Binh sĩ Anh và Mỹ thiệt mạng ở Iraq

Một binh sĩ Anh và một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi tham gia buổi huấn luyện ở Iraq.

AP đưa tin, quân đội Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng X rằng, một binh sĩ Mỹ và Anh đã thiệt mạng tại một căn cứ không quân ở Irbil thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq, nơi Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện.

Trong một bài đăng riêng, Bộ Quốc phòng Anh cho biết gia đình của người lính Anh đã được thông báo.

Ảnh: alsharqiya.

Được biết, Mỹ đã và đang giảm số lượng binh sĩ tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực người Kurd khi Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ với người Kurd.

Tháng 12/2025, Mỹ đã khánh thành một khu phức hợp lãnh sự quán mới quy mô lớn tại Irbil, thủ phủ của vùng Kurdistan, nhấn mạnh sự tham gia ngoại giao và chiến lược của Washington trong khu vực.

Vào tháng 5/2026, hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi rơi xuống vách đá trong một chuyến đi ngoài thời gian tập luyện ở Ma-rốc. Hai binh sĩ này được báo cáo mất tích vào ngày 2/5 sau khi tham gia cuộc tập trận chung đa quốc gia thường niên mang tên African Lion, gần khu vực huấn luyện Cap Draa gần Tan-Tan, Ma-rốc.

