Đấu thầu tại Phường Bình Thuận: Bài học rút ra và kiến nghị giải pháp thượng tôn pháp luật [Kỳ 5]

Sau những phân tích về thực trạng đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận, vấn đề đặt ra là cần những giải pháp căn cơ để đưa hoạt động đầu tư công trở nên minh bạch hơn.

Những gói thầu "0 đồng tiết kiệm" và sự bao phủ của nhóm nhà thầu tư vấn tại Phường Bình Thuận thời gian qua là bài học cần nâng cao cho công tác quản lý đấu thầu cấp cơ sở. Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, việc tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn là yêu cầu tiên quyết đối với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận.



Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) kiến nghị: "Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, chủ đầu tư cần ưu tiên đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với các gói thầu xây lắp thay vì áp dụng chỉ định thầu rút gọn một cách đại trà. Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần rà soát lại quy trình lập dự toán của đơn vị này để đảm bảo giá trúng thầu mang lại lợi ích thực sự cho ngân sách".

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC phải được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác đấu thầu cần được quán triệt sâu sắc.

Báo Tri thức và Cuộc sống cho rằng, mục đích của những phản ánh báo chí thời gian qua mang tính xây dựng, nhằm tuyên truyền pháp luật và khích lệ các đơn vị thực hiện tốt các quy định. Những gói thầu cạnh tranh, tiết kiệm cao cần được biểu dương, nhưng ngược lại, những dấu hiệu bất thường cần phải được giám sát chấn chỉnh để môi trường đầu tư công ngày càng hiệu quả.

Hy vọng rằng, sau những thông tin này, công tác lựa chọn nhà thầu tại Phường Bình Thuận sẽ có những chuyển biến tích cực, đảm bảo tính cạnh tranh và thượng tôn pháp luật như mong mỏi của dư luận và cộng đồng doanh nghiệp.

