Mỹ - Iran sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần tới?

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ABC News tại Washington (Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói rằng ông tin Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Iran trong tuần tới để gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz.

"Hôm nay có một chút trục trặc, nhưng tôi đã giải quyết rất nhanh chóng, như các bạn có lẽ đã nhận thấy", ông Trump nói, đề cập đến việc Iran tức giận trước các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.

"Tôi đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lực lượng Hezbollah, đề nghị họ ngừng giao tranh. Và hai bên đều đã ngừng bắn", Tổng thống Trump nói tiếp.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng cuộc đàm phán với Iran đang tiếp tục với "tốc độ nhanh chóng".

Tổng thống Trump cho biết ông chưa đồng ý thỏa thuận với Iran vì cần đạt được thêm một vài điều khoản nữa. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể thậm chí còn tốt hơn cả một chiến thắng quân sự.

"Vì vậy, đây không phải là điều dễ dàng đối với họ (Iran). Thực tế, từ góc nhìn của chúng ta, điều đó cũng không dễ dàng. Nhưng chúng ta đang đạt được những gì chúng ta cần", ông Trump nói tiếp.

Trước đó, Iran tuyên bố rằng các cuộc liên lạc với Mỹ đã bị gián đoạn do hành động gây hấn của Israel ở Lebanon. Iran chưa đưa ra bình luận hay xác nhận các cuộc đàm phán đã được nối lại hay chưa.

