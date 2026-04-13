Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm giải trình của UBND xã Khánh Sơn khi nhà thầu trúng thầu tiết kiệm 0 đồng [Kỳ 3]

Việc phê duyệt hàng loạt gói thầu cho Công ty Phúc Hưng Thịnh với giá trúng thầu bằng giá dự toán đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của lãnh đạo UBND xã Khánh Sơn

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, các gói thầu mà Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh vừa trúng trong năm 2026 tại xã Khánh Sơn đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chủ đầu tư có quyền lựa chọn nhà thầu theo hình thức này đối với các gói thầu trong hạn mức hoặc trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, Điều 18 của Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm hiệu quả của quá trình lựa chọn nhà thầu. Việc ông Nguyễn Quốc Đông, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn ký các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với giá trúng thầu trùng khít giá dự toán, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0%, cần được xem xét dưới góc độ trách nhiệm giải trình.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về quy trình chỉ định thầu rút gọn. Dù quy trình được rút ngắn nhưng bước thương thảo hợp đồng là bắt buộc. Trong biên bản thương thảo, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền yêu cầu nhà thầu giảm giá so với dự toán để mang lại lợi ích kinh tế cho nhà nước. Nếu biên bản thương thảo vẫn giữ nguyên giá dự toán cho giá trúng thầu một cách hệ thống, chủ đầu tư cần giải trình rõ lý do vì sao không thể tối ưu hóa ngân sách".

Bên cạnh đó, việc giám sát hoạt động đấu thầu tại các địa phương vừa thực hiện sáp nhập như xã Khánh Sơn càng cần được chú trọng. Sau ngày 01/07/2025, khi Việt Nam bỏ chính quyền cấp huyện, mọi quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý đầu tư công được tập trung về cấp xã/phường và cấp tỉnh/TP. Theo Nghị định 140/2025/NĐ-CP và Nghị định 144/2025/NĐ-CP, chính quyền cấp xã được phân quyền mạnh mẽ trong việc quản lý dự án, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu về năng lực kiểm soát và tính minh bạch.

Chuyên gia Đào Giang nhận định: "Tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, việc tìm kiếm nhà thầu đủ năng lực có thể gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng quanh quẩn chỉ có một vài doanh nghiệp địa phương tham gia. Tuy nhiên, điều này không thể là lý do để chấp nhận việc đấu thầu không có tỷ lệ tiết kiệm. Các cơ quan quản lý cấp tỉnh cần có cơ chế hậu kiểm, rà soát lại tất cả các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% để chấn chỉnh kịp thời".

Nhìn vào gói thầu số 05 tại phường Đô Vinh (TP Phan Rang – Tháp Chàm trước đây, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), Công ty Phúc Hưng Thịnh trúng thầu với giá 754.635.566 đồng trên giá gói thầu 755.786.517 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này chỉ đạt khoảng 0,15%, một con số mang tính "hình thức". Điều này cho thấy hiện tượng trúng thầu "sát nút" không chỉ khu biệt tại xã Khánh Sơn mà có dấu hiệu lan rộng sang các địa bàn khác mà nhà thầu này đặt chân đến.

Luật Đấu thầu năm 2023 ra đời với nhiều kỳ vọng về việc ngăn chặn tình trạng "quân xanh, quân đỏ" và thông thầu. Những diễn biến trong hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh tại Khánh Hòa là một ví dụ điển hình cần được các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa lưu tâm kiểm tra, giám sát để môi trường kinh doanh được thực sự cạnh tranh, lành mạnh và hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin./.

CÔNG KHAI THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Thông tư số 79/2025/TT-BTC (ngày 04/08/2025): Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Mọi kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công khai minh bạch để người dân và các cơ quan chức năng giám sát.

Luật số 90/2025/QH15 (ngày 25/06/2025): Quy định về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 (về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa): Quy định chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính mới (như xã Khánh Sơn) bắt đầu hoạt động từ ngày 01/07/2025, kế thừa toàn bộ trách nhiệm quản lý dự án và đảm bảo tính liên tục, minh bạch trong đầu tư công.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Phúc Hưng Thịnh trúng hàng loạt gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại xã Khánh Sơn [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu xây lắp và tư vấn tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) về tay Công ty Phúc Hưng Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước bằng 0

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh (có trụ sở tại 60 Âu Cơ, TDP Hạp Cường, xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã được công bố trúng ít nhất 7 gói thầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu này đều tập trung tại xã Khánh Sơn – đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ ngày 01/07/2025.

Điểm khiến dư luận quan tâm là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này gần như bằng 0. Điển hình, tại dự án "Nâng cấp tràn suối Tà Gụ đoạn nhà ông Bo Bo Tiện", ông Nguyễn Quốc Đông, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn đã ký Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 05/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí giám sát thi công xây dựng". Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh được chỉ định thầu với giá trúng đúng bằng giá gói thầu là 56.680.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Phúc Hưng Thịnh: Trúng 28/29 gói , tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,03% [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy Công ty Phúc Hưng Thịnh có lịch sử đấu thầu đáng nể với tỷ lệ trúng thầu gần như 100%

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực của nhà thầu tại các dự án cấp xã ở Khánh Hòa, Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một con số thống kê đầy bất ngờ. Kể từ khi thành lập vào giữa năm 2020 đến nay, Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh đã tham gia tổng cộng 29 gói thầu và trúng tới 28 gói, chỉ còn 01 gói chưa có kết quả.

Đặc biệt, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong suốt lịch sử đấu thầu chỉ vỏn vẹn 0,03%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 8,1 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các gói thầu chỉ định thầu hoặc có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mời thầu công khai rộng rãi.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bảo Lâm 2: Chỉ định thầu dự án chiếu sáng 1,7 tỷ đồng cho Phú Hoàng Nam

Gói thầu chiếu sáng tại xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) được giao cho Công ty Phú Hoàng Nam qua chỉ định thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt mức 0,18%.

Trong chương trình mục tiêu nâng cấp hạ tầng cơ sở tại địa phương, công trình "Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính trên địa bàn xã Bảo Lâm 2", tỉnh Lâm Đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2025-2026 vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Quá trình phê duyệt và thông tin năng lực của đơn vị thi công được thể hiện qua các văn bản quyết định và dữ liệu đấu thầu công khai.

Thông tin chi tiết về gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới