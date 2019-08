“Yêu râu xanh” dỡ trần nhà, đột nhập vào hiếp dâm bé gái khai gì?

Gã "yêu râu xanh" dỡ la phông trần nhà, đột nhập vào phòng hiếp dâm bé gái khai gì? - Hình minh họa

Báo Người lao động đưa tin, ngày 16/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hường (SN 1978, ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Nạn nhân là Hạnh (tên đã thay đổi, SN 2005, ngụ cùng địa phương).

Công an Nhân dân dẫn lời khai của Hường tại cơ quan công an cho hay, tối 21/6, vợ chồng Hường tổ chức nhậu tại nhà. Trong cơn say, Hường nhớ đến bé gái hàng xóm tên Hạnh (14 tuổi), đang ở nhà 1 mình nên nảy sinh ý định ý đồ đen tối.

Đợi mọi người đi ngủ, Hường qua nhà cháu Hạnh rồi đột nhập vào từ cửa sau. Thấy phòng cháu Hạnh bị khóa nên Hường ra nhà trước lấy thang leo lên dỡ la phông trần nhà rồi nhảy xuống phòng.

Lúc bé gái đang ngủ, Hường tiến tới định cưỡng bức bé gái hàng xóm thì Hạnh tỉnh giấc, dùng chân đạp vào người tên "yêu râu xanh" và truy hô. Bị chống cự, Hường dùng tay đánh vào mặt nạn nhân rồi bỏ về nhà ngủ.

Gia đình bé gái sau đó đến cơ quan công an tố cáo hành vi của "yêu râu xanh".