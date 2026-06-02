Xử phạt nặng Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu The Vigo

Quyết định số 401/QĐ-XPHC ngày 29/5/2026 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu The Vigo ( địa chỉ số 195/10E Điện Phủ, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ chi nhánh: Số 3, đường số 33, khu phố 2, phường An Khánh, TPHCM).

Lý do xử phạt do Công ty đã mắc loạt hành vi vi phạm hành chính. Thứ nhất, kinh doanh mỹ phẩm (3 Sản phẩm: Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser, số tiếp nhận Phiếu công bố 177124/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/08/2022; Revision Skincare Retinol Complete 0.5, số tiếp nhận Phiếu công bố 228904/24/CBMP-QLD cấp ngày 12/03/2024; Ekseption White-Up Sorbet, số tiếp nhận Phiếu công bố 215050/23/CBMP-QLD cấp ngày 24/10/2023) có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định.

Thứ hai, quảng cáo mỹ phẩm đối với 03 sản phẩm: (Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser số tiếp nhận Phiếu công bố 177124/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/08/2022; Laboratorios BabéDepigment+ Sérum Intensivo/Depigment+ Intensive Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 239506/24/CBMP-QLD cấp ngày 03/06/2024; Ekseption Hyaluronic Peptides Mixlab Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 215043/23/CBMP-QLD cấp ngày 24/10/2023) có nội dung không phù hợp với hồ sơ công bố và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Ngoài ra, Công ty này còn bị cơ quan chức năng xác định là có các tình tiết tăng nặng, cụ thể tại hành vi thứ nhất có 3 sản phẩm cùng hành vi vi phạm. Và hành vi thứ 2 cũng có 3 sản phẩm cùng hành vi vi phạm.

Với các hành vi vi phạm và tình tiết tăng nặng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu The Vigo bị Cục Quản lý Dược xử phạt 112,5 triệu đồng, trong đó hành vi thứ nhất bị phạt 75 triệu đồng, hành vi thứ 2 bị phạt 37,5 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty này còn phải khắc phục hậu quả là buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm đối với 3 Sản phẩm Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser; Revision Skincare Retinol Complete 0.5, Ekseption White-Up Sorbet.

Trước đó, ngày 13/05/2026, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 1767/QLD-MP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu The Vigo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy đối với 3 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên. Đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Theo đó, ngày 13/05/2026, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 309/QĐ-QLD về việc thu hồi 3 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; Buộc cải chính thông tin đã đăng tại Website của Công ty đối với hành vi quảng cáo nội dung không phù hợp với hồ sơ công bố và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Theo giới chuyên môn nhận định, việc mỹ phẩm lưu hành trên thị trường nhưng có công thức khác với hồ sơ công bố là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý mỹ phẩm, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người sử dụng. Bởi hồ sơ công bố là căn cứ để cơ quan chức năng đánh giá thành phần, mức độ an toàn và tính phù hợp của sản phẩm trước khi được lưu hành.

Đặc biệt, các sản phẩm chứa hoạt chất chăm sóc da chuyên sâu như retinol hoặc các thành phần điều trị mụn, làm trắng nếu thay đổi công thức không được kiểm soát có thể gây kích ứng, bong tróc da, dị ứng hoặc các phản ứng ngoài ý muốn đối với người dùng có làn da nhạy cảm.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, vụ việc cũng đặt ra dấu hỏi lớn về công tác kiểm soát chất lượng, tính minh bạch của đơn vị công bố và phân phối mỹ phẩm nhập khẩu trên thị trường hiện nay.