Phong Điền: Chỉ định thầu gói giao thông nông thôn hơn 1,7 tỷ đồng

Gói thầu thi công tuyến giao thông Tổ 1 ấp Tân Hưng vừa được Phòng Kinh tế Phong Điền phê duyệt chỉ định thầu cho một DVCI Thiên Phúc với tỉ lệ tiết kiệm 3,2%.

Dự án nâng cấp tuyến GTNT Tổ 1 ấp Tân Hưng, có tổng mức đầu tư 1.996.320.000 đồng, được UBND xã Phong Điền phê duyệt theo quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 08/05/2026.

Dự án được đầu tư nhằm: Nâng cấp tuyến GTNT Tổ 1 ấp Tân Hưng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường hiện hữu. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân. Từng bước nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Dự án được UBND xã Phong Điền giao cho Phòng kinh tế xã Phong Điền làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Theo kế hoạch lựa chọn nhà được phê duyệt ngày 13/05/2026 tại quyết định số 173/QĐ-PKT, Gói 2: Thi công xây dựng thuộc dự án có giá trị 1.702.082.044 đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hình hợp đồng trọn gói.

Ngày 20/05/2026, tại Quyết định số 187/QĐ-PKT Phòng Kinh tế Phong Điền phê duyệt Công ty TNHH Dịch vụ Công ích Thiên Phúc thực hiện gói thầu. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu được phê duyệt là 1.647.615.000 đồng, giảm hơn 54 triệu đồng so với giá gói thầu, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,2%.

Quyết định số 187/QĐ-PKT Phòng Kinh tế Phong Điền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Dịch vụ Công ích Thiên Phúc (MSDN: vn1801708050) có địa chỉ tại số 19, đường Nguyễn Thái Bình, Xã Phong Điền, TP Cần Thơ, được thành lập năm 2021 người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Thống Nhứt.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu, tính đến tháng 5/2026, doanh nghiệp đã tham gia 11 gói thầu, trong đó trúng 11 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 11.225.098.497 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 8.593.293.000 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 2.631.805.497 đồng.

Trong giai đoạn 2025-2026 Công ty TNHH Dịch vụ Công ích Thiên Phúc cũng thường xuyên trúng thầu tại Phòng Kinh tế Phong Điền (đã tham gia và trúng 9/9), trong đó phải kể đến các gói: Gói 2: Thi công xây dựng, trị giá 1.214.414.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói 2: Thi công xây dựng, trị giá 1.808.673.000 đồng, trúng tháng 04/2026; Gói 1: Thi công xây dựng, trị giá 608.975.000 đồng, trúng tháng 02/2026; Gói 1: Thi công xây dựng, trị giá 839.000.000 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói 1: Thi công xây dựng, trị giá 1.056.195.000 đồng, trúng tháng 12/2025

Góc nhìn chuyên gia

Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 02 tỷ đồng là một hình thức được pháp luật cho phép trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả kinh tế, các chuyên gia đấu thầu cho rằng chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng đến việc công khai, minh bạch thông tin và mở rộng cơ hội cho các nhà thầu khác.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Hình thức chỉ định thầu rút gọn được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nếu một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư trong thời gian dài với tỷ lệ tiết kiệm không cao, sẽ tạo ra sự hoài nghi về tính cạnh tranh thực chất. Các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng, giúp lựa chọn được đơn vị thi công có năng lực tốt nhất với chi phí tối ưu nhất cho ngân sách".