Ảnh: Xe Toyota Prado tiền tỷ bốc cháy dữ dội ở TP Hạ Long

Sáng 18/8, đại diện Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 1h27’ rạng sáng cùng ngày, trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long xảy ra vụ cháy xe ô tô, may mắn không thiệt hại về người. Thông tin ban đầu về vụ việc, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô Toyota Prado mang BKS 14A 240.99 bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường gây nổ lốp. Sau khi gây tai nạn tài xế vẫn cho xe tiếp tục chạy đến đoạn cuối đường Trần Quốc Nghiễn trước cửa khách sạn Royal (phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Lúc này, phía đầu xe đã bốc cháy và ngọn lửa bùng phát. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã huy động lực lượng PCCC với 1 xe chữa cháy và 1 kíp gồm 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu. Sau một thời gian ngắn, ngọn lửa bốc cháy trên xe đã được khống chế và dập tắt. Một lãnh đạo Công an TP. Hạ Long cho biết: “Chủ nhân của chiếc xe tên là Cường. Người này đi uống rượu và say nên đã đâm vào dải phân cách. Khi xe bốc cháy thì Cường đã nhảy được ra ngoài. Theo báo cáo ban đầu của chủ xe thì vụ cháy gây thiệt hại 2 tỷ đồng”. Chiếc xe hư hỏng phần đầu xe do bị cháy. Chiếc Toyota Prado trị giá tiền tỷ đã bị hư hỏng nặng. Người dân hiếu kỳ theo dõi tại hiện trường vụ cháy. Sáng 18/8, chiếc xe vẫn đỗ tại nơi xảy ra vụ việc. Nhiều người dân tiếc nuối vì chiếc xe quá đắt giá bị hư hỏng.

Sáng 18/8, đại diện Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 1h27’ rạng sáng cùng ngày, trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long xảy ra vụ cháy xe ô tô, may mắn không thiệt hại về người. Thông tin ban đầu về vụ việc, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô Toyota Prado mang BKS 14A 240.99 bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường gây nổ lốp. Sau khi gây tai nạn tài xế vẫn cho xe tiếp tục chạy đến đoạn cuối đường Trần Quốc Nghiễn trước cửa khách sạn Royal (phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Lúc này, phía đầu xe đã bốc cháy và ngọn lửa bùng phát. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã huy động lực lượng PCCC với 1 xe chữa cháy và 1 kíp gồm 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu. Sau một thời gian ngắn, ngọn lửa bốc cháy trên xe đã được khống chế và dập tắt. Một lãnh đạo Công an TP. Hạ Long cho biết: “Chủ nhân của chiếc xe tên là Cường. Người này đi uống rượu và say nên đã đâm vào dải phân cách. Khi xe bốc cháy thì Cường đã nhảy được ra ngoài. Theo báo cáo ban đầu của chủ xe thì vụ cháy gây thiệt hại 2 tỷ đồng”. Chiếc xe hư hỏng phần đầu xe do bị cháy. Chiếc Toyota Prado trị giá tiền tỷ đã bị hư hỏng nặng. Người dân hiếu kỳ theo dõi tại hiện trường vụ cháy. Sáng 18/8, chiếc xe vẫn đỗ tại nơi xảy ra vụ việc. Nhiều người dân tiếc nuối vì chiếc xe quá đắt giá bị hư hỏng.