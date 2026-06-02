Bộ GDĐT công bố môn học "đắt khách" nhất thi tốt nghiệp THPT 2026

Dữ liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được Bộ GD&ĐT công bố cho thấy những dịch chuyển bất ngờ trong xu hướng lựa chọn môn học của thí sinh.

​Ngày 2/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học tham gia tổ chức kỳ thi cùng các đơn vị liên quan. Bên cạnh việc rà soát công tác chuẩn bị, Bộ GDĐT đã phân tích dữ liệu đăng ký dự thi nhằm đánh giá những chuyển biến bước đầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học, kiểm tra đánh giá, hướng nghiệp và chuyển đổi số.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Lịch sử bứt phá dẫn đầu, nhóm ngành thực tế lên ngôi

Dữ liệu đăng ký dự thi năm 2026 cho thấy mục tiêu tăng cường phân hóa và định hướng nghề nghiệp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang từng bước được hiện thực hóa. Thay vì tập trung vào một số tổ hợp truyền thống như trước đây, cơ cấu lựa chọn môn học của học sinh hiện nay đã đa dạng hơn, phản ánh rõ nét năng lực, sở trường và lộ trình tương lai của từng cá nhân.

Đáng chú ý, môn Lịch sử có 570.800 học sinh đăng ký dự thi, tăng 71.443 em so với năm 2025 và chính thức trở thành môn học có số lượng lựa chọn cao nhất trong các môn lựa chọn. Bên cạnh đó, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật đạt 284.754 học sinh, tăng 32.671 em.

Sự bứt phá này cho thấy chương trình mới đã góp phần nâng cao vị thế của các môn khoa học xã hội, giáo dục công dân, đồng thời tác động tích cực đến nhận thức nghề nghiệp của học sinh.

Làn sóng STEM dịch chuyển mạnh sang công nghệ

Năm 2026, tổng số lượt lựa chọn các môn thuộc nhóm STEM bao gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp đạt 771.083 lượt, tăng 65.310 lượt (tương đương 9,25%) so với năm 2025.

Trong số các môn lựa chọn, nhóm môn gắn liền với công nghệ và đổi mới sáng tạo ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao kỷ lục. Cụ thể, môn Vật lí tăng 35.332 học sinh; Tin học tăng 10.975 học sinh (tương đương 142%); Công nghệ công nghiệp tăng 4.974 học sinh (tương đương 205%); Công nghệ nông nghiệp tăng 9.129 học sinh (tương đương 41,6%).

Con số này minh chứng giáo dục STEM trong trường phổ thông đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng gắn với chuyển đổi số, phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Qua đó, công tác hướng nghiệp cũng chuyển từ cung cấp thông tin đơn thuần sang hỗ trợ học sinh chủ động lựa chọn lộ trình học tập.

Kỷ lục 98,45% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến

Bên cạnh sự thay đổi về tư duy chọn môn, công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và tổ chức thi tiếp tục phát huy hiệu quả vượt trội.

Toàn quốc ghi nhận 1.204.806 thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ 98,45%. Đây là một trong những tỷ lệ ứng dụng công nghệ số cao nhất trong lĩnh vực quản lý giáo dục hiện nay.

Theo Bộ GDĐT, những chuyển biến tích cực trong lựa chọn môn học, giáo dục STEM và chuyển đổi số cho thấy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang đi vào cuộc sống một cách thực chất. Thời gian tới, ngành giáo dục xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong giáo dục STEM, ngoại ngữ, hướng nghiệp, phân luồng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, các đơn vị sẽ tập trung thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các vùng miền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn mới.

