Sát hại người tình vì nghi bị bỏ bùa và loạt án mạng bàng hoàng

Sát hại người tình vì cho rằng bị bỏ bùa ngải: Ngày 24/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Thảo (48 tuổi, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người. Thảo là nghi phạm đã sát hại nữ công nhân N.T.H (33 tuổi, quê Yên Bái) tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh). Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận, do thường xuyên bị đau tim, đau đầu mất ngủ... Thảo nghĩ rằng bị người tình bỏ bùa ngải nên đã ra tay sát hại. Sát hại người yêu vì nghĩ bị ‘bỏ bùa’: Khoảng 3h ngày 13/7/2022, anh Vũ Văn Lưu (SN 1973) nhận được tin nhắn của em trai ruột là Vũ Văn Như (SN 1981, trú tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước) với nội dung “anh ơi, tha lỗi cho thằng em bất hiếu này, có lẽ em đã bị bỏ bùa…, nên em không thể thoát ra khỏi...”. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân Quan có mặt tại hiện trường nhà Vũ Văn Như. Qua xác minh, nạn nhân là chị T.H (SN 1991, trú ấp Xạc Lây, xã Tân Quan). Đến khoảng 8h20 sáng cùng ngày thì Vũ Văn Như ra đầu thú, khai nhận đã sát hại người yêu. Giết hàng xóm vì nghi bị "bỏ bùa": Sình Pà Mỷ (SN 1976, trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) nghi ngờ ông Sình Sía C. (SN 1945, cùng trú tại địa phương) làm ma "Ngũ hải" để hại người thân của mình nên đã ra tay sát hại ông C. Sau khi gây án, Mỷ nhờ một thầy cúng gần nhà "làm phép" để "giải hạn" cho mình. Ngày 10/1/2022, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Sình Pà Mỷ về tội "Giết người". Sát hại bạn nhậu vì nghi "bỏ bùa", 3 bị cáo lãnh 46 năm tù: Ngày 28/9/2020, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Soi (22 tuổi) 20 năm tù, Phạm Văn Nghề (35 tuổi) 14 năm tù và Phạm Văn Cua (24 tuổi, đều trú tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) 12 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, trong lúc nhậu, Soi nói ông L. (người cùng địa phương) chính là kẻ bỏ bùa khiến cha mình chết tức tưởi nên giữa hai người xảy ra cãi vã, xô xát. Khi ông L. bỏ về thì bị các đối tượng chặn đánh khiến nạn nhân tử vong rồi phi tang xác xuống sông. Ra tay sát hại hàng xóm vì nghi bị bỏ bùa và có quan hệ với vợ mình: Ngày 1/7/2020, Công an huyện Thuận Châu, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Niên (SN 1984, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) - nghi phạm gây ra vụ án giết người trước đó. Nói về lý do xuống tay sát hại hàng xóm, Niên cho biết nghi ngờ anh Lò Văn N. (SN 1975, trú cùng địa phương) bỏ bùa và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã lên kế hoạch giết hại. Thầy cúng truy sát gia đình hàng xóm rồi về nhà tự tử vì nghi bị bỏ bùa: Ngày 4/3/2019, Trịnh Viết Ba (SN 1967, ở 8B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định) đã cầm 2 con dao sang gọi cửa nhà ông Bùi Sỹ Được là hàng xóm. Nghe tiếng gọi bà Phùng Thị Mai (SN 1940), vợ ông Được ra mở cửa thì bị Ba đâm chết tại chỗ. Sau đó Ba tiếp tục đâm ông Được bị thương ở đầu, mặt; đâm con trai ông Được là anh Bùi Sỹ Thắng và lên gác xép đâm chị Phạm Thị Dung (vợ anh Thắng) tử vong trên giường. Sau khi đâm 4 người, Trịnh Viết Ba về nhà đóng cửa, cắt cổ tự sát. Do vết thương quá nặng, đối tượng đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Trịnh Viết Ba cho rằng ông Được yểm bùa nhà Ba nên đã mang hung khí sang đâm cả nhà ông Được. Trịnh Viết Ba làm nghề thầy cúng và mâu thuẫn giữa 2 gia đình này đã kéo dài khoảng 1 tháng nay. Nghi bị bỏ bùa, 2 vợ chồng già đến nhà sát hại thầy bói: Chiều 10/10/2017, ông Sùng Sìa Lử hành nghề bốc thuốc và xem bói ở xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang bị sát hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nghi ngờ ông Lử đã bỏ "ma Ngũ hải" khiến Tráng Thị Sò ốm và con gái đau mắt chữa không khỏi nên Sò đã bàn bạc cùng chồng là Hạng Nhìa Cở đến nhà để sát hại ông Lử. Thấy chồng dè dặt không đồng ý, Sò bảo chỉ cần đi cùng cho đỡ sợ, còn việc "hành động" để bà lo. Khi đến nhà ông Lử, sau vài câu lời qua tiếng lại, Sò đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Nóng: Bất ngờ lý do giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán. Nguồn: Lý Thuỳ.

