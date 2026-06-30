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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ xả súng ở Đức, 6 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở phúc lợi thanh thiếu niên ở miền bắc nước Đức đã khiến 6 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở phúc lợi thanh thiếu niên ở thành phố Stade, Đức, vào ngày 29/6 đã khiến 6 người thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết, 5 người - gồm 4 phụ nữ và 1 nam giới - đã tử vong tại hiện trường vụ xả súng ở Stade, thành phố có khoảng 50.000 dân, nằm cách Hamburg khoảng 40 km. Người thứ sáu, cũng là một người lớn, đã qua đời sau đó tại bệnh viện. Tất cả 6 nạn nhân đều là nhân viên của trung tâm phúc lợi hoặc các đơn vị liên kết với trung tâm này.

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Lực lượng cứu hộ và các nhà điều tra pháp y có mặt tại Stade, Đức, nơi xảy ra vụ xả súng ngày 29/6/2026. Ảnh: Fabian Höfig/NEWS5/DPA/AP.

“Cảnh sát đang khẩn trương điều tra động cơ và diễn biến chính xác của vụ việc”, bà Daniela Behrens, người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Niedersachsen, phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời nhấn mạnh đây là một tội ác cực kỳ bạo lực và lạnh lùng, “có vẻ liên quan đến một tranh chấp quyền nuôi con”.

Theo hãng tin Đức DPA, cảnh sát cho biết có nhiều người bị thương, một số trong đó bị thương nặng, nhưng không cung cấp con số cụ thể hoặc thông tin về danh tính các nạn nhân.

Ông Vitali Mertens, một người dân sống đối diện hiện trường, kể lại rằng ông đã nghe thấy tiếng súng và “toàn bộ khu vực lập tức bị phong tỏa”.

Cảnh sát cho biết thêm vụ xả súng xảy ra tại cơ sở trên phố Dankersstrasse, phía nam trung tâm thành phố. Cơ sở này bao gồm khu nhà ở tạm thời dành cho phụ nữ mang thai hoặc các bà mẹ trẻ cùng con nhỏ.

"Một nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi hai người khác đang bị áp dụng các biện pháp của cảnh sát do nghi ngờ có liên quan đến vụ việc", cảnh sát cho biết trong một thông cáo. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm chi tiết. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Hình ảnh ghi lại sau vụ xả súng cho thấy lực lượng cảnh sát cùng các nhân viên dịch vụ khẩn cấp và nhiều xe cứu thương xuất hiện trên một con phố.

Theo AP, luật kiểm soát súng đạn của Đức nghiêm ngặt hơn nhiều so với Mỹ. Các vụ xả súng hàng loạt tại đây hiếm khi xảy ra, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ trước đây

Nguồn video: VTV
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