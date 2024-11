Thi thể chằng chịt vết đâm cạnh nhà máy rác tố cháu ruột sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 29/6/2021, người trông coi cơ sở xử lý rác thải thuộc ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đoạn đường vắng vẻ gần đó. Thông tin được báo về Công an xã. Tiến hành kiểm tra sơ bộ, xác định nạn nhân đã chết, có dấu hiệu án mạng, sự việc được cấp báo lên trực ban Công an huyện. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án) Khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có tới 15 vết đâm, chém chí mạng. Tại hiện trường, có một con dao dài khoảng 30cm, bề ngang khoảng 5cm cắm đứng xuống đất, trên lưỡi dao còn dính chất màu nâu đỏ, nghi là máu. Cách đó không xa có một chiếc xe máy đổ nghiêng về bên trái, đang trong tình trạng mở khóa, trên xe dính nhiều máu, tại nền đất không thấy dấu vết phanh xe, đồng thời có dấu vết trượt chân và một chuỗi vòng đeo tay dính máu.. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với đặc điểm hiện trường và tử thi như trên, cơ quan điều tra đánh giá đối tượng thuận tay phải, đã đâm nạn nhân khi còn ngồi trên xe, chiều hướng vết đâm từ sau ra trước, trúng vào tim. Nhiều vết thương trên người nạn nhân đã thể hiện hung thủ căm giận, tức tối cao độ, hoặc do những hằn thù, mâu thuẫn sâu sắc, được tích tụ lâu ngày… Con dao được cắm mũi xuống đất còn như một lời cảnh cáo… (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đánh giá tình huống các tài sản của nạn nhân vẫn nguyên vẹn, Ban chuyên án nhận định đây không phải là án giết người để cướp tài sản. Căn cứ vào tình trạng vết đâm từ sau ra trước, chìa khóa xe vẫn trong trạng thái mở, có thể nghĩ tới khả năng nạn nhân chở hung thủ trên chiếc xe máy này. Khi đi đến khu vực hiện trường, có thể đối tượng tạo cớ bảo lái xe dừng lại, rồi rút dao tấn công từ phía sau. Như vậy, rất có thể nạn nhân và hung thủ có quan hệ với nhau nên mới cùng đi đến khu vực hẻo lánh này trong đêm tối. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Truy theo nguồn gốc chiếc xe máy, không lâu sau danh tính nạn nhân đã được xác định là ông Hồ Văn Đẹp (SN 1965, trú tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang). Xác minh về đời sống, công việc cùng mối quan hệ của ông Đẹp, được biết nạn nhân sinh sống bằng nghề bán cà phê, ngoài ra có ghi số đề. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hướng truy xét tập trung vào các mối quan hệ làm ăn, nợ nần, mâu thuẫn nổi của nạn nhân. Trích xuất camera dọc tuyến đường từ nhà ông Đẹp đến khu vực hiện trường đã phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi cùng xe với nạn nhân, tuy không nhìn rõ mặt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, một cái tên được đưa vào "tầm ngắm", đó là Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1982, trú tại ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang). Nhàn là đối tượng tù tha về tội "Giết người", vừa ra trại được 5 tháng, là cháu gọi ông Đẹp bằng cậu. Tiếp cận gia đình nạn nhân, trinh sát được tin chính Nhàn là người đã rủ ông Đẹp đi uống cà phê vào buổi tối ngày 28/6. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Con của nghi can cho biết, trưa 28/6, Nhàn đã mang một con dao cũ trong nhà ra mài. Tổ chức nhận dạng con dao thu được tại hiện trường, cháu bé này xác định đúng là con dao mà Nhàn đã mài vào ngày hôm trước. Đến 21h cùng ngày, khi Nhàn vừa về đến nhà thì các trinh sát ập vào khống chế, đưa đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh xét hỏi (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan Công an, với sự lỳ lợm của một đối tượng tù tha, Nhàn kiên quyết phủ nhận mọi dính líu, liên quan đến vụ án mạng. Tuy nhiên, trước các bằng chứng không thể chối cãi, đến sáng 30/6, Nhàn đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Nhàn và ông Đẹp cùng hùn hạp, góp vốn "kinh doanh" lô, đề. Quá trình làm ăn chung, hai người phát sinh mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền hoa hồng, nên Nhàn nảy sinh ý định trả thù. Tối 28/6, Nhàn giắt dao trong người rồi đến rủ ông Đẹp đi lấy tiền ở thị trấn Mỹ Luông. Trên đường đi, hai người tiếp tục cãi nhau về việc ăn chia hoa hồng. Khi đến đoạn đường vắng vẻ thuộc ấp Long Thuận 1, (xã Long Điền A, huyện Chợ Mới), Nhàn giả vờ bảo ông Đẹp dừng xe để đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng lại, từ phía sau Nhàn bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát đến khi nạn nhân bất động mới dừng tay, cắm con dao xuống đất, cạnh thi thể nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi Công an hỏi lý do vì sao không lấy xe cùng các tài sản của nạn nhân, Nhàn giải thích rằng, trong trại giam, gã đủ biết nếu lấy tài sản thì sẽ bị khép thêm tội "cướp tài sản" và cầm chắc án tử. Còn nếu chỉ "giết" mà không "cướp", thì chưa chắc đã bị xử tội chết! Nhàn cũng cho biết, việc không cầm theo con dao về nhà là vì sợ lúc đi trên đường sẽ bị người dân phát hiện. Bởi vậy, sau khi gây án anh ta đã tự đi bộ về nhà mà không lấy xe máy của nạn nhân. Chiều 24/5/2022, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Nhàn tù chung thân về tội “Giết người”. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

