tại tỉnh Lâm Đồng, với kinh nghiệm thi công trong nhiều dự án chỉnh trang hạ tầng nông thôn. Nhà thầu này cũng là đối tác của các xã lân cận như xã Quảng Lập, xã Đơn Dương, xã D’Ran.

Cụ thể, ngày 19/5/2026, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc đã trúng Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Sửa chữa đường GTNT thôn Krăng Chớ (đoạn vào đồi Công ty Ba Lê) do UBND xã Quảng Lập (Lâm Đồng) làm chủ đầu tư với giá gói thầu là 1,973 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 19/5/2026, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc đã trúng gói Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng, sửa chữa đường giao thông nông thôn Diom B (điểm đầu giáp đường ĐT 729 điểm cuối giáp với đường giao thông nông thôn KTM Châu Sơn) do Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran làm chủ đầu tư với giá gói thầu là 1,749 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào ngày 28/5/2026, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc trúng (vai trò liên danh) Gói thầu số 05: Xây lắp Công trình: Xây dựng tuyến đường ĐX19 từ thôn Lạc Thạnh đến thôn Hawai do UBND xã Đơn Dương làm chủ đầu tư với giá trúng thầu là 10,995 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn chính luận, các chuyên gia cho rằng việc đấu thầu qua mạng tại các xã nông thôn không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh mà còn là công cụ hữu hiệu để quản lý hiệu quả nguồn vốn ngân sách. Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu tại xã Ka Đô đã được đăng tải công khai theo đúng quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giám sát của cộng đồng và các đơn vị truyền thông.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, chủ đầu tư cũng cần chú trọng công tác giám sát chất lượng. Gói thầu xây lắp vỉa hè và điện chiếu sáng có các yêu cầu kỹ thuật về kết cấu hạ tầng, thoát nước và thiết bị năng lượng tái tạo, đòi hỏi đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện nghiêm túc các quy chuẩn về nghiệm thu vật liệu và lắp đặt. Đối với nhà thầu Tú Thọ Lộc, việc trúng thầu dự án lớn cũng là cơ hội khẳng định năng lực thi công, nhưng đồng thời là trách nhiệm bảo đảm tiến độ 10 tháng và các tiêu chuẩn kỹ thuật đã cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Nhìn chung, dự án xây dựng vỉa hè và điện chiếu sáng tại xã Ka Đô là một phần trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2027 của địa phương. Khi công trình hoàn thành, hệ thống hạ tầng mới không chỉ giải quyết các vấn đề về giao thông nông thôn mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo cảnh quan đô thị hóa cho xã Ka Đô trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

