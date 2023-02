Giải mã cuốn Kinh Thánh Do Thái cổ nhất thế giới sắp bán đấu giá

Codex Sassoon - cuốn Kinh Thánh Do Thái có niên đại hơn 1.000 năm - một trong những văn bản quan trọng và đặc biệt nhất trong lịch sử loài người sẽ được đem ra bán đấu giá tại New York (Mỹ) vào tháng 5/2023. Cuốn Codex Sassoon có từ khoảng cuối thế kỷ thứ XIX đến đầu thế kỷ thứ X, là cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái cổ nhất và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện. Tên của cuốn kinh thánh được đặt theo tên của người chủ cũ David Solomon Sassoon (1880-1942), người đã tập hợp bộ sưu tập tư nhân quan trọng nhất về các văn bản Do Thái cổ đại trên thế giới. Cuốn Codex Sassoon được xem là “cầu nối” quan trọng giữa Các cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) có từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên với Kinh Thánh Do Thái hiện đại. Codex Sassoon là một trong hai bản thảo chứa toàn bộ nội dung của 24 cuốn sách Kinh Thánh tiếng Do Thái còn tồn tại đến ngày nay. Cuốn kinh thánh tiếng Do Thái này cơ bản hoàn thiện hơn hai cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái nổi tiếng khác là Aleppo Codex và Leningrad Codex. Chủ sở hữu hiện tại đã mua Codex Sassoon vào năm 1989. Trong phiên đấu giá lần đầu tiên sau hơn 30 năm, cuốn Kinh Thánh quý giá này dự kiến có giá chào bán từ 30 triệu đến 50 triệu USD và sẽ trở thành tài liệu hay bản thảo lịch sử đắt giá nhất từng được đem ra đấu giá. Cuốn Kinh Thánh Codex Sassoon bao gồm 792 trang giấy làm từ da động vật, nặng khoảng 12kg (26,5 pound), được Sotheby's mô tả là một "sản phẩm xa hoa mà chỉ những người giàu có nhất mới có thể mua được." Cuốn Kinh Thánh Codex Sassoon sẽ được trưng bày ở London (Anh), Jerusalem (Israel) và Mỹ trước khi được bán đấu giá vào tháng 5/2023. Kinh thánh tiếng Do Thái là văn bản thiêng liêng của đạo Do Thái hoặc người Do Thái. Được viết bằng tiếng Do Thái, Kinh thánh tiếng Do Thái được biết đến với tên Tanakh. Nó chỉ bao gồm Cựu Ước, cũng là một phần của Kinh thánh Kitô giáo. Người Do Thái không chấp nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là Đấng Mê-si-a. Họ coi Chúa Giêsu như một vị tiên tri giản dị của Thiên Chúa, hơn nữa còn là một người thầy tốt. Kinh Torah còn được gọi là “năm cuốn sách của Môi-se”. Torah bao gồm năm cuốn sách: Genesis (Bereshit), Exodus (Shemot), Leviticus (Vayikra), Numbers (Bamidbar) và Deuteronomy (Devarim). Câu chuyện về sự sáng tạo và sự khởi đầu của mối quan hệ giữa Chúa và con người được mô tả ngắn gọn trong một vài chương đầu tiên của Sáng thế ký. Torah cung cấp các luật và truyền thống tôn giáo của người Do Thái. Nó còn được gọi là luật Mô-sê. Torah được viết bằng tiếng Do Thái và kinh điển tiếng Do Thái có tổng cộng 24 cuốn sách. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn đằng sau những chiếc bùa hộ mệnh của người Viking.

Codex Sassoon - cuốn Kinh Thánh Do Thái có niên đại hơn 1.000 năm - một trong những văn bản quan trọng và đặc biệt nhất trong lịch sử loài người sẽ được đem ra bán đấu giá tại New York (Mỹ) vào tháng 5/2023. Cuốn Codex Sassoon có từ khoảng cuối thế kỷ thứ XIX đến đầu thế kỷ thứ X, là cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái cổ nhất và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện. Tên của cuốn kinh thánh được đặt theo tên của người chủ cũ David Solomon Sassoon (1880-1942), người đã tập hợp bộ sưu tập tư nhân quan trọng nhất về các văn bản Do Thái cổ đại trên thế giới. Cuốn Codex Sassoon được xem là “cầu nối” quan trọng giữa Các cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) có từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên với Kinh Thánh Do Thái hiện đại. Codex Sassoon là một trong hai bản thảo chứa toàn bộ nội dung của 24 cuốn sách Kinh Thánh tiếng Do Thái còn tồn tại đến ngày nay. Cuốn kinh thánh tiếng Do Thái này cơ bản hoàn thiện hơn hai cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái nổi tiếng khác là Aleppo Codex và Leningrad Codex. Chủ sở hữu hiện tại đã mua Codex Sassoon vào năm 1989. Trong phiên đấu giá lần đầu tiên sau hơn 30 năm, cuốn Kinh Thánh quý giá này dự kiến có giá chào bán từ 30 triệu đến 50 triệu USD và sẽ trở thành tài liệu hay bản thảo lịch sử đắt giá nhất từng được đem ra đấu giá. Cuốn Kinh Thánh Codex Sassoon bao gồm 792 trang giấy làm từ da động vật, nặng khoảng 12kg (26,5 pound), được Sotheby's mô tả là một "sản phẩm xa hoa mà chỉ những người giàu có nhất mới có thể mua được." Cuốn Kinh Thánh Codex Sassoon sẽ được trưng bày ở London (Anh), Jerusalem (Israel) và Mỹ trước khi được bán đấu giá vào tháng 5/2023. Kinh thánh tiếng Do Thái là văn bản thiêng liêng của đạo Do Thái hoặc người Do Thái. Được viết bằng tiếng Do Thái, Kinh thánh tiếng Do Thái được biết đến với tên Tanakh. Nó chỉ bao gồm Cựu Ước, cũng là một phần của Kinh thánh Kitô giáo. Người Do Thái không chấp nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là Đấng Mê-si-a. Họ coi Chúa Giêsu như một vị tiên tri giản dị của Thiên Chúa, hơn nữa còn là một người thầy tốt. Kinh Torah còn được gọi là “năm cuốn sách của Môi-se”. Torah bao gồm năm cuốn sách: Genesis (Bereshit), Exodus (Shemot), Leviticus (Vayikra), Numbers (Bamidbar) và Deuteronomy (Devarim). Câu chuyện về sự sáng tạo và sự khởi đầu của mối quan hệ giữa Chúa và con người được mô tả ngắn gọn trong một vài chương đầu tiên của Sáng thế ký. Torah cung cấp các luật và truyền thống tôn giáo của người Do Thái. Nó còn được gọi là luật Mô-sê. Torah được viết bằng tiếng Do Thái và kinh điển tiếng Do Thái có tổng cộng 24 cuốn sách. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn đằng sau những chiếc bùa hộ mệnh của người Viking.