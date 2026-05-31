Bệnh nhân ung thư vú có thể không cần hóa trị nhờ xét nghiệm gene đột phá

Theo kết quả của một thử nghiệm đột phá, hàng triệu phụ nữ mắc ung thư vú có thể không cần hóa trị nhờ một xét nghiệm gene tiên tiến.

Kết quả thử nghiệm trên có thể làm thay đổi các hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Điều trị ung thư vú - loại ung thư phổ biến nhất thế giới - bao gồm phẫu thuật để loại bỏ khối u. Sau đó, hóa trị thường được bác sĩ chỉ định khi cho rằng có nguy cơ bệnh tái phát.

Hàng triệu phụ nữ có thể tránh được hóa trị

Tuy nhiên, những tác dụng phụ từ hóa trị bao gồm rụng tóc, phát ban, buồn nôn, mất ngủ, suy nhược kéo dài, gây ảnh hưởng nặng nề tới thể chất và tinh thần đối với bệnh nhân. Một số bệnh nhân còn có thể phải đối mặt với những hệ lụy lâu dài như vô sinh, suy giảm nhận thức hoặc mãn kinh sớm.

Trong nhiều thập kỷ, bệnh nhân hầu như không có nhiều lựa chọn. Giờ đây, các nhà khoa học đã phát triển một xét nghiệm gene có khả năng xác định chính xác trường hợp nào thực sự cần hóa trị và trường hợp nào thì không. Bước đột phá này cho phép các bác sĩ xác định bệnh nhân nào có thể bỏ qua liệu trình hóa trị, mở đường cho một kỷ nguyên mới của y học cá nhân hóa.

Kết quả từ thử nghiệm quốc tế cho thấy hàng triệu phụ nữ có thể tránh được hóa trị một cách an toàn mà không làm tăng nguy cơ tái phát ung thư. Theo kế hoạch, những phát hiện này được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ (ASCO) - hội nghị ung thư lớn nhất thế giới - diễn ra tại Chicago vào ngày 30/5.

Xét nghiệm gene đột phá có thể giúp hàng triệu bệnh nhân ung thư vú không cần hóa trị. Ảnh: Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Getty Images.

Thử nghiệm Optima, do Đại học College London (UCL) dẫn đầu, đã theo dõi hơn 4.000 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư vú lần đầu tiên tại Anh, Na Uy, Thụy Điển, Australia, New Zealand và Thái Lan. Kết quả cho thấy những bệnh nhân có điểm số thấp trong xét nghiệm gene có thể được điều trị hiệu quả chỉ bằng liệu pháp hormone.

Một phụ nữ tham gia nghiên cứu trên chia sẻ, 9 năm sau khi được chẩn đoán bệnh, nhờ làm xét nghiệm và bỏ qua hóa trị, bà hiện khỏe mạnh và đang tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, năng động.

Phân tích hoạt động của 50 gene trong mô khối u

GS Rob Stein, trưởng nhóm nghiên cứu và là chuyên gia ung thư vú tại UCL, cho biết: "Thử nghiệm Optima giải quyết một thách thức tồn tại lâu nay trong điều trị ung thư vú: xác định chính xác bệnh nhân thực sự hưởng lợi từ hóa trị và trường hợp nào không. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhiều bệnh nhân có thể tránh hóa trị một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị”.

Theo GS Stein, thử nghiệm đã sử dụng thành công đặc điểm sinh học của khối u để đưa ra quyết định điều trị thay vì chỉ dựa vào các yếu tố lâm sàng truyền thống.

Xét nghiệm Prosigna do công ty chẩn đoán y khoa Veracyte phát triển, phân tích hoạt động của 50 gene trong mô khối u. Xét nghiệm xác định phân nhóm phân tử của ung thư và đưa ra điểm số đánh giá nguy cơ tái phát trong vòng 10 năm tới, giúp bác sĩ quyết định xem liệu hóa trị có mang lại hiệu quả không

Thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện trên 4.429 bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên mắc ung thư vú dương tính với hormone. Đây là dạng ung thư vú phổ biến nhất, chiếm khoảng 80% số ca ung thư vú trên toàn cầu.

Những bệnh nhân tham gia thử nghiệm được chia thành 2 nhóm điều trị. Ở nhóm điều trị tiêu chuẩn, bệnh nhân được hóa trị trước rồi tiếp tục điều trị bằng liệu pháp hormone. Trong khi đó, ở nhóm bệnh nhân thứ hai, các mẫu khối u được phân tích bằng xét nghiệm gene. Những người có chỉ số cao điều trị bằng hóa trị kết hợp liệu pháp hormone. Đối với những người có chỉ số thấp, họ chỉ điều trị bằng hormone. Xạ trị và các phương pháp điều trị khác được áp dụng bình thường ở cả hai nhóm khi cần thiết.

Kết quả cho thấy trong nhóm được xét nghiệm gene, hiệu quả điều trị gần như tương đương giữa những người có hóa trị và những người không hóa trị.

5 năm sau khi được điều trị, 95% bệnh nhân được hóa trị kết hợp liệu pháp hormone vẫn sống và không tái phát ung thư. Tỷ lệ này ở nhóm chỉ điều trị bằng hormone là 94%.

Theo các nhà nghiên cứu, chênh lệch rất nhỏ này cho thấy hóa trị mang lại rất ít hoặc gần như không có thêm lợi ích đối với những bệnh nhân có điểm số xét nghiệm thấp. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh nhân có thể an toàn tránh được hóa trị và những tác dụng phụ có thể đối mặt.