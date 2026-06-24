Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin về vụ xả súng tại thư viện ở Mỹ

Cảnh sát thông tin, vụ xả súng xảy ra tại một thư viện ở Bắc California, Mỹ, khiến hai người thiệt mạng. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo về vụ xả súng xảy ra tại Thư viện Quận Butte, chi nhánh Chico, California, ngay sau 17h chiều 22/6 (giờ địa phương).

"Khi các sĩ quan vào bên trong thư viện, nghi phạm đã bỏ chạy ra phía sau. Lực lượng cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm", cảnh sát trưởng thành phố Billy Aldridge thông tin.

apxasungomy.jpg
Vụ xả súng xảy ra tại Thư viện Quận Butte, chi nhánh ở Chico, California, ngày 22/6/2026. Ảnh: KRCR-TV/AP.

Vụ nổ súng khiến 2 người thiệt mạng. Các tuyến phố xung quanh thư viện đã tạm thời bị phong tỏa.

Ông Aldridge cho biết thêm, hiện không có mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với công chúng và lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra vụ nổ súng.

Cảnh sát không công bố tên nghi phạm cũng như chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ tin rằng kẻ nổ súng hành động một mình.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng không công bố tên của những người thiệt mạng cho đến khi người thân của họ được thông báo.

Chính quyền quận kêu gọi người dân tạm thời tránh khu vực này và cho biết tất cả chi nhánh thư viện của quận Butte đóng cửa vào ngày 23/6.

Trên trang Facebook của quận, nhà chức trách đã gửi lời "chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng, bao gồm các nạn nhân, người thân của họ, nhân viên thư viện và tất cả những người chịu tác động bởi sự việc đau lòng này".

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây tại Louisiana, Mỹ

Nguồn video: VTV
#xả súng tại thư viện ở Mỹ #xả súng ở Mỹ #xả súng #Mỹ #thương vong vì xả súng ở Mỹ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Loạt vụ xả súng tại Chicago, hơn 40 người thương vong

Cảnh sát cho biết một loạt vụ xả súng xảy ra tại Chicago, Mỹ, những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một loạt vụ xả súng tại Chicago kể từ tối 19/6 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. Sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump một lần nữa kêu gọi can thiệp quân sự vào thành phố lớn thứ ba nước Mỹ này.

“Tại sao Thống đốc Pritzker không gọi cho tôi để xin hỗ trợ? Tôi có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong một tháng, trong một năm, nơi đây sẽ là một trong những thành phố an toàn nhất!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 21/6.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xả súng hàng loạt ở Nam Phi, nhiều thương vong

Cảnh sát thông tin, các tay súng đã nã đạn vào người dân ở Johannesburg, Nam Phi, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 9 nạn nhân bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 10/6 cho biết, hơn 10 nghi phạm đã xuống xe buýt nhỏ tại một khu định cư không chính thức ở vùng ngoại ô Cleveland, Johannesburg, vào đêm 9/6 và nổ súng vào người dân.

"Những kẻ tấn công đã di chuyển qua khu vực, nổ súng vào người dân địa phương tại nhiều địa điểm khác nhau trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường bằng cùng một chiếc xe", trích tuyên bố của cảnh sát.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xả súng tại lễ hội ở Mỹ, nhiều người bị thương

Một vụ xả súng gần nơi diễn ra lễ hội đông đúc tại bang Ohio, Mỹ, đã khiến ít nhất 12 người bị thương.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra gần khu vực lễ hội Old West End, một sự kiện thường niên với các buổi biểu diễn nhạc sống, thưởng thức ẩm thực,...hôm 6/6. Tiếng súng đã vang lên gần nơi diễn ra lễ hội đông đúc ở bang Ohio, khiến ít nhất 12 người bị thương và một số người tham dự hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp.

Phó cảnh sát trưởng thành phố Toledo, ông Joe Heffernan cho hay, dường như có ít nhất hai người đã nổ súng và “có lẽ họ bắn vào nhau”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới