Mỹ - Iran sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần tới?

Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Iran trong tuần tới để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.

An An (Theo THX, ABC)

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ABC News tại Washington (Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói rằng ông tin Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Iran trong tuần tới để gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz.

"Hôm nay có một chút trục trặc, nhưng tôi đã giải quyết rất nhanh chóng, như các bạn có lẽ đã nhận thấy", ông Trump nói, đề cập đến việc Iran tức giận trước các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Tôi đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lực lượng Hezbollah, đề nghị họ ngừng giao tranh. Và hai bên đều đã ngừng bắn", Tổng thống Trump nói tiếp.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng cuộc đàm phán với Iran đang tiếp tục với "tốc độ nhanh chóng".

Tổng thống Trump cho biết ông chưa đồng ý thỏa thuận với Iran vì cần đạt được thêm một vài điều khoản nữa. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể thậm chí còn tốt hơn cả một chiến thắng quân sự.

"Vì vậy, đây không phải là điều dễ dàng đối với họ (Iran). Thực tế, từ góc nhìn của chúng ta, điều đó cũng không dễ dàng. Nhưng chúng ta đang đạt được những gì chúng ta cần", ông Trump nói tiếp.

Trước đó, Iran tuyên bố rằng các cuộc liên lạc với Mỹ đã bị gián đoạn do hành động gây hấn của Israel ở Lebanon. Iran chưa đưa ra bình luận hay xác nhận các cuộc đàm phán đã được nối lại hay chưa.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói Israel và Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng các cuộc giao tranh.

AP đưa tin, sau khi điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và liên lạc với lực lượng Hezbollah thông qua trung gian hòa giải, Tổng thống Trump ngày 1/6 cho biết, Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng các cuộc giao tranh.

Tổng thống Trump thông báo về diễn biến này trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng sẽ không có binh sĩ Israel nào "đến Beirut" và những người đang trên đường đến đó "đã bị chặn lại".

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, thỏa thuận ngừng bắn lung lay

Mỹ tấn công Iran và Tehran đáp trả khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang, đe dọa lệnh ngừng bắn vốn mong manh.

AP đưa tin, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Iran, xung quanh thành phố Geruk và trên đảo Qeshm, hôm 30 và 31/5.

"Quân đội Mỹ đã ném bom các địa điểm đặt radar và máy bay không người lái ở Iran. Các cuộc tấn công được tính toán kỹ lưỡng và có chủ đích, nhằm đáp trả hành động gây hấn của Iran, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nhấn mạnh.

Mỹ chặn tàu thương mại cố tiến vào cảng Iran

Quân đội Mỹ mới đây chặn một tàu thương mại cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran do Washington áp đặt.

AP đưa tin ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã ngăn chặn một tàu hàng thương mại cố gắng vượt qua vòng phong tỏa các cảng Iran bằng cách bắn tên lửa vào phòng máy của tàu này.

Theo quân đội Mỹ, tàu chở hàng Lian Star treo cờ Gambia đã phớt lờ hơn 20 cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong đêm khi cố gắng tiến vào một cảng của Iran. Tàu hiện đang trôi dạt trên Vịnh Oman và lực lượng Mỹ chưa lên tàu, một quan chức Mỹ giấu tên am hiểu tình hình tiết lộ.

