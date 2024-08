Xử lý nhiều trường hợp đăng tải clip, hình ảnh bạo lực, rùng rợn

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua, một số người dùng mạng xã hội để đạt được mục đích câu tương tác (like, share, view) đã cố ý đăng tải, chia sẻ các tin bài, video clip, hình ảnh về các vụ án giết người, tự tử, cố ý gây thương tích với những tình tiết, hình ảnh có tính chất bạo lực, tiêu cực, ghê rợn, phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội nhất là giới trẻ, những người dễ bị tổn thương về tâm sinh lý.

Cơ quan Công an làm việc với các trường hợp vi phạm.

Điển hình là vụ giết người xảy ra ngày 25/6/2024 ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội và vụ án mạng tại quán cà phê Phúc Long ở TP HCM xảy ra ngày 15/7/2024 vừa qua. Một số đối tượng xấu đã cố ý phát tán các video clip, hình ảnh tại hiện trường lên không gian mạng và được nhiều trang, nhóm, người sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại gây ảnh hưởng xấu trên môi trường mạng.

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố mời làm việc 13 trường hợp trong đó, xử phạt hành chính 9 trường hợp với tổng số tiền 55 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội…”, (khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ); đồng thời, giáo dục, nhắc nhở 04 trường hợp khác liên quan.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, các trường hợp trên đều nhận thức rõ hành vi sai trái, vi phạm của bản thân, xin tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và viết cam kết không tái phạm, chấp hành các quy định khi tham gia, sử dụng mạng xã hội. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị mọi người cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng Internet, mạng xã hội; không xem, không bình luận, không đăng tải, chia sẻ các tin bài, video clip, hình ảnh bạo lực, rùng rợn... các thông tin không rõ nguồn gốc hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an các dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan.