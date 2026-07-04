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Quân sự - Thế giới

Xả súng tại trung tâm thương mại ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

Hai người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Dearborn, bang Michigan, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay, một vụ nổ súng giữa hai nhóm thanh niên tại một trung tâm mua sắm ở Dearborn, bang Michigan, hôm 3/7 đã khiến 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

"Vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm Fairlane Town Center đã khiến nhiều khách hàng hoảng loạn bỏ chạy, trong đó có một người bị xe đâm bên ngoài trung tâm khi đang cố gắng chạy thoát", Cảnh sát trưởng Dearborn, ông Issa Shahin, cho biết.

Những người được cho là có liên quan đến vụ ẩu đả đang bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát, ông Shahin nói thêm.

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Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở một trung tâm mua sắm tại thành phố Dearborn, Michigan, ngày 3/7/2026. Ảnh: WXYZ/AP.

Ông Shahin khẳng định đây không phải là một hành động ngẫu nhiên: "Hai nhóm này đã quen biết nhau và sau khi chạm mặt tại trung tâm mua sắm, một cuộc ẩu đả đã nổ ra và nhanh chóng leo thang thành vụ nổ súng. Các thành viên của cả hai nhóm đều mang theo súng ngắn".

Một trong hai nạn nhân tử vong ngay bên trong trung tâm Fairlane Town Center, người còn lại qua đời tại bệnh viện gần đó. Thông tin chi tiết về người thứ ba bị bắn chưa được công bố.

Trung tâm mua sắm đã được sơ tán sau vụ việc và cảnh sát dự kiến giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người tháo chạy khỏi trung tâm mua sắm sau khi tiếng súng vang lên.

Theo trang web chính thức, Fairlane Town Center có hơn 125 cửa hàng và nhà hàng.

Dearborn là một thành phố ngoại ô của Detroit với dân số hơn 100.000 người, nằm cách trung tâm Detroit khoảng 15 km về phía tây.

Trung úy Tyhrann Howard, chuyên viên của Cảnh sát bang Michigan, cho biết đơn vị này đang hỗ trợ điều tra và đề nghị các câu hỏi liên quan được chuyển đến cảnh sát Dearborn.

Trong khi đó, bộ phận an ninh trung tâm mua sắm hiện từ chối bình luận về vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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