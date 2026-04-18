Xã Nâm Nung: Lộ diện nhà thầu trúng gói thi công trụ sở hơn 1,3 tỷ đồng

Đầu tư công, đặc biệt là việc nâng cấp, cải tạo các công trình trụ sở hành chính, cơ quan Đảng cấp cơ sở, luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những công trình này không chỉ nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương mà còn là biểu tượng cho sự khang trang, thể hiện bộ mặt phát triển kinh tế - xã hội của một vùng đất. Chính vì tính chất quan trọng đó, trong quá trình triển khai, việc lựa chọn được một nhà thầu hội tụ đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính để thi công công trình đạt chuẩn chất lượng, đúng tiến độ là yếu tố mang tính then chốt. Điều này đòi hỏi sự minh bạch, cẩn trọng và trách nhiệm giải trình cao nhất từ phía các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo thông tin được công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/3/2026, Văn phòng Đảng ủy xã Nâm Nung đã chính thức ban hành Quyết định số 18A-QĐ/VPĐU về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Đảng uỷ xã. Trước đó vài ngày, vào ngày 25/3/2026, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình này cũng đã được thông qua tại Quyết định số 18-QĐ/VPĐU. Chuỗi văn bản pháp lý này được ban hành căn cứ trên nền tảng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các Luật sửa đổi, bổ sung (bao gồm Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

Căn cứ vào nội dung Quyết định số 18A-QĐ/VPĐU, đơn vị vinh dự được Chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" giao phó thực hiện gói thầu thi công này là Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nam Nguyên. Doanh nghiệp này có mã số thuế là 6001685364. Giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 1.305.695.000 đồng. Mức giá trúng thầu này được Chủ đầu tư xác định là đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến công tác thi công, vật tư, nhân công và phần thuế GTGT theo quy định hiện hành. Gói thầu được thực hiện dưới hình thức loại hợp đồng trọn gói - một hình thức phổ biến nhằm cố định rủi ro về giá cả vật liệu trong suốt quá trình thi công.

Quyết định số 18A-QĐ/VPĐU về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Đảng uỷ xã Nam Nung. (Nguồn MSC)

Thi công liên tỉnh và giải mã "bảng thành tích" bách phát bách trúng

Dưới góc độ pháp lý, việc áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn" là một cơ chế được pháp luật hiện hành cho phép và bảo vệ, nhằm mục đích tháo gỡ các thủ tục hành chính rườm rà, đẩy nhanh tiến độ đối với những công trình mang tính cấp bách, quy mô phù hợp để sớm đưa vào vận hành. Thế nhưng, cơ chế này cũng đi kèm với một ràng buộc khắt khe: Khi một dự án không trải qua quá trình đấu thầu rộng rãi, không có sự cọ xát, cạnh tranh công khai về giá cả và giải pháp kỹ thuật giữa nhiều nhà thầu, gánh nặng trách nhiệm sẽ hoàn toàn đặt lên vai Chủ đầu tư trong việc phải "đãi cát tìm vàng", lựa chọn ra nhà thầu ưu tú nhất, có năng lực thi công vượt trội nhất.

Để đánh giá năng lực của đơn vị trúng thầu, dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đóng vai trò như một chiếc gương phản chiếu trung thực nhất. Hồ sơ hệ thống cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nam Nguyên là một doanh nghiệp có bề dày hoạt động trong lĩnh vực Xây lắp và Tư vấn. Thích ứng với chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính (bỏ chính quyền cấp huyện, chỉ giữ lại cấp tỉnh và cấp xã từ 01/7/2025), địa chỉ trụ sở hiện tại của doanh nghiệp được ghi nhận chuẩn xác tại Số 89, Đường Đồng Sỹ Bình, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong khi đó, dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở mà doanh nghiệp này vừa được chỉ định thầu lại nằm trên địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng.

Điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt chính là "bảng thành tích" ấn tượng của doanh nghiệp này trên sàn đấu thầu. Thống kê dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nam Nguyên đã tham gia tổng cộng 25 gói thầu trên toàn quốc và duy trì một tỷ lệ trúng thầu ở mức tuyệt đối: Trúng cả 25 gói, trượt 0 gói, không có gói nào bị hủy hay chưa có kết quả.

Về quy mô dòng tiền, tổng giá trị các gói thầu mà nhà thầu này đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số hơn 91.174.504.531 đồng. Trong khối tài sản trúng thầu đồ sộ này, có tới 8.247.006.000 đồng xuất phát từ các gói chỉ định thầu. Phân tách chi tiết hơn, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp là 15.278.587.000 đồng; trong khi giá trị tham gia dưới góc độ liên danh với tổng giá trị các gói thầu là 75.895.917.531 đồng.

Sự năng động của doanh nghiệp còn thể hiện qua việc từng thiết lập quan hệ với 16 bên mời thầu khác nhau, trải dài từ Đắk Lắk (10 gói), Lâm Đồng (3 gói) đến 12 gói ở các địa bàn khác. Doanh nghiệp cũng từng liên danh với 27 nhà thầu khác trong 5 gói thầu và xuất sắc giành chiến thắng cả 5 gói. Một điểm cộng rất lớn về uy tín pháp lý là tính đến nay, Công ty chưa từng nhận bất kỳ quyết định xử phạt nào liên quan đến hành vi vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu.

Tuy nhiên, song hành cùng năng lực vượt trội, bức tranh dữ liệu này cũng bộc lộ những chỉ số cần được đem ra phân tích dưới góc độ hiệu quả kinh tế. Hệ thống ghi nhận, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nam Nguyên chạm mốc rất cao: 99,65% (chỉ số này được tính toán dựa trên các gói có công khai giá dự toán). Thậm chí, tỷ lệ chào giá thấp nhất từng được ghi nhận cũng chỉ dừng ở mức 97%. Việc một doanh nghiệp duy trì chuỗi thắng thầu 100% nhưng mức giá dự thầu lại luôn bám cực kỳ sát với giá trần dự toán, kết hợp với hình thức "chỉ định thầu" vắng bóng đối thủ cạnh tranh, tựu trung lại đã đặt ra một bài toán lớn về tính hiệu quả, tiết kiệm tối đa cho nguồn ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, việc một doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh Đắk Lắk trúng thầu và phải di chuyển lực lượng để thi công dự án tại tỉnh Lâm Đồng chắc chắn sẽ đòi hỏi một phương án tổ chức hậu cần, vận chuyển vật tư cực kỳ bài bản. Dư luận xã hội và giới chuyên môn có cơ sở logic để đặt ra những nghi vấn mang tính xây dựng: Với việc trúng thầu sát giá và phải gánh thêm chi phí vận chuyển liên tỉnh, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nam Nguyên sẽ áp dụng giải pháp quản trị nào để vừa tối ưu hóa được chi phí, vừa đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động trong một hợp đồng trọn gói? Cơ sở đánh giá cốt lõi nào để Văn phòng Đảng ủy xã Nâm Nung đi đến quyết định khẳng định nhà thầu này là đơn vị có phương án kỹ thuật và tài chính ưu việt nhất so với các doanh nghiệp xây lắp tại chỗ?

Đây hoàn toàn không phải là những nghi vấn mang tính chất quy chụp hay phủ nhận năng lực của nhà thầu. Ngược lại, đây là những câu hỏi tất yếu cần được giải trình một cách rành mạch, minh bạch nhằm bảo vệ nguyên tắc sử dụng vốn ngân sách nhà nước hiệu quả, chống lãng phí. Việc sở hữu năng lực trúng thầu cao là một thế mạnh của doanh nghiệp, nhưng chính thế mạnh đó lại tạo ra những kỳ vọng và đòi hỏi khắt khe hơn từ phía dư luận đối với chất lượng công trình mà doanh nghiệp đảm nhận.

Trụ sở UBND xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng.

Góc nhìn pháp lý: Không thể lơ là công tác giám sát và hậu kiểm

Nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính pháp luật chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 mang đậm tinh thần kiến tạo, trao quyền chủ động rất lớn cho các Chủ đầu tư thông qua cơ chế tại Điều 23 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về tiến độ cho các dự án cơ sở. Mặc dù các trình tự, thủ tục được phép rút gọn, nhưng 4 nguyên tắc bất di bất dịch của hoạt động mua sắm công là Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế vẫn phải được đặt lên hàng đầu và bảo vệ tuyệt đối".

Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích thêm, trong các gói chỉ định thầu, do không có sự cạnh tranh trực tiếp, trách nhiệm của người đứng đầu ký quyết định phê duyệt càng trở nên đặc biệt quan trọng. Theo quy định mới nhất tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, mọi dữ liệu, hồ sơ đưa lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bắt buộc phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nguyên vẹn. Việc một hồ sơ công bố có dấu hiệu khuyết thời gian thi công hay mờ nhòe chữ ký, dù xuất phát từ nguyên nhân vô tình, cũng ít nhiều làm sứt mẻ tính minh bạch của dự án. Nếu trong tương lai, công trình thi công không đảm bảo chất lượng, chậm trễ tiến độ, hoặc có những dấu hiệu của việc thất thoát vốn, thì Chủ đầu tư phải là tổ chức đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm và giải trình trước cơ quan thanh tra, pháp luật.

Đồng thời, nhằm siết chặt quản lý, Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng đặc biệt khuyến khích các bên liên quan áp dụng hình thức Hợp đồng điện tử ngay cả với các gói chỉ định thầu, đàm phán giá. Đây được xem là cơ sở dữ liệu số hóa mang tính cách mạng, giúp các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước dễ dàng thực hiện công tác hậu kiểm, đảm bảo mọi ngóc ngách của công tác mua sắm công đều được phơi bày dưới ánh sáng, không tồn tại bất cứ "vùng cấm" nào.