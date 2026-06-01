Vĩnh Long: Gói thầu hơn 3 tỷ tại xã Phú Túc đạt tỷ lệ tiết kiệm 12%

Diễn biến gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại xã Phú Túc

Dự án Đường ĐA.07 (Từ QL57B đến ĐX.02) do UBND xã Phú Túc làm chủ đầu tư đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cốt lõi: Thi công xây dựng. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 813/QĐ-UBND trước đó của UBND xã Phú Túc đã định hướng rõ việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 3.018.578.603 đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã, trích từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung. Phương thức lựa chọn nhà thầu được thiết lập là một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng.

Sau khi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được phê duyệt chính thức theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND của UBND xã Phú Túc, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận sự quan tâm và tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của 03 nhà thầu độc lập.

Biên bản mở thầu công bố công khai cho thấy các đơn vị tham gia dự thầu bao gồm: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong, Công ty TNHH Xây dựng Vạn Như Ý và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Long. Điểm chung đáng lưu ý là cả 03 đơn vị này đều không đề xuất tỷ lệ giảm giá trực tiếp trong đơn dự thầu, khiến cuộc cạnh tranh về tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực định giá và tối ưu chi phí ban đầu của mỗi nhà thầu.

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 16/BC-TVTX ngày 05/05/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã và Báo cáo thẩm định số 1231/PKT ngày 19/05/2026 của cơ quan chuyên môn, cả ba nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật sau khi đã tiến hành các bước làm rõ hồ sơ theo đúng yêu cầu và tiến vào vòng xét giá. Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong (do có giá dự thầu thấp nhất nên xếp hạng thứ nhất), Công ty TNHH Xây dựng Vạn Như Ý (xếp hạng thứ hai) và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Long (xếp hạng thứ ba)

Do gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất nên ngày 22/05/2026, tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND Chủ tịch UBND xã Phú Túc Thái Hoàng Thi đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường ĐA.07 (Từ QL57B đến ĐX.02) cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong (mã số thuế: 1301052902). Giá trúng thầu được phê duyệt chính thức là 2.651.831.008 đồng, thời gian thực hiện là 360 ngày. So với giá dự toán gói thầu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền là 366.747.595 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm tương ứng là 12,1%.

Quyết định số 2134/QĐ-UBND Chủ tịch UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong (mã số thuế: 1301052902), có địa chỉ tại Số 333A, Ấp 1, Phường An Hội, Vĩnh Long, thành lập năm 2018, do ông Ngô Thanh Phong đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu đến thời điểm tháng 5/2026, nhà thầu này đã tham gia khoảng 17 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 2 gói và có 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt 29.548.606.207 đồng. Trong đó, tổng giá trị các gói trúng với vai trò độc lập là 5.161.144.105 đồng và tổng giá trị trúng với vai trò liên danh đạt 24.387.462.102 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý và đạo đức nghề báo, dư luận quan tâm đến tính chặt chẽ trong quy trình thẩm định và tổ chức chấm thầu của các bên liên quan. Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc Phòng Kinh tế xã Phú Túc và Đơn vị tư vấn đấu thầu tiến hành các bước làm rõ hồ sơ, yêu cầu nhà thầu bổ sung phương án vận chuyển vật liệu đến chân công trình cũng như đính kèm các tài liệu xác nhận nghĩa vụ thuế là hoàn toàn phù hợp với trình tự pháp luật. Quy trình làm rõ này giúp thiết lập một mặt bằng đánh giá khách quan, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp chứng minh năng lực kỹ thuật thực tế thay vì loại bỏ nhà thầu một cách cực đoan, tuân thủ đúng tinh thần minh bạch và trách nhiệm giải trình của Luật Đấu thầu".

Đồng quan điểm trên, các chuyên gia đấu thầu cũng đánh giá cao kết quả tổ chức thầu tại địa phương. Việc một gói thầu giao thông ở cấp chính quyền cơ sở thu hút được nhiều nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh lành mạnh và đạt tỷ lệ tiết kiệm công xấp xỉ 12,15% là một tín hiệu rất tích cực. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của lộ trình số hóa công tác đấu thầu qua mạng, giúp tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đồng thời thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh tại các địa phương.