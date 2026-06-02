Đấu thầu tại Phường Bình Thuận: Bài học rút ra và kiến nghị giải pháp thượng tôn pháp luật [Kỳ 5]

Sau những phân tích về thực trạng đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận, vấn đề đặt ra là cần những giải pháp căn cơ để đưa hoạt động đầu tư công trở nên minh bạch hơn.

Hải Anh

Những gói thầu "0 đồng tiết kiệm" và sự bao phủ của nhóm nhà thầu tư vấn tại Phường Bình Thuận thời gian qua là bài học cần nâng cao cho công tác quản lý đấu thầu cấp cơ sở. Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, việc tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn là yêu cầu tiên quyết đối với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) kiến nghị: "Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, chủ đầu tư cần ưu tiên đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với các gói thầu xây lắp thay vì áp dụng chỉ định thầu rút gọn một cách đại trà. Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần rà soát lại quy trình lập dự toán của đơn vị này để đảm bảo giá trúng thầu mang lại lợi ích thực sự cho ngân sách".

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC phải được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác đấu thầu cần được quán triệt sâu sắc.

Báo Tri thức và Cuộc sống cho rằng, mục đích của những phản ánh báo chí thời gian qua mang tính xây dựng, nhằm tuyên truyền pháp luật và khích lệ các đơn vị thực hiện tốt các quy định. Những gói thầu cạnh tranh, tiết kiệm cao cần được biểu dương, nhưng ngược lại, những dấu hiệu bất thường cần phải được giám sát chấn chỉnh để môi trường đầu tư công ngày càng hiệu quả.

Hy vọng rằng, sau những thông tin này, công tác lựa chọn nhà thầu tại Phường Bình Thuận sẽ có những chuyển biến tích cực, đảm bảo tính cạnh tranh và thượng tôn pháp luật như mong mỏi của dư luận và cộng đồng doanh nghiệp.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẦU TƯ CÔNG

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định mục tiêu hàng đầu của đấu thầu là hiệu quả kinh tế:

1. Giá gói thầu phải xây dựng dựa trên khảo sát thị trường, sát giá thực tế.

2. Tình trạng giá trúng thầu sát giá dự toán (tỉ lệ tiết kiệm thấp) là tiêu chí để thanh tra rà soát năng lực quản lý dự án và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Chỉ thị 12/CT-TTg yêu cầu siết chặt hậu kiểm đối với các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp để ngăn ngừa thất thoát.

Bạn đọc - Phản biện

Phường Bình Thuận, Lâm Đồng: Hàng loạt dự án về tay các nhà thầu "thân quen"? [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt dự án đầu tư công tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, ông Phạm Viết Thắng – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã ký ban hành hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án quan trọng trên địa bàn. Điều đáng chú ý là sự hiện diện của một "hệ sinh thái" nhà thầu tư vấn dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc tại các dự án này.

Cụ thể, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Cầu Tràn (tổ 8, khu phố Xuân Điền), theo Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT ngày 08/05/2026, Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát đã trúng gói thầu số 05 (Tư vấn giám sát thi công) và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính D.N.P trúng gói thầu số 06 (Kiểm toán công trình).

Bạn đọc - Phản biện

"Lạ lùng" những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Phường Bình Thuận [Kỳ 2]

Tính hiệu quả kinh tế là mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, thế nhưng tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng), nhiều gói thầu xây lắp lại trúng với giá... khớp khít dự toán.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực với mức giá tối ưu nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại Phường Bình Thuận, con số tiết kiệm ở hàng loạt gói thầu xây lắp lại đang ở mức "lạ lùng" khi giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán.

Điển hình tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Cầu Tràn, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-KTHTĐT ngày 07/05/2026, gói thầu số 04 (Xây lắp) có giá là 593.291.240 đồng. Đến ngày 08/05/2026, tại Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên đã được phê duyệt trúng thầu với giá đúng bằng 593.291.240 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận là 0 đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu rút gọn để "khắc phục thiên tai": Cần đảm bảo tính minh bạch [Kỳ 3]

Khắc phục hậu quả thiên tai, Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho hàng loạt gói thầu xây lắp giá trị hàng tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết dự án hạ tầng giao thông và thoát nước triển khai tại Phường Bình Thuận thời gian qua đều dựa trên bối cảnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt kinh phí nguồn dự phòng để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ cuối năm 2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã triển khai các bước lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn. Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức này dành cho các trường hợp cấp bách.

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

