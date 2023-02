Mở mộ cổ 1.800 tuổi, sững người thấy “tiên đan” trường sinh bất lão

Năm 1965, các nhà khảo cổ học tình cờ phát hiện ra một ngôi mộ cổ 1.800 năm tuổi của triều đại Đông Tấn tại núi Nhân Đài, Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi điều tra chi tiết và so sánh với các tài liệu lịch sử, họ phát hiện ra rằng đó là lăng mộ thuộc triều đại Đông Tấn. Ngoài vàng bạc châu báu, một ngôi mộ chung đã thu hút sự chú ý của mọi người. Qua những dòng chữ khắc trên bia, các chuyên gia xác định được đây là mộ trưởng nữ của Vương Đan Hổ. Nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều quan tài khác nằm rải rác khắp nơi và rất khó để xác nhận danh tính của những người còn lại. Khi tìm kiếm những hài cốt còn lại nhóm khảo cổ tìm thấy một chiếc hộp bình thường ở góc lăng mộ. Nhưng vì không thể vội vàng mở loại cổ vật này ở ngoài trời, họ quyết định quay trở lại phòng nghiên cứu. Khi mở ra, các chuyên gia thấy bên trong có hàng trăm viên bùn nhỏ màu nâu. Sau khi kiểm tra trong phòng thí nghiệm, người ta phát hiện thành phần của nó chứa rất nhiều chu sa, địa long và phèn chua… Về cơ bản có thể kết luận là ngũ thạch tán còn sót lại. Các chuyên gia đã xác minh được rằng những viên thuốc trong lăng mộ Vương Đan Hổ chính là " tiên đan" ngũ thạch tán rất thịnh hành từ thời Ngụy Tấn. Loại thuốc này được cho là do Trương Trọng Cảnh (150 - 219), một thầy thuốc nổi tiếng cuối thời Đông Hán phát minh ra. Ban đầu nó chỉ được bào chế cho bệnh nhân mắc bệnh cảm, tuy nhiên không ai có thể ngờ được rằng đến thời Ngụy Tấn, ngũ thạch tán lại được tầng lớp quý tộc và thượng lưu săn lùng để kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe, thậm chí họ còn tin rằng chúng có thể giúp con người trường sinh bất lão. Sau khi sử dụng ngũ thạch tán cơ thể người dùng sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng kỳ lạ. Tuy nhiên tất cả mọi người thời bấy giờ đều cho rằng nguyên nhân là do mình đã sử dụng không đúng cách. Thế nhưng, khoa học hiện đại đã chứng minh niềm tin xưa kia vào ngũ thạch tán là sai lầm. Các nghiên cứu về thành phần lại cho thấy loại "tiên đan" này thực chất là thủy ngân sulfua vô cùng độc hại. Tiêu thụ một lượng lớn thủy ngân sulfua sẽ hủy hoại hệ thần kinh và khả năng sinh sản của con người. Đặc biệt nếu ăn nhiều sẽ gây nghiện, người dùng có thể tử vong do ngộ độc kim loại bất kỳ lúc nào. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn đằng sau những chiếc bùa hộ mệnh của người Viking. Nguồn: Kienthucnet.

