Gã trai chụp ảnh nhạy cảm của nữ sinh rồi ép tống tiền người khác

Ngày 17/11, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuyết Anh (SN 2003, quê ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Tuấn Anh và Tuyết Anh quen nhau qua mạng xã hội Tinder. Trong một lần đi nhà nghỉ, Tuấn Anh đã chụp lại hình ảnh nhạy cảm của Tuyết Anh rồi yêu cầu phải đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ đăng hình ảnh và tiết lộ mối quan hệ của 2 người lên mạng xã hội, trên trang Facebook của trường đại học nơi cô gái này đang theo học.

Lo sợ sự việc bị phát tán, nhưng không có số tiền 15 triệu đồng nên Tuyết Anh thực hiện chuyển khoản 2 triệu cho Tuấn Anh. Sau đó, nữ sinh bị Tuấn Anh khống chế để đi lừa người khác với thủ đoạn dùng ảnh nhạy cảm tống tiền. Khi nạn nhân chuyển tiền, Tuấn Anh và Tuyết Anh sẽ chia đôi. Nạn nhân đầu tiên của cặp đôi này là anh T. trú tại Hà Nội. Thông qua mạng xã hội Tinder, anh T có quen biết với một cô gái tự nhận mình là sinh viên đại học. Sau nhiều lần trò chuyện, cô gái hẹn anh T. đi nhà nghỉ.

Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi nhà nghỉ, anh T. nhận được điện thoại với nội dung: “Ông vừa ngủ với vợ tôi ở khách sạn ra, ông định giải quyết như thế nào?”. Lo sợ sự việc bị phát tán, anh T. xin được đền bù 20 triệu đồng. Nhưng bên kia không đồng ý và yêu cầu phải chuyển 50 triệu đồng rồi tắt máy. Ngay sau đó, anh T. nhận được hình ảnh nhạy cảm của mình trong nhà nghỉ. Lo sợ các hình ảnh bị lộ ra ngoài ảnh hưởng đến gia đình, công việc, nên anh T. đã gọi điện thoại lại cho người đàn ông và chuyển tiền theo yêu cầu.

Tưởng chuyện đã êm xuôi nhưng sau đó, anh T. lại nhận được điện thoại của người đàn ông trên yêu cầu chuyển thêm 50 triệu đồng nữa vì anh đã “quan hệ” với vợ anh ta 2 lần. Anh T. nói mình không có tiền nên xin được chuyển thêm 25 triệu nhưng người đàn ông không đồng ý. Sau đó, anh T. liên tục bị đe dọa, tối 3/11, anh T. đã chuyển thêm 3 triệu đồng cho đối tượng và trình báo cơ quan Công an. Quá trình xác minh, Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ đối tượng cưỡng đoạt tài sản của anh T. là Nguyễn Tuyết Anh và Nguyễn Tuấn Anh. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài vụ việc với anh T., 2 đối tượng còn gây ra một vụ việc khác, chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.