Giải mã năng lực trúng thầu của Công ty Thuận Trung Nam và trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư

Sở hữu tỷ lệ trúng thầu cao tại nhiều chủ đầu tư, năng lực thi công của Công ty Thuận Trung Nam là vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt sau các gói chỉ định thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năng lực "săn" dự án của Công ty TNHH MTV Thuận Trung Nam trong giai đoạn 2025 - 2026 là rất đáng nể. Việc liên tục ghi danh và trúng thầu loạt dự án đầu tư công không chỉ giúp doanh nghiệp này gia tăng doanh thu mà còn khẳng định vị thế trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Tây Nam Bộ.

Số liệu thống kê chi tiết cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH MTV Thuận Trung Nam đã tham gia tổng cộng 79 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp này đã trúng thầu 40 gói, trượt 33 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 106.642.636.289 đồng. Đáng chú ý, khi tham gia với vai trò nhà thầu độc lập, Công ty TNHH MTV Thuận Trung Nam đã trúng các gói thầu với tổng giá trị hơn 50.228.177.571 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại các dự án doanh nghiệp này tham gia đạt mức 94.82%.

Đi sâu phân tích mối quan hệ giữa Công ty TNHH MTV Thuận Trung Nam và các Chủ đầu tư/Bên mời thầu, xuất hiện những con số thống kê mang tính "đặc trưng" rất đáng lưu tâm. Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án khu vực Châu Thành, Công ty TNHH MTV Thuận Trung Nam đã tham gia tới 10 gói thầu và trúng tới 9 gói, chỉ trượt 1 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 90%. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này đạt hơn 41,4 tỷ đồng.

Tuyệt đối hơn, tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Kiểm định Thiên Phát Kiên Giang, doanh nghiệp đã tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói (tỷ lệ trúng 100%). Tại Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát, doanh nghiệp tham gia 3 gói thầu và trúng tuyệt đối 3 gói. Tương tự, tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Giồng Riềng, nhà thầu cũng đạt tỷ lệ trúng thầu 100% khi tham gia 2 gói và trúng cả 2 gói.

Dưới góc độ tích cực, điều này có thể phản ánh năng lực thi công tốt, hồ sơ dự thầu chuẩn chỉnh và uy tín đã được khẳng định của nhà thầu đối với Chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc thường xuyên trúng thầu tại một số Chủ đầu tư nhất định cũng đặt ra yêu cầu giám sát minh bạch từ cơ quan chức năng để tránh nguy cơ khép kín trong đấu thầu. Đặc biệt, đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp (như gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Bình An tiết kiệm 1% thông qua chỉ định thầu), dư luận đặt câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế nguồn vốn ngân sách.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích, mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là quản lý, sử dụng vốn nhà nước hiệu quả, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu, trong đó đặc biệt đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

"Đối với các gói thầu chỉ định rút gọn có mức tiết kiệm thấp (như 1%), các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát cần thường xuyên rà soát hồ sơ. Cần làm rõ quá trình thương thảo giá có thực sự mang lại hiệu quả cao nhất cho ngân sách chưa; việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có đảm bảo tính khách quan không?", chuyên gia Lê Hào đặt vấn đề.

Cũng theo chuyên gia, để tạo ra một môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh, cần khích lệ, biểu dương những Chủ đầu tư, Bên mời thầu tổ chức đấu thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm cao và thu hút được nhiều nhà thầu cùng cạnh tranh sòng phẳng. Ngược lại, đối với các đơn vị thường xuyên có các gói thầu tiết kiệm thấp dưới 1%, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm giải trình trước cấp có thẩm quyền và trước nhân dân về hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách.

Thiết nghĩ, sự công tâm, minh bạch của các Chủ đầu tư không chỉ thể hiện qua các văn bản, báo cáo mà phải được chứng minh bằng chính những con số tiết kiệm thiết thực cho ngân sách nhà nước, cũng như cơ hội cạnh tranh công bằng được mở ra cho cộng đồng các doanh nghiệp.

