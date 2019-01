Yên Bái: Ghen tuông, chồng dùng dao giết hại vợ dã man

(Kiến Thức) - Cơ quan công an Yên Bái đã bắt giữ một người đàn ông vì hành vi dùng dao giết hại vợ một cách dã man, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do ghen tuông.

chồng dùng dao giết hại vợ ở Yên Bái, sáng ngày 18/1, ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã An Thịnh (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xác nhận có vụ án trên xảy ra trên địa bàn xã.



Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện Nguyễn Văn Thìn (SN 1991, trú tại thôn làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái) đã dùng dao giết vợ là chị Phạm Thị Tươi (SN 1991) khiến chị tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Ngay khi xảy ra vụ án mạng, lực lượng công an xã An Thịnh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Văn Yên tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thìn tại nhà (nơi xảy ra vụ án mạng).

Công an huyện Văn Yên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân để điều tra làm rõ vụ án trên.

Một số người dân địa phương cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ án dã man trên có thể do mâu thuẫn, ghen tuông.