Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Doanh nghiệp tư nhân Phát Minh trúng gói thầu xây lắp tại An Giang

Tại gói thầu số 30, Doanh nghiệp tư nhân Phát Minh vượt qua 4 đối thủ để trúng thầu với giá hơn 8 tỷ đồng.

Hữu Thông

Tại gói thầu số 30: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Đa Phước, thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện An Phú, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang phê duyệt.

Theo Quyết định số 535/QĐ-BQLDA ngày 12/05/2026, Doanh nghiệp tư nhân Phát Minh là đơn vị trúng thầu với giá 8.012.705.000 đồng. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 9.105.348.000 đồng, như vậy nhà thầu đã tiết kiệm cho ngân sách địa phương khoảng 1,09 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 10,4%.

ok-9423.jpg
Nguồn MSC

Điều đáng chú ý, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, có tới 4 đơn vị khác tham gia dự thầu là Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành, Công ty TNHH Thành Sơn, Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Đại Phong và Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy cả 4 đơn vị này đều bị loại với cùng một lý do: "Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật".

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 127/BCĐG-2026 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT thực hiện cho thấy, các lỗi dẫn đến việc bị loại của các nhà thầu mang tính chất phổ biến trong đấu thầu hiện nay. Cụ thể, đối với Công ty TNHH Thành Sơn và Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang, hồ sơ bị đánh giá không đạt do đề xuất thời gian bảo hành công trình là 12 tháng, không đáp ứng yêu cầu "> 12 tháng" nêu tại Tiêu chí 4, Mục 3, Chương III của E-HSMT. Dù các đơn vị này sau đó đã có văn bản làm rõ, điều chỉnh thời gian bảo hành lên 15 tháng, nhưng Tổ chuyên gia nhận định việc thay đổi nội dung cơ bản sau khi nộp E-HSDT là không phù hợp quy định tại Mục 23.1 Chương I của E-HSMT.

Đối với các nhà thầu còn lại, lỗi kỹ thuật liên quan đến biện pháp thi công không phù hợp với thiết kế hoặc năng lực nhân sự chủ chốt không đạt yêu cầu về kinh nghiệm công trình tương tự.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc nhà thầu bị loại vì những lỗi kỹ thuật tưởng chừng đơn giản như thời gian bảo hành hay biện pháp thi công là bài học đắt giá. Theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối trong khâu chuẩn bị E-HSDT. Khi hồ sơ không đáp ứng các tiêu chí then chốt, việc bị loại là tất yếu, bất kể giá dự thầu có cạnh tranh đến đâu".

Liên quan đến quy định pháp luật, Điều 39 Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh về việc xác định giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ, đồng thời việc đánh giá hồ sơ phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch. Việc 4 nhà thầu cùng bị loại tại một gói thầu cũng đặt ra dấu hỏi cho các chủ đầu tư về việc xây dựng E-HSMT cần đảm bảo tính cạnh tranh cao, tránh việc các tiêu chí kỹ thuật quá hẹp hoặc thiếu rõ ràng gây hiểu lầm cho nhà thầu.

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Cụ thể:

  • Nguyên tắc đánh giá: E-HSDT được đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá, phương pháp đánh giá đã được quy định trong E-HSMT, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và cạnh tranh.
  • Làm rõ E-HSDT: Theo quy định, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT khi có yêu cầu từ chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc làm rõ không được phép làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp, đặc biệt là các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm hoặc cam kết về thời gian bảo hành, biện pháp thi công không được điều chỉnh theo hướng bổ sung các nội dung làm thay đổi bản chất hồ sơ.
  • Tiêu chí kỹ thuật: Các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và biện pháp thi công là những tiêu chí kỹ thuật then chốt. Nếu nhà thầu đề xuất các chỉ số không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của E-HSMT và việc điều chỉnh sau đó vi phạm quy định về làm rõ, E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đạt.
  • Trách nhiệm của chủ đầu tư: Chủ đầu tư và tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá trung thực, khách quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá, bảo đảm không gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu.
#Quy trình đấu thầu xây dựng #Tiêu chí kỹ thuật trong đấu thầu #Vai trò của pháp luật trong đấu thầu #Tiết kiệm ngân sách địa phương #Sai sót phổ biến khi nộp hồ sơ

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh bệnh viện Gò Công trúng gói thầu hơn 348 tỷ đồng tại Đồng Tháp

Vượt qua đối thủ ở vòng xét duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật, Liên danh bệnh viện Gò Công đã trúng gói thầu hỗn hợp quy mô lớn tại Đồng Tháp.

Phát triển hệ thống hạ tầng y tế công cộng mang tính then chốt trong việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công (phường Gò Công) có tổng mức đầu tư 381.636.686.756 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được phê duyệt nhằm cụ thể hóa định hướng quy mô 350 giường bệnh. Hoạt động đấu thầu qua mạng cho gói thầu hỗn hợp quy mô lớn nhất dự án này vừa hoàn tất, ghi nhận một bài toán tiết kiệm công đáng chú ý cùng những diễn biến phân tách rõ nét ở vòng đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo hồ sơ, gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt trang thiết bị" (Mã thông báo mời thầu: IB2600104011) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán gói thầu được phê duyệt ở mức 360.963.172.566 đồng. Sau quá trình chuẩn bị và thẩm định, ngày 18/05/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Văn bản do Giám đốc Ban ký quyết định lựa chọn đơn vị trúng thầu là Liên danh bệnh viện Gò Công.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Công ty Thanh Lịch trúng chỉ định thầu tại Mầm non Long Hưng A

Công ty TNHH Xây dựng Thanh Lịch vừa được phê duyệt trúng chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị thuộc dự án Trường Mầm non Long Hưng A tại tỉnh Đồng Tháp.

Nâng cao cơ sở vật chất giáo dục thông qua các nguồn vốn đầu tư công mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện đề án kiên cố hóa trường lớp học tại địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hoạt động mua sắm thiết bị trường học đang được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giảng dạy và học tập. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế thông qua quy trình thương thảo giá tại các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đang mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ dự án, tại dự án Trường Mầm non Long Hưng A (hạng mục: Xây dựng 13 phòng học, 16 phòng chức năng và các hạng mục phụ) đặt tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, tổng mức đầu tư được xác định là 49.004.592.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (nguồn thu Xổ số kiến thiết). Để cụ thể hóa kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 14/04/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt dự toán thiết bị dự án Trường Mầm non Long Hưng A với giá trị 565.351.000 đồng. Trong đó, chi phí thiết bị sau thuế (giá gói thầu mua sắm) được xác định cụ thể là 554.100.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Công ty Đan Nguyễn trúng gói thầu điện lực hơn 5,9 tỷ

Gói thầu thi công sửa chữa hầm cáp và kiến trúc các trạm 110kV do Công ty Điện lực Đồng Tháp làm chủ đầu tư vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải lưới điện đóng vai trò huyết mạch trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện tại các địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công tác sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật ngành điện đang được triển khai đồng bộ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế công thông qua quy trình cạnh tranh rộng rãi tại một gói thầu bảo dưỡng hệ thống trạm biến áp 110kV vừa ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách doanh nghiệp nhà nước đạt mức cao.

Theo hồ sơ, tại dự toán mua sắm: Sửa chữa hầm cáp các trạm 110kV Mỹ Thuận, Cái Bè, Tân Hương, Bình Đức, Sửa chữa kiến trúc các trạm 110kV đang vận hành (năm 2026), Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký Quyết định số 2060/QĐ-PCĐT phê duyệt dự toán gói thầu với giá trị 6.862.326.988 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Gói thầu 04: Thi công sửa chữa công trình (Mã thông báo mời thầu: IB2600140797) đã được phát hành e-HSMT công khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.