Yên Bái: Khởi tố nhóm đối tượng treo hai vợ chồng lên xà nhà

Ngày 1/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Công an huyện Mù Cang Chải đã khởi tố vụ án hình sự về tội: bắt, giữ người trái pháp luật xảy ra tại bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.

Các đối tượng Pháng và Án tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2024, Thào A Pháng và vợ là Giàng Thị Trông (SN 1989, trú tại bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải) thường xuyên bị bệnh, ốm đau đã đi cúng bói ở nhiều nơi nhưng không khỏi nên Pháng đã nghi ngờ có người thả ma khiến gia đình bị bệnh.

Ngày 19/7/2024, ông Mùa A Lử, sinh năm 1961, ở cùng thôn đến thăm hỏi gia đình Pháng. Vì nghi ngờ ông Lử và vợ là Thào Thị Mào đã thả ma khiến vợ chồng Pháng bị bệnh chữa trị không khỏi. Nên Thào A Pháng và Giàng A Án (anh trai của vợ Pháng) sinh năm 1989, trú tại bản Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã bắt và trói ông Lử vào cột ngoài hiên nhà.

Lúc này, Thào A Của (SN 1992) và Thào A Rùa (SN 1998), là anh em cùng dòng họ của Thào A Pháng đến nơi và cùng với Pháng và Án tiếp tục sang nhà ông Mùa A Lử để bắt bà Thào Thị Mào đưa lên nhà Pháng để làm cúng “giải ma”. Tuy nhiên, do vợ chồng ông Lử không thừa nhận việc thả ma khiến gia đình Pháng bị bệnh nên các đối tượng Pháng và Án đã treo bà Thào Thị Mào lên xà nhà để tra hỏi và yêu cầu ông Lử làm cúng “giải ma” cho vợ chồng Pháng, lúc này có sự tham gia giúp sức của Mùa A Thông (là anh rể của Pháng)…

Đến khoảng 17h30, khi Pháng chuẩn bị treo bà Mào lên thêm lần nữa thì ông Lý A Thào – Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Pú Nhu Háng Sung phát hiện và yêu cầu Pháng thả người. Lúc này vợ chồng ông Lử mới được cởi trói. Sau đó, ông Lý A Thào đã gọi điện báo cáo Công an xã La Pán Tẩn đến tuyên truyền, giải thích, yêu cầu dừng nay ngay việc bắt, giữ người, đồng thời mời những người liên quan về trụ sở Công an xã La Pán Tẩn để làm việc. Khi được tuyên truyền, giải thích, Pháng và gia đình đã nhận thức được việc có bệnh phải thì phải đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Pháng và Án đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Với hành vi bắt giữ người trái phép của các đối tượng, Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can đới với Thào A Pháng, Giàng A Án cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” quy định tại điểm đ khoản 2, điều 157 Bộ luật Hình sự; Ra quyết định khởi tố bị can đối với: Mùa A Thông, Thào A Của và Thào A Rùa cùng về tội “ Bắt, giữ người trái pháp luật ” quy định tại khoản 1 điều 157 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mù Cang Chải tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.