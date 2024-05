Quay clip nhạy cảm lúc hẹn hò online, người đàn ông bị tống tiền

Ngày 9/5, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố nhận được đơn tố giác tội phạm liên quan đến thủ đoạn lập tài khoản Zalo giả làm hotgirl, nhân viên massage, spa,… kết bạn, hẹn hò với nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Sau đó, các đối tượng chủ động nhắn tin rủ nạn nhân quay clip nhạy cảm và dùng clip đó để tống tiền nạn nhân, yêu cầu phải chuyển tiền. Nếu bị hại không đáp ứng yêu cầu, đối tượng dọa sẽ gửi clip nhạy cảm cho bạn bè, người thân và phát tán trên mạng xã hội. Do lo sợ mất uy tín, danh dự, nên nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng.

Anh X, một nạn nhân cho biết, anh có trò chuyện với một tài khoản Zalo có tên “Linh Linh” giới thiệu làm ở quán spa trên địa bàn Hà Nội. Tài khoản này đăng tải nhiều hình ảnh gợi cảm nên anh X đã đồng ý kết bạn.

Sau 4 ngày nhắn tin qua lại, tài khoản “Linh Linh” đã gọi video qua Zalo và cả hai đã chat sex cùng nhau. Sau đó, anh X. bị đe dọa tung những hình ảnh này lên mạng và gửi cho bạn bè. Đối tượng đã chủ động gọi cho anh X. để xử lý các dữ liệu trên và anh X. đã chuyển hai trăm triệu đồng để xóa clip.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn trên, đặc biệt là các lời mời kết bạn trên mạng xã hội để chat sex, gọi video, gửi hình ảnh nhạy cảm. Khi gặp các trường hợp bị đe dọa như trên, người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.