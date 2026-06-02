Doanh nghiệp tư nhân Phát Minh trúng gói thầu xây lắp tại An Giang

Tại gói thầu số 30: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Đa Phước, thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện An Phú, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang phê duyệt.

Theo Quyết định số 535/QĐ-BQLDA ngày 12/05/2026, Doanh nghiệp tư nhân Phát Minh là đơn vị trúng thầu với giá 8.012.705.000 đồng. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 9.105.348.000 đồng, như vậy nhà thầu đã tiết kiệm cho ngân sách địa phương khoảng 1,09 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 10,4%.

Điều đáng chú ý, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, có tới 4 đơn vị khác tham gia dự thầu là Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành, Công ty TNHH Thành Sơn, Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Đại Phong và Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy cả 4 đơn vị này đều bị loại với cùng một lý do: "Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật".

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 127/BCĐG-2026 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT thực hiện cho thấy, các lỗi dẫn đến việc bị loại của các nhà thầu mang tính chất phổ biến trong đấu thầu hiện nay. Cụ thể, đối với Công ty TNHH Thành Sơn và Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang, hồ sơ bị đánh giá không đạt do đề xuất thời gian bảo hành công trình là 12 tháng, không đáp ứng yêu cầu "> 12 tháng" nêu tại Tiêu chí 4, Mục 3, Chương III của E-HSMT. Dù các đơn vị này sau đó đã có văn bản làm rõ, điều chỉnh thời gian bảo hành lên 15 tháng, nhưng Tổ chuyên gia nhận định việc thay đổi nội dung cơ bản sau khi nộp E-HSDT là không phù hợp quy định tại Mục 23.1 Chương I của E-HSMT.

Đối với các nhà thầu còn lại, lỗi kỹ thuật liên quan đến biện pháp thi công không phù hợp với thiết kế hoặc năng lực nhân sự chủ chốt không đạt yêu cầu về kinh nghiệm công trình tương tự.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc nhà thầu bị loại vì những lỗi kỹ thuật tưởng chừng đơn giản như thời gian bảo hành hay biện pháp thi công là bài học đắt giá. Theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối trong khâu chuẩn bị E-HSDT. Khi hồ sơ không đáp ứng các tiêu chí then chốt, việc bị loại là tất yếu, bất kể giá dự thầu có cạnh tranh đến đâu".

Liên quan đến quy định pháp luật, Điều 39 Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh về việc xác định giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ, đồng thời việc đánh giá hồ sơ phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch. Việc 4 nhà thầu cùng bị loại tại một gói thầu cũng đặt ra dấu hỏi cho các chủ đầu tư về việc xây dựng E-HSMT cần đảm bảo tính cạnh tranh cao, tránh việc các tiêu chí kỹ thuật quá hẹp hoặc thiếu rõ ràng gây hiểu lầm cho nhà thầu.