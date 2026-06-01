Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Vĩnh Long: Gói thầu hơn 3 tỷ tại xã Phú Túc đạt tỷ lệ tiết kiệm 12%

UBND xã Phú Túc vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công Đường ĐA.07, thông qua đấu thầu rộng rãi tiết kiệm ngân sách 12%.

Hà Linh

Diễn biến gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại xã Phú Túc

Dự án Đường ĐA.07 (Từ QL57B đến ĐX.02) do UBND xã Phú Túc làm chủ đầu tư đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cốt lõi: Thi công xây dựng. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 813/QĐ-UBND trước đó của UBND xã Phú Túc đã định hướng rõ việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 3.018.578.603 đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã, trích từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung. Phương thức lựa chọn nhà thầu được thiết lập là một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng.

Sau khi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được phê duyệt chính thức theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND của UBND xã Phú Túc, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận sự quan tâm và tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của 03 nhà thầu độc lập.

Biên bản mở thầu công bố công khai cho thấy các đơn vị tham gia dự thầu bao gồm: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong, Công ty TNHH Xây dựng Vạn Như Ý và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Long. Điểm chung đáng lưu ý là cả 03 đơn vị này đều không đề xuất tỷ lệ giảm giá trực tiếp trong đơn dự thầu, khiến cuộc cạnh tranh về tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực định giá và tối ưu chi phí ban đầu của mỗi nhà thầu.

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 16/BC-TVTX ngày 05/05/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã và Báo cáo thẩm định số 1231/PKT ngày 19/05/2026 của cơ quan chuyên môn, cả ba nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật sau khi đã tiến hành các bước làm rõ hồ sơ theo đúng yêu cầu và tiến vào vòng xét giá. Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong (do có giá dự thầu thấp nhất nên xếp hạng thứ nhất), Công ty TNHH Xây dựng Vạn Như Ý (xếp hạng thứ hai) và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Long (xếp hạng thứ ba)

Do gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất nên ngày 22/05/2026, tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND Chủ tịch UBND xã Phú Túc Thái Hoàng Thi đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường ĐA.07 (Từ QL57B đến ĐX.02) cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong (mã số thuế: 1301052902). Giá trúng thầu được phê duyệt chính thức là 2.651.831.008 đồng, thời gian thực hiện là 360 ngày. So với giá dự toán gói thầu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền là 366.747.595 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm tương ứng là 12,1%.

qd1-5875.jpg
qd2-5934.jpg
Quyết định số 2134/QĐ-UBND Chủ tịch UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô Phong (mã số thuế: 1301052902), có địa chỉ tại Số 333A, Ấp 1, Phường An Hội, Vĩnh Long, thành lập năm 2018, do ông Ngô Thanh Phong đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu đến thời điểm tháng 5/2026, nhà thầu này đã tham gia khoảng 17 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 2 gói và có 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt 29.548.606.207 đồng. Trong đó, tổng giá trị các gói trúng với vai trò độc lập là 5.161.144.105 đồng và tổng giá trị trúng với vai trò liên danh đạt 24.387.462.102 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý và đạo đức nghề báo, dư luận quan tâm đến tính chặt chẽ trong quy trình thẩm định và tổ chức chấm thầu của các bên liên quan. Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc Phòng Kinh tế xã Phú Túc và Đơn vị tư vấn đấu thầu tiến hành các bước làm rõ hồ sơ, yêu cầu nhà thầu bổ sung phương án vận chuyển vật liệu đến chân công trình cũng như đính kèm các tài liệu xác nhận nghĩa vụ thuế là hoàn toàn phù hợp với trình tự pháp luật. Quy trình làm rõ này giúp thiết lập một mặt bằng đánh giá khách quan, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp chứng minh năng lực kỹ thuật thực tế thay vì loại bỏ nhà thầu một cách cực đoan, tuân thủ đúng tinh thần minh bạch và trách nhiệm giải trình của Luật Đấu thầu".

Đồng quan điểm trên, các chuyên gia đấu thầu cũng đánh giá cao kết quả tổ chức thầu tại địa phương. Việc một gói thầu giao thông ở cấp chính quyền cơ sở thu hút được nhiều nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh lành mạnh và đạt tỷ lệ tiết kiệm công xấp xỉ 12,15% là một tín hiệu rất tích cực. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của lộ trình số hóa công tác đấu thầu qua mạng, giúp tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đồng thời thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh tại các địa phương.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng Ngô #UBND xã Phú Túc #dự án Đường ĐA.07 #Đấu thầu tại Vĩnh Long

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Vĩnh Long: Công ty Sơn Trung Thành trúng gói thầu giao thông hơn 3,5 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Trung Thành vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đường huyện 62 cho Công ty  TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công đường huyện 62

Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Thành Huỳnh Hữu Thái vừa ký Quyết định số 78/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 73/QĐ-PKT. Đây là gói thầu xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 62 (Đường liên xã Trung Hiếu – Trung An cũ), một trong những công trình giao thông quan trọng kết nối ấp An Điền 2 và ấp An Lạc Đông thuộc địa bàn xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu tại xã Tân Lợi: Liên danh Việt Thắng - Xuân Giang trúng thầu sát giá

Liên danh Việt Thắng - Xuân Giang vừa trúng gói thầu xây lắp tại xã Tân Lợi với mức giá sát nút giá dự toán ban đầu, gây chú ý về hiệu quả kinh tế đấu thầu.

Phòng Kinh tế xã Tân Lợi (TP Đồng Nai) mới đây đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-PKT ngày 22/5/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi khu tình thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi.

Theo quyết định, liên danh Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang đã trúng thầu với giá sát nút so với dự toán công trình. Dự án đầu tư công này không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kỹ thuật nông thôn mà còn phục vụ nhu cầu đi lại, nâng cao đời sống cho bà con và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại khu tình thương thuộc ấp Suối Nhung.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh nào trúng gói thầu hạ tầng hơn 200 tỷ đồng tại Lâm Đồng?

Liên danh Công ty Thiên Hoàng và Công ty Hưng Nguyên vừa trúng Gói thầu số 06 thuộc Dự án tuyến đường vành đai Đinh Văn – Đạ Đờn với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường vành đai kết nối giao thương giữa các vùng kinh tế, luôn được xem là đòn bẩy chiến lược đối với sự tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững tại các địa phương. Do đó, việc bảo đảm tính cạnh tranh thực chất, công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn công trong hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng luôn là những nguyên tắc cốt lõi được ưu tiên hàng đầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ghi nhận thực tế từ kết quả lựa chọn nhà thầu một gói thầu xây lắp quy mô lớn trị giá hơn 200 tỷ đồng tại địa bàn Tỉnh Lâm Đồng mới đây đang thu hút sự chú ý của dư luận, khi công tác mở thầu diễn ra trong bối cảnh vắng bóng các đối thủ cạnh tranh cùng với việc tỷ lệ tiết kiệm tài chính cho ngân sách nhà nước đạt mức khá khiêm tốn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.