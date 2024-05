Xử phạt hai phụ nữ đăng tin xuyên tạc số nạn nhân vụ cháy

Ngày 30/5, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, đã triệu tập, xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Trung Kính.

Theo công an, qua công tác quản lý, nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện tài khoản Facebook có tên “H.N.” chia sẻ 1 bài viết kèm theo bình luận “Cập nhật 16 người mất rồi mọi người ạ, sáng ra đọc tin run hết cả tay chân” liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Trung Hòa. Đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận nhân dân.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản.

Ngày 25/5, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành xác minh và yêu cầu chủ tài khoản là chị N.T.H.N. (SN 1996, ở Hà Đông, Hà Nội) lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị N. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Do muốn tăng tương tác cho tài khoản facebook cá nhân nên chị N. đã chia sẻ bài viết và thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 43 Trung Kính.

Cùng trong ngày, Công an quận Cầu Giấy đã mời chị N.T.A. (SN 1986, ở Thanh Xuân, Hà Nội) là chủ tài khoản facebook “M.A.O.W.” lên làm việc liên quan đến đăng tải thông tin không chính xác đến vụ cháy xảy ra tại phường Trung Hòa. Trước đó, tài khoản facebook “M.A.O.W” có đăng tải nội dung: “… Cháy nhà trọ 5 tầng ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hiện đã có hơn 16 người thiệt mạng…”.

Tại cơ quan công an, chị A. thừa nhận hành vi vi phạm của mình do thiếu hiểu biết, chưa kiểm chứng nguồn thông tin trên mạng xã hội, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên, mỗi trường hợp bị xử phạt là 7,5 triệu đồng.