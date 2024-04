Phát tán video nhạy cảm của người yêu cũ, đối diện hình phạt nào?

Ngày 21/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an thị xã Phú Thọ tiếp nhận trình báo của chị L.P.H (21 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) về việc bị phát tán một số video nhạy cảm qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram. Tiến hành xác minh, công an làm rõ đối tượng phát tán các video nhạy cảm đó là Nguyễn Chí Thức (21 tuổi, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ).

Đối tượng Nguyễn Chí Thức tại cơ quan Công an.

Thức và chị H. quen biết nhau từ tháng 8/2023, sau đó phát sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 2 năm nay, giữa Thức và chị H. có mâu thuẫn nên chia tay. Đầu tháng 3, biết chị H. yêu người khác nên Thức bực tức, tìm cách trả thù. Thanh niên 21 tuổi đã sử dụng các video nhạy cảm ghi lại cảnh thân mật của hai người trong thời gian yêu nhau được lưu trong điện thoại để phát tán cho bạn bè của mình và chị H. nhằm trả thù, xúc phạm uy tín, danh dự và làm nhục chị H. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thức để điều tra về tội Làm nhục người khác.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của đối tượng này là rất đê hèn, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng để xử lý đối với người này.

Pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ danh dự nhân phẩm của mọi công dân, hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho biết thêm, trong quan hệ tình cảm, nam nữ yêu đương có những hành động thân mật, thậm chí quan hệ tình dục với nhau là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí một số bạn trẻ còn ghi hình lại để làm kỷ niệm… Tuy nhiên, khi cơm không lành, canh không ngọt, những clip hình ảnh nhạy cảm bị phát tán thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của những người trong cuộc. Ngoài ra những thông tin hình ảnh nhạy cảm cá nhân đó có thể bị lộ lọt, bị đánh cắp để phát tán nên hậu quả là rất khôn lường.

Thực tế không ít những vụ việc khi bị người yêu chia tay, phát hiện người yêu của mình có người mới..., nhiều đối tượng vì ghen tuông mà đã trả thù bằng nhiều cách, trong đó có việc đăng tải những thông tin hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác và còn có thể là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bởi vậy, đối tượng nào đăng những thông tin hình ảnh nhạy cảm đời sống riêng tư cá nhân của người khác lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác gây ra hậu quả gây tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm của nạn nhân, bị nạn nhân tố giác, đề nghị cơ quan chức năng xử lý thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp hành vi là phát tán những clip nhạy cảm, có tính chất đồi trụy lên mạng xã hội có dung lượng từ 1GB hoặc từ 10 người tiếp cận trở lên mà nạn nhân không tố cáo thì cũng có thể xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự. Với các chứng cứ đã thu thập được từ lời khai của người bị hại và lời khai của đối tượng phải căn cứ vào hậu quả xảy ra đối với nạn nhân thì việc cơ quan điều tra khởi tố đối tượng này về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Luật sư Cường phân tích thêm, theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại thì: “Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 Bộ luật Hình sự 2015 khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.”. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Cụ thể trong trường hợp này, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bằng cách sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet nên phạm vào điểm e, khoản 2, Điều 155 BLHS, hình phạt sẽ là phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm, không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Bởi vậy, kể cả trường hợp người bị hại không có yêu cầu xử lý hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng vẫn xử lý không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Quá trình giải quyết vụ án nếu người bị hại đề nghị không khởi tố thì cũng không phải là căn cứ để vụ án này dừng lại.



Động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội là muốn làm nhục nạn nhân, hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý sức khỏe của nạn nhân, hành vi có tính chất đê hèn đê hèn nên cơ quan điều tra khởi tố đối tượng này về tội làm nhục người khác là có căn cứ, hành vi sử dụng mạng internet đều phạm tội nên đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt tới 02 năm tù. Trường hợp dẫn đến hậu quả nạn nhân rối loạn tâm thần từ 61 % trở lên hoặc dẫn đến hậu quả làm nạn nhân tự sát thì hình phạt có thể tới 05 năm tù.