Chủ tịch Hà Nội đề cập kế hoạch xây dựng xã, phường XHCN

Sáng 28/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HĐND XÂY DỰNG CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là sự kiện có nghĩa rất quan trọng, không chỉ tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hội nghị cũng là dịp đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt trong lịch sử hoạt động của HĐND các cấp.

Thời điểm đó, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có như đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề; tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Trong khi đó, Đảng, Nhà nước đã ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong bối cảnh ấy, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Dù vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điển hình là địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn; năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, đôi khi còn lúng túng trong xử lý công việc; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tập trung tháo gỡ, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết tại hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn được nghe những ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm làm mới trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội muốn lắng nghe những kinh nghiệm phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, cũng như kinh nghiệm về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp; về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tìm hiểu kỹ lưỡng cách thức tiến hành chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công tác của thành phố Hà Nội để có thể vận dụng, thực hiện tại địa phương mình.

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÃ, PHƯỜNG XHCN

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ thêm Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn theo chủ trương của Trung ương và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như xây dựng Đề án xã, phường xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và thủ tục đầu tư; tập trung xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường và phát triển hạ tầng xanh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền thủ đô chia sẻ về áp lực về dân số, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, nhà ở, chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra ngày càng cao.

Đặc biệt, yêu cầu của nhân dân đối với chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền ngày càng cao hơn.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, ông Thắng nhấn mạnh Hà Nội xác định rõ quan điểm phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Thủ đô.

Trong đó, ông khẳng định Hà Nội sẽ kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; phát triển đồng bộ hệ thống giao thông.

Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các thiết chế phục vụ người lao động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu phát triển bền vững của thủ đô.

Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và đổi mới mô hình quản trị đô thị theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch, dữ liệu hóa; xây dựng chính quyền số thực chất, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ nhân dân.