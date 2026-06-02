Thu hồi và tiêu hủy sữa tắm 'Xmen for boss Intense' trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm sữa tắm Xmen for boss Intense cùng nước rửa tay Botanika do vi phạm về thành phần công bố.

Sữa tắm Xmen for boss Intense bị thu hồi toàn quốc. Ảnh: S.P.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty Cổ phần Marico South East Asia về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chuẩn.

Theo đó, lô sản phẩm bị buộc thu hồi khẩn cấp trên toàn quốc là sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense (Chai 180g), số lô: D46, hạn sử dụng: 30/7/2028. Ngoài ra, trong danh mục thu hồi lần này còn có sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika (Chai 500g), số lô 706, hạn sử dụng: 10/10/2028.

Cả hai sản phẩm này đều do Công ty Cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ tại KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM) chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tiến hành lấy mẫu các sản phẩm trên tại siêu thị BRG Mart (số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng định kỳ.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử có chứa Natri benzoat, một chất bảo quản nhưng không được doanh nghiệp kê khai trong thành phần công thức sản phẩm khi làm thủ tục công bố với cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, phía công ty cũng công bố tỉ lệ % của các chất bảo quản khác (Methylchloroisothiazolinone và Methylisothiazolinone) không đúng với tỷ lệ thực tế. Do đó, Cục Quản lý Dược kết luận lô sản phẩm trên lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã được phê duyệt và cấp phép.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Marico South East Asia phải khẩn cấp gửi thông báo thu hồi tới tất cả các đại lý, nhà phân phối, đồng thời tiếp nhận sản phẩm trả lại để tiến hành tiêu hủy toàn bộ các lô vi phạm. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 25/6.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu công ty này phải rà soát lại toàn bộ các lô sản xuất khác của dòng sữa tắm Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika để tự phát hiện, chủ động thu hồi các lô có sai sót tương tự (nếu có), báo cáo kết quả trước ngày 10/6.

Cục Quản lý Dược cũng giao Sở Y tế TP.HCM chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp. Đồng thời Sở thực hiện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hai sản phẩm vi phạm nêu trên.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn ngừng ngay việc mua bán, sử dụng các lô mỹ phẩm này và hoàn trả lại cho đơn vị cung ứng.

Doanh nghiệp này bị xử phạt do kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm gồm Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora, Revision Skincare Retinol Complete 0.5 và Ekseption White-Up Sorbet sai công thức so với hồ sơ công bố.

Đồng thời, doanh nghiệp quảng cáo các sản phẩm này cùng tinh chất Ekseption Hyaluronic Peptides Mixlab trên website sai lệch so với nội dung được phê duyệt.

Doanh nghiệp bị buộc phải gỡ bỏ, cải chính thông tin quảng cáo và bị thu hồi phiếu công bố, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm trên.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Một thành viên Thanh Lam tại TP.HCM cũng bị xử phạt 195 triệu đồng do loạt vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, công ty đã kinh doanh kem chống nắng Pressensa Defencextra 80+ SPF sai công thức công bố, bán sản phẩm MesoInstitute Hair Repair Hair Solution có nhãn mác gây hiểu nhầm là thuốc điều trị và không lưu trữ đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) đối với 18 loại mỹ phẩm thuộc dòng Pressensa và MesoInstitute.

Cơ quan chức năng đã quyết định tước phiếu công bố, đình chỉ lưu hành và buộc tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm này.