Truy tìm đối tượng trong vụ tiêu thụ xe trộm cắp ở Hà Nội

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 1/2024, Nguyễn Công Sơn (SN 1999, trú tại Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) có ý định mua xe máy HONDA SH không có giấy tờ. Sơn biết Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1995, trú tại Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) là người có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản nên đặt vấn đề thỏa thuận với Ngọc để tìm bán cho Sơn một chiếc xe SH. Ngày 04/02/2024, Ngọc liên lạc báo cho Sơn đã trộm được một chiếc xe như thỏa thuận và bán với giá 17 triệu đồng. Sơn đồng ý và đi đến lấy chiếc xe trên.

Đối tượng Nguyễn Hữu Ngọc.

Ngày 11/3/2024, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện chiếc xe trộm cắp tại nhà của Sơn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Sơn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với Nguyễn Hữu Ngọc, cơ quan Công an đã triệu tập nhiều lần nhưng không đến làm việc. Ngày 07/5/2024, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Hữu Ngọc (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (SĐT: 0982971183), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.