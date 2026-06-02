Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, thỏa thuận ngừng bắn lung lay

AP đưa tin, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Iran, xung quanh thành phố Geruk và trên đảo Qeshm, hôm 30 và 31/5.

"Quân đội Mỹ đã ném bom các địa điểm đặt radar và máy bay không người lái ở Iran. Các cuộc tấn công được tính toán kỹ lưỡng và có chủ đích, nhằm đáp trả hành động gây hấn của Iran, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo cơ quan này, chiến đấu cơ Mỹ đã phá hủy hệ thống phòng không của Iran, một trạm kiểm soát mặt đất và hai máy bay không người lái tấn công vốn gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với các tàu thuyền di chuyển qua vùng biển khu vực.

Ngay sau đó, Tehran tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công đáp trả Washington. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran không tiết lộ mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, Kuwait cho biết hệ thống phòng không của nước này đã khai hỏa vào sáng sớm 1/6 để đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa đang bay tới.

Được biết, Kuwait là nơi đặt trụ sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Trung Đông. Mặc dù Không quân Mỹ không còn sử dụng máy bay không người lái MQ-1 Predator nhưng Lục quân nước này vẫn sử dụng.

Các cuộc tấn công này làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran khi thỏa thuận ngừng bắn vẫn mong manh. Cuối tuần trước, Mỹ đã bắn một tên lửa vào phòng máy của một tàu chở hàng treo cờ Gambia đang cố vượt qua vòng phong tỏa do Washington áp đặt để đến cảng Iran.

Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các nhà đàm phán đang cố gắng đạt được thỏa thuận chung về chương trình hạt nhân của Iran, còn những chi tiết cụ thể sẽ được hoàn thiện trong cuộc đàm phán tiếp theo.

Dù vậy, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về cuộc đàm phán trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào sáng ngày 1/6 tại Washington.

“Iran thực sự muốn đạt được một thỏa thuận. Đó sẽ là một thỏa thuận tốt cho Mỹ và những nước đồng minh của chúng ta. Hãy cứ ngồi thư giãn, cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Luôn luôn là như vậy!”, ông Trump viết.

