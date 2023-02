Nhũn não với những cuốn sách bí ẩn nhất mọi thời đại

1. Biên niên sử điềm báo và tiên tri: Cuốn sách này (Chronicle of Portents and Prophecies) được nhà chủ nghĩa nhân văn người Pháp Conrad Lycosthenes viết vào năm 1557. Bên trong ghi chép về nhiều điều, từ Adam và Eva cho đến đế quốc La Mã, so sánh với những câu chuyện cận đại, cuốn sách này giống như một quyển bách khoa toàn thư. Cuốn sách có rất nhiều loài động vật giống như bản khắc của tê giác và lạc đà, nhưng cũng có loài người khác lạ và những quái vật khác. Cuốn sách bí ẩn này đã miêu tả nhiều sự vật mà chúng ta đều công nhận, nhưng cũng có những hiện tượng như UFO hay quái vật biển. 2. Cuốn sách Bản thảo Voynich: Chúng ta sẽ xem xét một trong những cuốn sách bí ẩn nhất mọi thời đại, Bản thảo Voynich. Bản thảo này được cho là có từ đầu thế kỷ XV (1404-1438) ở miền bắc Italy. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1909 bởi một người bán sách cũ tên là Wilfrid Voynich, người được đặt theo tên cuốn sách này. Voynich đã mua cuốn sách vào năm 1912 và bị cuốn hút bởi nội dung của nó. Cuốn sách có 240 trang văn bản và hình minh họa và một số trang bị mất. Cuốn sách dường như là một bản thảo thảo dược giống với những cuốn được phát hành vào những năm 1500, nhưng khi bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng những cây được vẽ hoàn toàn xa lạ với nhân loại. Ngôn ngữ của văn bản cũng không rõ, điều này làm cho cuốn sách trở thành một hiện tượng độc nhất. Các nhà mật mã học đã cố gắng và thất bại trong việc giải mã hệ thống chữ viết, nhưng họ cho rằng cuốn sách đang cố gắng nói với độc giả một thông điệp nào đó. Một số người cho rằng cuốn sách thực sự là một câu đố trong khi những người khác chỉ cho rằng cuốn sách là một bí ẩn không thể phá vỡ. Đối với những người tò mò ngoài xã hội muốn thử giải mã, toàn bộ bản thảo có thể được tìm thấy trực tuyến. Đây có thể là tài liệu cá nhân về những chuyến đi của anh ta đến một hành tinh khác, nơi anh ta khám phá rất nhiều các loài thực vật hoàn toàn mới? 3. Bản ghi chép của người điên: Cuốn sách này không chứa các nội dung tà thuật. Được viết bởi G. Bacon Mackenzie, giám đốc y tế tại trại tị nạn Fulbourn gần Cambridge - Anh, cuốn sách chứa các sơ đồ phức tạp của một bệnh nhân trong trại gồm đầy những bản vẽ và dòng chữ phức tạp, khó hiểu. Khi được yêu cầu giải thích và từ bỏ cách viết khó hiểu trong sách, bệnh nhân này đã trình bày hàng loạt suy nghĩ vô cùng trừu tượng. Sau cùng, ông ta đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống sông. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn đằng sau những chiếc bùa hộ mệnh của người Viking.

1. Biên niên sử điềm báo và tiên tri: Cuốn sách này (Chronicle of Portents and Prophecies) được nhà chủ nghĩa nhân văn người Pháp Conrad Lycosthenes viết vào năm 1557. Bên trong ghi chép về nhiều điều, từ Adam và Eva cho đến đế quốc La Mã, so sánh với những câu chuyện cận đại, cuốn sách này giống như một quyển bách khoa toàn thư. Cuốn sách có rất nhiều loài động vật giống như bản khắc của tê giác và lạc đà, nhưng cũng có loài người khác lạ và những quái vật khác. Cuốn sách bí ẩn này đã miêu tả nhiều sự vật mà chúng ta đều công nhận, nhưng cũng có những hiện tượng như UFO hay quái vật biển. 2. Cuốn sách Bản thảo Voynich: Chúng ta sẽ xem xét một trong những cuốn sách bí ẩn nhất mọi thời đại, Bản thảo Voynich. Bản thảo này được cho là có từ đầu thế kỷ XV (1404-1438) ở miền bắc Italy. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1909 bởi một người bán sách cũ tên là Wilfrid Voynich, người được đặt theo tên cuốn sách này. Voynich đã mua cuốn sách vào năm 1912 và bị cuốn hút bởi nội dung của nó. Cuốn sách có 240 trang văn bản và hình minh họa và một số trang bị mất. Cuốn sách dường như là một bản thảo thảo dược giống với những cuốn được phát hành vào những năm 1500, nhưng khi bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng những cây được vẽ hoàn toàn xa lạ với nhân loại. Ngôn ngữ của văn bản cũng không rõ, điều này làm cho cuốn sách trở thành một hiện tượng độc nhất. Các nhà mật mã học đã cố gắng và thất bại trong việc giải mã hệ thống chữ viết, nhưng họ cho rằng cuốn sách đang cố gắng nói với độc giả một thông điệp nào đó. Một số người cho rằng cuốn sách thực sự là một câu đố trong khi những người khác chỉ cho rằng cuốn sách là một bí ẩn không thể phá vỡ. Đối với những người tò mò ngoài xã hội muốn thử giải mã, toàn bộ bản thảo có thể được tìm thấy trực tuyến. Đây có thể là tài liệu cá nhân về những chuyến đi của anh ta đến một hành tinh khác, nơi anh ta khám phá rất nhiều các loài thực vật hoàn toàn mới? 3. Bản ghi chép của người điên: Cuốn sách này không chứa các nội dung tà thuật. Được viết bởi G. Bacon Mackenzie, giám đốc y tế tại trại tị nạn Fulbourn gần Cambridge - Anh, cuốn sách chứa các sơ đồ phức tạp của một bệnh nhân trong trại gồm đầy những bản vẽ và dòng chữ phức tạp, khó hiểu. Khi được yêu cầu giải thích và từ bỏ cách viết khó hiểu trong sách, bệnh nhân này đã trình bày hàng loạt suy nghĩ vô cùng trừu tượng. Sau cùng, ông ta đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống sông.