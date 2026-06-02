Binh sĩ Anh và Mỹ thiệt mạng ở Iraq

Một binh sĩ Anh và một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi tham gia buổi huấn luyện ở Iraq.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng X rằng, một binh sĩ Mỹ và Anh đã thiệt mạng tại một căn cứ không quân ở Irbil thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq, nơi Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện.

Trong một bài đăng riêng, Bộ Quốc phòng Anh cho biết gia đình của người lính Anh đã được thông báo.

Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo về cái chết của một binh sĩ quân đội Anh do tai nạn trong quá trình huấn luyện ở Iraq. Ngoài ra, một binh sĩ Mỹ cũng thiệt mạng. Ảnh: alsharqiya.

Được biết, Mỹ đã và đang giảm số lượng binh sĩ tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực người Kurd khi Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ với người Kurd.

Tháng 12/2025, Mỹ đã khánh thành một khu phức hợp lãnh sự quán mới quy mô lớn tại Irbil, thủ phủ của vùng Kurdistan, nhấn mạnh sự tham gia ngoại giao và chiến lược của Washington trong khu vực.

Vào tháng 5/2026, hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi rơi xuống vách đá trong một chuyến đi ngoài thời gian tập luyện ở Ma-rốc. Hai binh sĩ này được báo cáo mất tích vào ngày 2/5 sau khi tham gia cuộc tập trận chung đa quốc gia thường niên mang tên African Lion, gần khu vực huấn luyện Cap Draa gần Tan-Tan, Ma-rốc.

Quân đội Mỹ kiểm tra tàu chở dầu treo cờ Iran ở Vịnh Oman

Quân đội Mỹ đã lên kiểm tra một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman do nghi ngờ tàu này cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Washington.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ ngày 20/5 đã lên kiểm tra một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman vì nghi ngờ tàu này cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội rằng tàu M/T Celestial Sea đã bị kiểm tra và chuyển hướng sau khi bị nghi ngờ đang trên đường tới một cảng của Iran.

Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Thông báo này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của chính quyền. 

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 cho biết Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan.

“Dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Ba Lan hiện nay, ông Karol Nawrocki, người mà tôi ủng hộ, cùng mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan”, ông Trump viết trên Truth Social.

Giao tranh ở Pakistan, 5 binh sĩ thiệt mạng

Quân đội Pakistan cho biết các cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy tại tỉnh Balochistan đã khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng.

AP đưa tin, Quân đội Pakistan cho biết, các cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy tại tỉnh Balochistan, miền tây nam nước này, vào ngày 13/5 đã khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có một thiếu tá. Một nhóm ly khai bị cấm hoạt động đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công các binh sĩ Quân đội Pakistan.

Nhóm vũ trang Quân Giải phóng Balochistan (BLA) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công Quân đội Pakistan ngày 13/5. Ảnh: IMR.
