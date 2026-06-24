Thông tin về vụ xả súng tại thư viện ở Mỹ

Cảnh sát thông tin, vụ xả súng xảy ra tại một thư viện ở Bắc California, Mỹ, khiến hai người thiệt mạng. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

AP đưa tin, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo về vụ xả súng xảy ra tại Thư viện Quận Butte, chi nhánh Chico, California, ngay sau 17h chiều 22/6 (giờ địa phương).

"Khi các sĩ quan vào bên trong thư viện, nghi phạm đã bỏ chạy ra phía sau. Lực lượng cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm", cảnh sát trưởng thành phố Billy Aldridge thông tin.

Vụ xả súng xảy ra tại Thư viện Quận Butte, chi nhánh ở Chico, California, ngày 22/6/2026. Ảnh: KRCR-TV/AP.

Vụ nổ súng khiến 2 người thiệt mạng. Các tuyến phố xung quanh thư viện đã tạm thời bị phong tỏa.

Ông Aldridge cho biết thêm, hiện không có mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với công chúng và lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra vụ nổ súng.

Cảnh sát không công bố tên nghi phạm cũng như chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ tin rằng kẻ nổ súng hành động một mình.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng không công bố tên của những người thiệt mạng cho đến khi người thân của họ được thông báo.

Chính quyền quận kêu gọi người dân tạm thời tránh khu vực này và cho biết tất cả chi nhánh thư viện của quận Butte đóng cửa vào ngày 23/6.

Trên trang Facebook của quận, nhà chức trách đã gửi lời "chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng, bao gồm các nạn nhân, người thân của họ, nhân viên thư viện và tất cả những người chịu tác động bởi sự việc đau lòng này".

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây tại Louisiana, Mỹ