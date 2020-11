Chiêu thức gì cựu trụ trì chùa Phước Quang lừa đảo cả 100 tỷ?

Đại đức Thích Phước Ngọc có tên Phạm Văn Cung (SN 1982). Lúc đang còn trụ trì chùa Phước Quang đã thành lập và kiêm Giám đốc Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (Trung tâm Suối nguồn tình thương) tại số 2 đường Võ Tấn Đức, khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm Suối nguồn tình thương, ông Phạm Văn Cung đã vay mượn tiền của rất nhiều người ở các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bến Tre, Kon Tum… Thậm chí với chiêu bài để phát triển Trung tâm, ông Cung lập hẳn hợp đồng dự án “Nhận hỗ trợ đầu tư hoạt động và phát triển Trung tâm Suối nguồn tình thương” của một số cá nhân hỗ trợ, cho vay (bên B) với giá trị của hợp đồng lên tới 100 tỷ đồng, với cam kết sau khi nhận được 100 tỷ sẽ trích thưởng lại 5% trên tổng giá trị hợp đồng của “dự án” cho bên B. Trong 3 năm đầu tiên bên B không hưởng tiền lãi trong tổng số 95 tỷ đồng còn lại sau khi đã trích thưởng.

“7 năm tiếp theo, bên A (Trung tâm Suối nguồn tình thương) cam kết trả lãi 2%/năm của số 95 tỷ đồng. Cuối cùng là năm thứ mười, sau quá trình hoạt động và phát triển Trung tâm Suối nguồn Tình thương, thì bên B… tự nguyện phát tâm hiến cúng cho Trung tâm Suối nguồn tình thương” - Bản hợp đồng nêu.

Ông Phạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang.

Tháng 2/2019 một số cá nhân trú tại TP Hà Nội thông qua người đại diện là ông N.N.T.S (SN 1975, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với ông Phạm Văn Cung đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long. Theo đơn tố giác của bà B.T.N (SN 1972, ngụ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và của ông N.N.T.S thì ông Phạm Văn Cung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 18/9 vừa qua, bà Y. ở Hưng Yên đã làm đơn gửi đến Công an tỉnh Vĩnh Long tố giác Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định những thông tin tố giác của bà Y. là đúng.

Theo thông báo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận một số đơn tố giác ông Phạm Văn Cung đã ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn (có kèm theo sao kê chuyển tiền từ ngân hàng tới tài khoản Phạm Văn Cung ).

Sau quá trình xác minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành cho trụ trì Thích Phước Ngọc hoàn tục và trở về gia thất. Đồng thời, thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với Đại đức Thích Phước Ngọc.

Ngoài ra, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phát thông báo đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành khác, đề nghị tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra sinh hoạt tăng ni, tự viện, các cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn.

Cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long bị khởi tố và bắt tạm giam vì lừa đảo